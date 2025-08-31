A csereként beálló Benbuali góljával megverte az ETO odahaza a Nyíregyházát

NB I

6. FORDULÓ

ETO FC–Nyíregyháza Spartacus FC 1–0 (Benbuali 85.)

Győr, ETO Stadion, 3340 néző. V: Bogár

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!

Merre tovább a Konferencialiga-búcsú után? Borbély Balázs vezetőedző kezdőcsapatát látva a válasz: előre! A Rapid ellen sántikáló Nadir Benbuali, a vállsérülést szenvedő Stefan Vladoiu, valamint rejtélyes okokból Urblík Norbert is kikerült az együttesből csütörtökhöz képest, máskülönben minden bevethető kulcsember készen állt a kezdő sípszóra. Szabó István a DVTK elleni, előző fordulóbeli bajnokihoz (1–4) képest négy helyen módosított, Nemanja Antonovot, Toma Györgyöt, Temesvári Attilát és Kovácsréti Márkot Benczenleitner Barna, Dorian Babunszki, Májer Milán és Manner Balázs váltotta. A Szparihoz kapcsolódó információ, hogy Aboubakar Keita távozna az klubtól, ezért nem utazott el Győrbe.

Sajnos csak a kezdőcsapat alapján rajzolódott ki, hogy mozgalmas mérkőzés lehet… Noha az első tíz perc változatos játékot hozott – Jovan Zivkovic és Claudiu Bumba próbálkozott, a másik oldalon pedig Bright Edomwonyi köténnyel hozta kellemetlen helyzetbe Paul Antont, de a ziccert nem használta ki –, rendkívül pontatlanul futballozott az első félidőben a hazai csapat, hiába érkeztek sorra a labdák a tizenhatoson belülre földön és levegőben egyaránt, nagyobb helyzet nem alakult ki. A Szpari négyvédős rendszerében is jól tartotta magát, időnként ügyes indításokkal és labdakihozatalokkal jutott el a győri kapuig. Manner Balázs kétszer is betört a bal oldalról befelé, ám egyik lövésével sem találta el a kaput.