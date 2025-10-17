Nemzeti Sportrádió

Belgrádban hasalt el a Real Madrid, Törökországban hengerelt a Panathinaikosz a férfi kosár Euroligában

2025.10.17. 23:21
Alaposan elpáholta a Realt a Crvena zvezda (Fotó: Getty Images)
Baskonia Real Madrid Paris Basketball Monaco kosárlabda Partizan Beograd ASVEL férfi kosárlabda Euroliga Virtus Bologna Panathinaikosz Anadolu Efes Crvena zvezda Hapoel Tel-Aviv Valencia kosárlabda
Hat mérkőzést rendeztek a férfi kosárlabda Euroliga pénteki játéknapján.

Az első negyed végén még a Real Madrid vezetett öt ponttal a Crvena zvezda vendégeként, de a folytatásban már a szerbeknek állt a zászló, akik a nagyszünet előtt ledolgozták hátrányukat s fordítottak is, majd a fordulás után meg sem álltak egy magabiztos, 15 pontos győzelemig. 90–75

Az Anadolu Efes az első negyedben még vezetett, míg a másodikban tapadni tudott az időközben fordító Panathinaikoszra, de a szünet után nem találta az ellenszert a vendégek (ironikus módon) török légiósára, Cedi Osmanra, aki 60 százalékos pontossággal triplázott, s végül 29 dobott ponttal zárta a görög győzelemmel végződő találkozót. 81–95

A játéknap egyik (látszólag) legsimább meccsén a fénykorában számos NBA-csapatnál megforduló Nikola Miroticcsal a soraiban felálló Monaco végig vezetve fektette két vállra a Valenciát. A hercegségbeliek remek első két negyedet produkálva 20 (!) ponttal vezettek a nagyszünetben, ezt követően viszont őrült hajrába kezdett a spanyol együttes, amely a nagy erőfeszítés dacára végül „csak” hat pontra csökkentette hátrányát, s fordítani már nem tudott.  90–84

Az ASVEL és a Bologna franciaországi csatájának első három negyede fordulatos küzdelmet, de jobbára hazai vezetést hozott. A negyedik játékrészben viszont megrázták magukat az olaszok, s a mérkőzést 36 ponttal záró Carsen Edwards vezérletével nyerni tudtak. 83–90 

A játéknap utolsó két mérkőzésén a Hapoel Tel-Aviv egy rendkívül szoros meccs végén tudott nyerni Párizsban (88–89), míg a Partizan Beograd magabiztos játékkal győzött Baskonia otthonában (79–91). 

KOSÁRLABDA 
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ
Crvena zvezda (szerb)–Real Madrid (spanyol) 90–75 (20–25, 23–14, 24–14, 23–22)
Anadolu Efes (török)–Panathinaikosz (görög) 81–95 (21–22, 21–21, 10–26, 29–26)
Monaco (francia)–Valencia (spanyol) 90–84 (27–22, 30–15, 14–25, 19–22)
ASVEL Villeurbanne (francia)–Virtus Bologna (olasz) 83–90 (24–21, 18–19, 22–21, 19–29)
Baskonia (spanyol)–Partizan Beograd (szerb) 79–91 (20–22, 20–26, 24–18, 15–25)
Paris Basketball (francia)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli) 88–89 (25–26, 19–19, 26–21, 18–23)

 

