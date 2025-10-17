A Budai Farkasok legyőzték az ETO-t a férfi kézilabda NB I-ben

A Budai Farkasok idénybeli első sikeréhez Marino Maric és Csengeri Hunor hat-hat góllal, Balogh Tibor nyolc, Tóth Norman hat védéssel járult hozzá. Az ETO Universitynél a válogatott kerettag Hári Levente hatszor talált be, Pásztor Imrének 11 védése volt. A mérkőzést a két olimpiát megjáró Mariana García, María Inés Paolantoni kettős vezette. Az argentin bírók két hete tevékenykednek Magyarországon a nemzetközi szövetség projektjének keretein belül, amelynek célja a játékvezetők szakmai fejlődésének támogatása, tapasztalataik bővítése és a legmagasabb szintű meccsekre való felkészítése.
A PLER-nél a volt válogatott Sunajko Stefan hét góllal, Bősz Dániel kilenc védéssel, a NEKA-nál Tóth Levente hét, Gazsó Péter öt találattal zárt.
KÉZILABDA
FÉRFI NB I
6. forduló
PLER-Budapest–NEKA 25–25 (13–15)
BUD Aréna, 700 néző. V: Paska, Vastag.
PLER: Szkokán 3, Markez 3, Bognár N. 3, Ocvirk 3 (2), Dénes J., Vuksic 3, SUNAJKO S. 7 (1). Csere: Kránitz, BŐSZ (kapusok), Mikita, Várszegi 2, Fekete Á., Kavin 1, Groff. Edző: Lepsényi Sándor
NEKA: Podoba – Szücs B. 3, Kathi 1, Szepesi 3, Bugyáki, Grünfelder, GAZSÓ 5. Csere: Mikler K. (kapus), TÓTH L. 7, Kovács T. 2 (2), Mészáros 1, TÖRÖK 3, Vári, Kardos. Edző: Sótonyi László
Az eredmény alakulása. 10. perc: 4–6. 12. p.: 5–9. 27. p.: 12–13. 40. p.: 18–17. 52. p.: 21–22. 57. p.: 25–22. Kiállítások: 4, ill. 6 perc. Hétméteresek: 5/3, ill. 2/2
MESTERMÉRLEG
Lepsényi Sándor: – Elképesztően büszke vagyok a csapatra, mert a héten hatalmas betegséghullám nehezítette a munkát, többen még most is betegen játszottak.
Sótonyi László: – Nagy küzdelmet hozó, változatos mérkőzés volt. Büszke vagyok a csapatra, hogy kiharcolta a döntetlent. Az elejével maximálisan elégedett voltam, a végén pedig az eredménnyel.
Budai Farkasok-Rév–ETO University HT 26–25 (15–15)
Városi uszoda és Strand, Budaörs, 500 néző. V: Mariana García, María Ines Paolantoni (argentinok).
BUDAI FARKASOK: TÓTH N. – CSENGERI 6 (3) Panic 2, MARIC 6, JUHÁSZ Á. 3 (1) Boszkosz 3, Nurelden 2. Csere: BALOGH T. (kapus), Bene, Kovács Á. 1, Szeitl, Kristóf, DRASKOVICS 3, Hutvágner. Edző: Ifj. Kiss Szilárd
ETO: PÁSZTOR I. – Krakovszki Zs. 3, Dely 1, Kusan 4, Vilovszki, Bozovic 4, Bombac 3. Csere: HÁRI 6 (4), Szrnka, Szöllősi B. 3, Stepancic, Tárnoki, Eklemovic 1. Edző: Kilvinger Bálint
Az eredmény alakulása. 4. perc: 4–1. 10. p.: 6–6. 20. p.: 9–10. 37. p.: 18–16. 42. p.: 19–19. 47. p.: 21–22. Kiállítások: 4 ill. 14 perc. Kizárva: Dely Márton (42. p.). Hétméteresek: 5/4 ill. 7/4
MESTERMÉRLEG
Ifj. Kiss Szilárd: – A fair play szellemében jártunk el, amikor megbeszéltük a mérkőzés időpontját, azt gondolom, hogy a kézilabdának erről kell szólnia. Örülök a szurkolóinknak és annak, hogy van hazai pályánk. Azt gondolom, hogy negyven perc kézilabda és húsz perc küzdelem volt. A nehéz időszakban mi hibáztunk kevesebbet és a kapusaink nagyon sokat tettek ma is hozzá.
Kilvinger Bálint: – Viszontagságos utunk volt, de ettől még győzni jöttünk. A mérkőzés kulcspillanataiban mi hibáztunk, ennek köszönhetően tudott nyerni a hazai csapat. Nehéz helyzetben vagyunk, de mennünk kell tovább, csak jobb koncentrációval. Bebizonyosodott, hogy lehet bárki esélyes egy mérkőzésen, ha nem úgy játszik, bárhol pontokat hullajthat.
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Szeged
|7
|5
|1
|1
|239–194
|+45
|11
|2. Veszprém
|5
|5
|–
|–
|210–137
|+73
|10
|3. Tatabánya
|5
|5
|–
|–
|163–136
|+27
|10
|4. Győr
|6
|3
|–
|3
|182–164
|+18
|6
|5. FTC
|6
|3
|–
|3
|208–212
|–4
|6
|6. Komló
|5
|2
|1
|2
|146–144
|+2
|5
|7. Szigetszentmiklós
|7
|2
|1
|4
|185–202
|–17
|5
|8. Budai Farkasok-Rév
|6
|1
|3
|2
|162–185
|–23
|5
|9. PLER
|6
|2
|1
|3
|164–197
|–33
|5
|10. Csurgó
|6
|1
|2
|3
|171–178
|–7
|4
|11. NEKA
|6
|1
|2
|3
|155–169
|–14
|4
|12. Budakalász
|5
|2
|–
|3
|142–163
|–21
|4
|13. Gyöngyös
|6
|2
|–
|4
|165–199
|–34
|4
|14. Balatonfüred
|6
|1
|1
|4
|159–171
|–12
|3