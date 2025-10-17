Ötméteresekkel kapott ki a III. Kerület a női vízilabda Eurokupában
A III. kerületi TVE 15–15 után ötméteresekkel 5–4-re kikapott az izraeli Hapoel Jokneamtól a női vízilabda Eurokupa Újvidéken zajló selejtezőjében.
Kétszer is négygólos hátrányban volt az izraeli bajnok Hapoel Jokneam ellen a III. Kerület az első Eurokupa-selejtezős meccsén, kilenc másodperccel a vége előtt Gyöngyössy Anikó így is egyenlített, ötméteresekre mentve a találkozót. A szétlövés hat pár után dőlt el az ellenfél javára, a magyarok két, az izraeliek egy ötméterest rontottak.
A Kerület szombaton 19 órától a szerb Vojvodina ellen javíthat – a selejtező vasárnap zárul.
NŐI VÍZILABDA EUROKUPA
SELEJTEZŐ, C-CSOPORT (Újvidék)
III. kerületi TVE–Hapoel Jokneam (izraeli) 15–15 (2–5, 4–3, 4–4, 5–3) – szétlövéssel 4–5
G: Ráski 5, Gyöngyössy, Rajna 3-3, Borsos, Boldizsár, Hajdú R., Tóth Frida, ill. Luka 4, Rahum 3, Arbiv, Hochberg, Menakerman, Strugo 2-2
