A csereként beálló Benbuali góljával megverte az ETO odahaza a Nyíregyházát

2025.08.31. 19:23
Benbuali gólja döntött (Fotó: Árvai Károly)
ETO ETO FC NB I 6. forduló Nyíregyháza Spartacus Nyíregyháza
Majdnem megszületett az NB I 2025–2026-os idényének első 0–0-s döntetlenje, de a csereként pályára lépő Nadir Benbuali fejes góljával végül kiharcolta a győzelmet az ETO a Nyíregyháza ellen.

 

NB I 
6. FORDULÓ
ETO FC–Nyíregyháza Spartacus FC 1–0 (Benbuali 85.)
Győr, ETO Stadion, 3340 néző. V: Bogár

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!

Merre tovább a Konferencialiga-búcsú után? Borbély Balázs vezetőedző kezdőcsapatát látva a válasz: előre! A Rapid ellen sántikáló Nadir Benbuali, a vállsérülést szenvedő Stefan Vladoiu, valamint rejtélyes okokból Urblík Norbert is kikerült az együttesből csütörtökhöz képest, máskülönben minden bevethető kulcsember készen állt a kezdő sípszóra. Szabó István a DVTK elleni, előző fordulóbeli bajnokihoz (1–4) képest négy helyen módosított, Nemanja Antonovot, Toma Györgyöt, Temesvári Attilát és Kovácsréti Márkot Benczenleitner Barna, Dorian Babunszki, Májer Milán és Manner Balázs váltotta. A Szparihoz kapcsolódó információ, hogy Aboubakar Keita távozna az klubtól, ezért nem utazott el Győrbe.

Sajnos csak a kezdőcsapat alapján rajzolódott ki, hogy mozgalmas mérkőzés lehet… Noha az első tíz perc változatos játékot hozott – Jovan Zivkovic és Claudiu Bumba próbálkozott, a másik oldalon pedig Bright Edomwonyi köténnyel hozta kellemetlen helyzetbe Paul Antont, de a ziccert nem használta ki –, rendkívül pontatlanul futballozott az első félidőben a hazai csapat, hiába érkeztek sorra a labdák a tizenhatoson belülre földön és levegőben egyaránt, nagyobb helyzet nem alakult ki. A Szpari négyvédős rendszerében is jól tartotta magát, időnként ügyes indításokkal és labdakihozatalokkal jutott el a győri kapuig. Manner Balázs kétszer is betört a bal oldalról befelé, ám egyik lövésével sem találta el a kaput.

fotó 2025.08.31.

NB I, 6. forduló: ETO FC–Nyíregyháza 1–0 (Fotók: Árvai Károly)

 

A második félidő elején Manner Balázs félpályától indított magánakciója hozott izgalmakat, a tizenhatos vonaláról, középről lőtt, de Samuel Petrás könnyedén ráfeküdt a labdára. Az 58. percben elégelte meg csapata tehetetlenségét Borbély Balázs, két támadó, Nadir Benbuali és Tollár Imre lépett pályára, a lecserélt Olekszandr Piscsur és Jovan Zivkovic nem sokat tett hozzá a játékhoz vasárnap este. A váltással semmi sem oldódott meg: a Nyíregyháza a védekezésével hatástalanította az ETO minden erősségét, de Daniel Stefulj és Claudiu Bumba váratlanul gyenge játéka sem segítette a hazai törekvéseket. A 69. percben Alexander Abrahamsson csúsztatása nyomán a labda nem sokkal kerülte el a kaput, a 72. percben pedig Zseljko Gavrics ígéretes helyről leadott lövése miatt hördült fel az európai estékhez képest jelentősen megfogyatkozó, ám lelkesedését megőrző közönség. A Nyíregyháza nem erőltette a kombinatív játékot, kontratámadásai a félpályánál elhaltak, előfordult, hogy Kovács Dániel hosszú győri labdajáratás után kézből elrúgta a labdát Samuel Petrásig.

A 85. percben csak begyötört egy gólt az ETO: Zseljko Gavrics buktatásáért kapott szabadrúgást, Paul Anton tekert középre, és az ott teljesen üresen érkező Nadir Benbuali megszerezte a bajnokságban a harmadik, minden sorozatot figyelembe véve az ötödik gólját, s ami még fontosabb, csapata győztes találatát. Lőtt még egyet a 93. percben is, de ezt les miatt érvénytelenítették.

 

   
AZ ÁLLÁS       
1. Paksi FC

6

4218–9+914
2. Ferencvárosi TC

5

31112–4+810
3. Puskás Akadémia

6

31210–10010
3. Debreceni VSC

6

31210–10010
5. Kisvárda

5

3117–8–110
6. ETO FC Győr

5

2313–7+69
7. Újpest FC

6

21310–8+27
8. MTK Budapest

6

21312–13–17
9. Diósgyőri VTK

6

13210–14–46
10. Nyíregyháza Spartacus

6

1147–14–74
11. Zalaegerszegi TE

6

4210–14–44
12. Kazincbarcika

5

144–12–81

 

 

