Nemzeti Sportrádió

A Budai Farkasok legyőzték az ETO-t a férfi kézilabda NB I-ben

Vágólapra másolva!
2025.10.17. 21:19
null
Fotó: Facebook/Budai Farkasok - Rév
Címkék
férfi kézilabda NB I Budai Farkasok ETO University HT PLER NEKA
A férfi kézilabda NB I 6. fordulójában a Budai Farkasok egy góllal legyőzték az ETO Universityt, míg a PLER és a NEKA 25–25-ös döntetlent játszott egymással.

 

A Budai Farkasok idénybeli első sikeréhez Marino Maric és Csengeri Hunor hat-hat góllal, Balogh Tibor nyolc, Tóth Norman hat védéssel járult hozzá. Az ETO Universitynél a válogatott kerettag Hári Levente hatszor talált be, Pásztor Imrének 11 védése volt. A mérkőzést a két olimpiát megjáró Mariana García, María Inés Paolantoni kettős vezette. Az argentin bírók két hete tevékenykednek Magyarországon a nemzetközi szövetség projektjének keretein belül, amelynek célja a játékvezetők szakmai fejlődésének támogatása, tapasztalataik bővítése és a legmagasabb szintű meccsekre való felkészítése.

A PLER-nél a volt válogatott Sunajko Stefan hét góllal, Bősz Dániel kilenc védéssel, a NEKA-nál Tóth Levente hét, Gazsó Péter öt találattal zárt.

KÉZILABDA
FÉRFI NB I
6. forduló
PLER-Budapest–NEKA 25–25 (13–15)
BUD Aréna, 700 néző. V: Paska, Vastag. 
PLER: Szkokán 3, Markez 3, Bognár N. 3, Ocvirk 3 (2), Dénes J., Vuksic 3, SUNAJKO S. 7 (1). Csere: Kránitz, BŐSZ (kapusok), Mikita, Várszegi 2, Fekete Á., Kavin 1, Groff. Edző: Lepsényi Sándor
NEKA: Podoba – Szücs B. 3, Kathi 1, Szepesi 3, Bugyáki, Grünfelder, GAZSÓ 5. Csere: Mikler K. (kapus), TÓTH L. 7, Kovács T. 2 (2), Mészáros 1, TÖRÖK 3, Vári, Kardos. Edző: Sótonyi László
Az eredmény alakulása. 10. perc: 4–6. 12. p.: 5–9. 27. p.: 12–13. 40. p.: 18–17. 52. p.: 21–22. 57. p.: 25–22. Kiállítások: 4, ill. 6 perc. Hétméteresek: 5/3, ill. 2/2
MESTERMÉRLEG
Lepsényi Sándor: – Elképesztően büszke vagyok a csapatra, mert a héten hatalmas betegséghullám nehezítette a munkát, többen még most is betegen játszottak. 
Sótonyi László: – Nagy küzdelmet hozó, változatos mérkőzés volt. Büszke vagyok a csapatra, hogy kiharcolta a döntetlent. Az elejével maximálisan elégedett voltam, a végén pedig az eredménnyel.

Budai Farkasok-Rév–ETO University HT 26–25 (15–15)
Városi uszoda és Strand, Budaörs, 500 néző. V: Mariana García, María Ines Paolantoni (argentinok). 
BUDAI FARKASOK: TÓTH N. – CSENGERI 6 (3) Panic 2, MARIC 6, JUHÁSZ Á. 3 (1) Boszkosz 3, Nurelden 2. Csere: BALOGH T. (kapus), Bene, Kovács Á. 1, Szeitl, Kristóf, DRASKOVICS 3, Hutvágner. Edző: Ifj. Kiss Szilárd 
ETO: PÁSZTOR I. – Krakovszki Zs. 3, Dely 1, Kusan 4, Vilovszki, Bozovic 4, Bombac 3. Csere: HÁRI 6 (4), Szrnka, Szöllősi B. 3, Stepancic, Tárnoki, Eklemovic 1. Edző: Kilvinger Bálint
Az eredmény alakulása. 4. perc: 4–1. 10. p.: 6–6. 20. p.: 9–10. 37. p.: 18–16. 42. p.: 19–19.  47. p.: 21–22. Kiállítások: 4 ill. 14 perc. Kizárva: Dely Márton (42. p.). Hétméteresek: 5/4 ill. 7/4
MESTERMÉRLEG
Ifj. Kiss Szilárd: – A fair play szellemében jártunk el, amikor megbeszéltük a mérkőzés időpontját, azt gondolom, hogy a kézilabdának erről kell szólnia. Örülök a szurkolóinknak és annak, hogy van hazai pályánk. Azt gondolom, hogy negyven perc kézilabda és húsz perc küzdelem volt. A nehéz időszakban mi hibáztunk kevesebbet és a kapusaink nagyon sokat tettek ma is hozzá. 
Kilvinger Bálint: – Viszontagságos utunk volt, de ettől még győzni jöttünk. A mérkőzés kulcspillanataiban mi hibáztunk, ennek köszönhetően tudott nyerni a hazai csapat. Nehéz helyzetben vagyunk, de mennünk kell tovább, csak jobb koncentrációval. Bebizonyosodott, hogy lehet bárki esélyes egy mérkőzésen, ha nem úgy játszik, bárhol pontokat hullajthat.

    
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
1. Szeged7511239–194+4511
2. Veszprém55210–137+7310
3. Tatabánya55163–136+2710
4. Győr633182–164+186
5. FTC633208–212–46
6. Komló5212146–144+25
7. Szigetszentmiklós7214185–202–175
8. Budai Farkasok-Rév6132162–185–235
9. PLER6213164–197–335
10. Csurgó6123171–178–74
11. NEKA6123155–169–144
12. Budakalász523142–163–214
13. Gyöngyös624165–199–344
14. Balatonfüred6114159–171–123

 

férfi kézilabda NB I Budai Farkasok ETO University HT PLER NEKA
Legfrissebb hírek

Kikapott az újonctól a Balatonfüred a férfi kézi NB I-ben

Kézilabda
2025.10.15. 20:20

Férfi kézilabda NB I: három meghatározó játékosával is hosszabbított a Veszprém – hivatalos

Kézilabda
2025.10.15. 12:25

Férfi kézi: új szerződést ír alá a Veszprém egyik legjobbja – sajtóhír

Kézilabda
2025.10.14. 12:11

Férfi kézilabda NB I: visszarendelte kölcsönadott irányítóját a Balatonfüred

Kézilabda
2025.10.12. 19:33

Tóth Gabriella kilenc gólt lőtt a Vasas kapujába, könnyedén nyert a Mosonmagyaróvár a női kézilabda NB I-ben

Kézilabda
2025.10.11. 19:48

A Szeged és a Veszprém is hozta a kötelezőt a kézilabda NB I-ben

Kézilabda
2025.10.11. 19:48

Férfi kézilabda NB I: meglepetés a Népligetben és Győrben is

Kézilabda
2025.10.10. 19:59

Férfi kézilabda NB I: juniorválogatott irányítóval erősített a Győr

Kézilabda
2025.10.10. 13:53
Ezek is érdekelhetik