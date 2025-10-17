Hat magyar gól Rennes-ben – kézilabdakörkép

Az irányító Hanusz Egon négy, a beálló Szeitl Erik két góllal járult hozzá a Cesson-Rennes 35–31-es győzelméhez az USAM Nimes Gard ellen a francia férfi kézilabda-bajnokság pénteki játéknapján.
A liga honlapja szerint az olimpikon irányítónak hét gólpassza is volt a találkozón. A vendégeknél Ónodi-Jánoskúti Máté nem talált a hálóba, ahogyan az USDK Dunkerque beállója, Szűcs Bence sem. Utóbbi csapata otthon 27–26-ra kikapott a Sélestat Alsace HB együttesétől.
