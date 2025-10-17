Az ETO FC szerint ők szerepeltetik a legtöbb fiatalt az NB I-ben

„A kiemelt akadémiákat üzemeltető kluboknak, így az ETO-nak sem kérdés, hogy betartja-e a szabályt. A kérdés csak az volt a szezon előtt, hogy az MLSZ átlagot fog számolni a pályán töltött percek vonatkozásában vagy abszolút értéket vesz. Végül utóbbi valósult meg: végig a pályán kell lennie az öt magyar labdarúgónak” – vezette fel beszámolóját a győri klub.

Az ETO FC elmondása szerint náluk átlagosan 8.1 magyar futballista szerepel egy élvonalbeli meccsen, kiemelve, hogy az MTK elleni találkozón 10 magyar állampolgárt lépett pályára Borbély Balázs csapatában. A klub hozzáteszi, a nagy szám annak is köszönhető, hogy a román Claudiu Bumba, az ukrán Olekszandr Piscsur, illetve a szerb Miljan Krpics is rendelkezik magyar állampolgársággal.

„A fiatal magyarok szerepeltetése terén is pozitív tendencia figyelhető meg: fordulónként átlagosan 1.07 fiatal magyar futballista kap szerepet csapatonként. A legtöbb fiatal magyar játékos az ETO FC együttesében lépett pályára, ami meccsenként 1.7 2004-es születésű vagy fiatalabb labdarúgót jelent” – folytatódik a győri klub beszámolója, melyben megjegyzik, hogy az eddigi nyolc forduló, valamint a Konferencialiga-selejtezők során 2499 játékpercet gyűjtöttek fiatal futballistái.

„Bánáti, Vingler, Tóth, Vitális, Csinger, Bíró, Huszár, Tollár, Décsy, Herczeg, Kocsis és Brecska mind példák a munkamódszerünk eredményeire. Az a tény, hogy az elmúlt 12 hónapban 12 akadémiai játékost léptettünk elő az első csapatba, előnyt jelent számunkra a »magyarszabály« tekintetében, de alapvetően nem változtattunk semmit emiatt” – idézi a klubhonlap Steven Vanharen sportigazgatót.