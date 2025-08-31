A csereként beálló Benbuali góljával megverte az ETO odahaza a Nyíregyházát

NB I
6. FORDULÓ
ETO FC–Nyíregyháza Spartacus FC 1–0 (Benbuali 85.)
Győr, ETO Stadion, 3340 néző. V: Bogár
Merre tovább a Konferencialiga-búcsú után? Borbély Balázs vezetőedző kezdőcsapatát látva a válasz: előre! A Rapid ellen sántikáló Nadir Benbuali, a vállsérülést szenvedő Stefan Vladoiu, valamint rejtélyes okokból Urblík Norbert is kikerült az együttesből csütörtökhöz képest, máskülönben minden bevethető kulcsember készen állt a kezdő sípszóra. Szabó István a DVTK elleni, előző fordulóbeli bajnokihoz (1–4) képest négy helyen módosított, Nemanja Antonovot, Toma Györgyöt, Temesvári Attilát és Kovácsréti Márkot Benczenleitner Barna, Dorian Babunszki, Májer Milán és Manner Balázs váltotta. A Szparihoz kapcsolódó információ, hogy Aboubakar Keita távozna az klubtól, ezért nem utazott el Győrbe.
Sajnos csak a kezdőcsapat alapján rajzolódott ki, hogy mozgalmas mérkőzés lehet… Noha az első tíz perc változatos játékot hozott – Jovan Zivkovic és Claudiu Bumba próbálkozott, a másik oldalon pedig Bright Edomwonyi köténnyel hozta kellemetlen helyzetbe Paul Antont, de a ziccert nem használta ki –, rendkívül pontatlanul futballozott az első félidőben a hazai csapat, hiába érkeztek sorra a labdák a tizenhatoson belülre földön és levegőben egyaránt, nagyobb helyzet nem alakult ki. A Szpari négyvédős rendszerében is jól tartotta magát, időnként ügyes indításokkal és labdakihozatalokkal jutott el a győri kapuig. Manner Balázs kétszer is betört a bal oldalról befelé, ám egyik lövésével sem találta el a kaput.
A második félidő elején Manner Balázs félpályától indított magánakciója hozott izgalmakat, a tizenhatos vonaláról, középről lőtt, de Samuel Petrás könnyedén ráfeküdt a labdára. Az 58. percben elégelte meg csapata tehetetlenségét Borbély Balázs, két támadó, Nadir Benbuali és Tollár Imre lépett pályára, a lecserélt Olekszandr Piscsur és Jovan Zivkovic nem sokat tett hozzá a játékhoz vasárnap este. A váltással semmi sem oldódott meg: a Nyíregyháza a védekezésével hatástalanította az ETO minden erősségét, de Daniel Stefulj és Claudiu Bumba váratlanul gyenge játéka sem segítette a hazai törekvéseket. A 69. percben Alexander Abrahamsson csúsztatása nyomán a labda nem sokkal kerülte el a kaput, a 72. percben pedig Zseljko Gavrics ígéretes helyről leadott lövése miatt hördült fel az európai estékhez képest jelentősen megfogyatkozó, ám lelkesedését megőrző közönség. A Nyíregyháza nem erőltette a kombinatív játékot, kontratámadásai a félpályánál elhaltak, előfordult, hogy Kovács Dániel hosszú győri labdajáratás után kézből elrúgta a labdát Samuel Petrásig.
A 85. percben csak begyötört egy gólt az ETO: Zseljko Gavrics buktatásáért kapott szabadrúgást, Paul Anton tekert középre, és az ott teljesen üresen érkező Nadir Benbuali megszerezte a bajnokságban a harmadik, minden sorozatot figyelembe véve az ötödik gólját, s ami még fontosabb, csapata győztes találatát. Lőtt még egyet a 93. percben is, de ezt les miatt érvénytelenítették.
|AZ ÁLLÁS
|1. Paksi FC
6
|4
|2
|–
|18–9
|+9
|14
|2. Ferencvárosi TC
5
|3
|1
|1
|12–4
|+8
|10
|3. Puskás Akadémia
6
|3
|1
|2
|10–10
|0
|10
|3. Debreceni VSC
6
|3
|1
|2
|10–10
|0
|10
|5. Kisvárda
5
|3
|1
|1
|7–8
|–1
|10
|6. ETO FC Győr
5
|2
|3
|–
|13–7
|+6
|9
|7. Újpest FC
6
|2
|1
|3
|10–8
|+2
|7
|8. MTK Budapest
6
|2
|1
|3
|12–13
|–1
|7
|9. Diósgyőri VTK
6
|1
|3
|2
|10–14
|–4
|6
|10. Nyíregyháza Spartacus
6
|1
|1
|4
|7–14
|–7
|4
|11. Zalaegerszegi TE
6
|–
|4
|2
|10–14
|–4
|4
|12. Kazincbarcika
5
|–
|1
|4
|4–12
|–8
|1