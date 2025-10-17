Nemzeti Sportrádió

Az ETO FC szerint ők szerepeltetik a legtöbb fiatalt az NB I-ben

2025.10.17. 17:35
Fotó: Kovács Péter
A labdarúgó NB I-ben szereplő ETO FC a hivatalos honlapján számolt be arról, hogy egészen pontosan hogyan állnak a jelenlegi idényben életbe lépő magyar-, illetve fiatalszabállyal kapcsolatban.

„A kiemelt akadémiákat üzemeltető kluboknak, így az ETO-nak sem kérdés, hogy betartja-e a szabályt. A kérdés csak az volt a szezon előtt, hogy az MLSZ átlagot fog számolni a pályán töltött percek vonatkozásában vagy abszolút értéket vesz. Végül utóbbi valósult meg: végig a pályán kell lennie az öt magyar labdarúgónak” – vezette fel beszámolóját a győri klub.

Az ETO FC elmondása szerint náluk átlagosan 8.1 magyar futballista szerepel egy élvonalbeli meccsen, kiemelve, hogy az MTK elleni találkozón 10 magyar állampolgárt lépett pályára Borbély Balázs csapatában. A klub hozzáteszi, a nagy szám annak is köszönhető, hogy a román Claudiu Bumba, az ukrán Olekszandr Piscsur, illetve a szerb Miljan Krpics is rendelkezik magyar állampolgársággal.

„A fiatal magyarok szerepeltetése terén is pozitív tendencia figyelhető meg: fordulónként átlagosan 1.07 fiatal magyar futballista kap szerepet csapatonként. A legtöbb fiatal magyar játékos az ETO FC együttesében lépett pályára, ami meccsenként 1.7 2004-es születésű vagy fiatalabb labdarúgót jelent” – folytatódik a győri klub beszámolója, melyben megjegyzik, hogy az eddigi nyolc forduló, valamint a Konferencialiga-selejtezők során 2499 játékpercet gyűjtöttek fiatal futballistái.

„Bánáti, Vingler, Tóth, Vitális, Csinger, Bíró, Huszár, Tollár, Décsy, Herczeg, Kocsis és Brecska mind példák a munkamódszerünk eredményeire. Az a tény, hogy az elmúlt 12 hónapban 12 akadémiai játékost léptettünk elő az első csapatba, előnyt jelent számunkra a »magyarszabály« tekintetében, de alapvetően nem változtattunk semmit emiatt” – idézi a klubhonlap Steven Vanharen sportigazgatót.

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Paksi FC95424–14+1019
  2. Ferencvárosi TC843118–8+1015
  3. Debreceni VSC943212–11+115
  4. MTK Budapest941418–16+213
  5. Kisvárda84138–13–513
  6. ETO FC834116–10+613
  7. Puskás Akadémia932412–15–311
  8. Újpest FC923412–1209
  9. Nyíregyháza Spartacus923413–18–59
10. Diósgyőri VTK915312–17–58
11. Kazincbarcika82159–18–97
12. Zalaegerszegi TE914416–18–27

 

 

