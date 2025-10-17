Az ETO FC szerint ők szerepeltetik a legtöbb fiatalt az NB I-ben
„A kiemelt akadémiákat üzemeltető kluboknak, így az ETO-nak sem kérdés, hogy betartja-e a szabályt. A kérdés csak az volt a szezon előtt, hogy az MLSZ átlagot fog számolni a pályán töltött percek vonatkozásában vagy abszolút értéket vesz. Végül utóbbi valósult meg: végig a pályán kell lennie az öt magyar labdarúgónak” – vezette fel beszámolóját a győri klub.
Az ETO FC elmondása szerint náluk átlagosan 8.1 magyar futballista szerepel egy élvonalbeli meccsen, kiemelve, hogy az MTK elleni találkozón 10 magyar állampolgárt lépett pályára Borbély Balázs csapatában. A klub hozzáteszi, a nagy szám annak is köszönhető, hogy a román Claudiu Bumba, az ukrán Olekszandr Piscsur, illetve a szerb Miljan Krpics is rendelkezik magyar állampolgársággal.
„A fiatal magyarok szerepeltetése terén is pozitív tendencia figyelhető meg: fordulónként átlagosan 1.07 fiatal magyar futballista kap szerepet csapatonként. A legtöbb fiatal magyar játékos az ETO FC együttesében lépett pályára, ami meccsenként 1.7 2004-es születésű vagy fiatalabb labdarúgót jelent” – folytatódik a győri klub beszámolója, melyben megjegyzik, hogy az eddigi nyolc forduló, valamint a Konferencialiga-selejtezők során 2499 játékpercet gyűjtöttek fiatal futballistái.
„Bánáti, Vingler, Tóth, Vitális, Csinger, Bíró, Huszár, Tollár, Décsy, Herczeg, Kocsis és Brecska mind példák a munkamódszerünk eredményeire. Az a tény, hogy az elmúlt 12 hónapban 12 akadémiai játékost léptettünk elő az első csapatba, előnyt jelent számunkra a »magyarszabály« tekintetében, de alapvetően nem változtattunk semmit emiatt” – idézi a klubhonlap Steven Vanharen sportigazgatót.
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Paksi FC
|9
|5
|4
|–
|24–14
|+10
|19
|2. Ferencvárosi TC
|8
|4
|3
|1
|18–8
|+10
|15
|3. Debreceni VSC
|9
|4
|3
|2
|12–11
|+1
|15
|4. MTK Budapest
|9
|4
|1
|4
|18–16
|+2
|13
|5. Kisvárda
|8
|4
|1
|3
|8–13
|–5
|13
|6. ETO FC
|8
|3
|4
|1
|16–10
|+6
|13
|7. Puskás Akadémia
|9
|3
|2
|4
|12–15
|–3
|11
|8. Újpest FC
|9
|2
|3
|4
|12–12
|0
|9
|9. Nyíregyháza Spartacus
|9
|2
|3
|4
|13–18
|–5
|9
|10. Diósgyőri VTK
|9
|1
|5
|3
|12–17
|–5
|8
|11. Kazincbarcika
|8
|2
|1
|5
|9–18
|–9
|7
|12. Zalaegerszegi TE
|9
|1
|4
|4
|16–18
|–2
|7