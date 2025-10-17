A Budai Farkasok legyőzték az ETO-t a férfi kézilabda NB I-ben

A Budai Farkasok idénybeli első sikeréhez Marino Maric és Csengeri Hunor hat-hat góllal, Balogh Tibor nyolc, Tóth Norman hat védéssel járult hozzá. Az ETO Universitynél a válogatott kerettag Hári Levente hatszor talált be, Pásztor Imrének 11 védése volt. A mérkőzést a két olimpiát megjáró Mariana García, María Inés Paolantoni kettős vezette. Az argentin bírók két hete tevékenykednek Magyarországon a nemzetközi szövetség projektjének keretein belül, amelynek célja a játékvezetők szakmai fejlődésének támogatása, tapasztalataik bővítése és a legmagasabb szintű meccsekre való felkészítése.

A PLER-nél a volt válogatott Sunajko Stefan hét góllal, Bősz Dániel kilenc védéssel, a NEKA-nál Tóth Levente hét, Gazsó Péter öt találattal zárt.

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

6. forduló

PLER-Budapest–NEKA 25–25 (13–15)

BUD Aréna, 700 néző. V: Paska, Vastag.

PLER: Szkokán 3, Markez 3, Bognár N. 3, Ocvirk 3 (2), Dénes J., Vuksic 3, SUNAJKO S. 7 (1). Csere: Kránitz, BŐSZ (kapusok), Mikita, Várszegi 2, Fekete Á., Kavin 1, Groff. Edző: Lepsényi Sándor

NEKA: Podoba – Szücs B. 3, Kathi 1, Szepesi 3, Bugyáki, Grünfelder, GAZSÓ 5. Csere: Mikler K. (kapus), TÓTH L. 7, Kovács T. 2 (2), Mészáros 1, TÖRÖK 3, Vári, Kardos. Edző: Sótonyi László

Az eredmény alakulása. 10. perc: 4–6. 12. p.: 5–9. 27. p.: 12–13. 40. p.: 18–17. 52. p.: 21–22. 57. p.: 25–22. Kiállítások: 4, ill. 6 perc. Hétméteresek: 5/3, ill. 2/2

MESTERMÉRLEG

Lepsényi Sándor: – Elképesztően büszke vagyok a csapatra, mert a héten hatalmas betegséghullám nehezítette a munkát, többen még most is betegen játszottak.

Sótonyi László: – Nagy küzdelmet hozó, változatos mérkőzés volt. Büszke vagyok a csapatra, hogy kiharcolta a döntetlent. Az elejével maximálisan elégedett voltam, a végén pedig az eredménnyel.

Budai Farkasok-Rév–ETO University HT 26–25 (15–15)

Városi uszoda és Strand, Budaörs, 500 néző. V: Mariana García, María Ines Paolantoni (argentinok).

BUDAI FARKASOK: TÓTH N. – CSENGERI 6 (3) Panic 2, MARIC 6, JUHÁSZ Á. 3 (1) Boszkosz 3, Nurelden 2. Csere: BALOGH T. (kapus), Bene, Kovács Á. 1, Szeitl, Kristóf, DRASKOVICS 3, Hutvágner. Edző: Ifj. Kiss Szilárd

ETO: PÁSZTOR I. – Krakovszki Zs. 3, Dely 1, Kusan 4, Vilovszki, Bozovic 4, Bombac 3. Csere: HÁRI 6 (4), Szrnka, Szöllősi B. 3, Stepancic, Tárnoki, Eklemovic 1. Edző: Kilvinger Bálint

Az eredmény alakulása. 4. perc: 4–1. 10. p.: 6–6. 20. p.: 9–10. 37. p.: 18–16. 42. p.: 19–19. 47. p.: 21–22. Kiállítások: 4 ill. 14 perc. Kizárva: Dely Márton (42. p.). Hétméteresek: 5/4 ill. 7/4

MESTERMÉRLEG

Ifj. Kiss Szilárd: – A fair play szellemében jártunk el, amikor megbeszéltük a mérkőzés időpontját, azt gondolom, hogy a kézilabdának erről kell szólnia. Örülök a szurkolóinknak és annak, hogy van hazai pályánk. Azt gondolom, hogy negyven perc kézilabda és húsz perc küzdelem volt. A nehéz időszakban mi hibáztunk kevesebbet és a kapusaink nagyon sokat tettek ma is hozzá.

Kilvinger Bálint: – Viszontagságos utunk volt, de ettől még győzni jöttünk. A mérkőzés kulcspillanataiban mi hibáztunk, ennek köszönhetően tudott nyerni a hazai csapat. Nehéz helyzetben vagyunk, de mennünk kell tovább, csak jobb koncentrációval. Bebizonyosodott, hogy lehet bárki esélyes egy mérkőzésen, ha nem úgy játszik, bárhol pontokat hullajthat.