A Szpari tizenegyesek után kiesett, a Paks öt, a DVTK három gólt szerezve jutott tovább a kupában

2025.09.13. 20:26
Kétgólos különbséggel nyert a Diósgyőr (Fotó: dvtk.eu)
DVTK Nyíregyháza Magyar Kupa 3. forduló Paks DVSC Magyar Kupa Kazincbarcika Paksi FC Diósgyőr Mol Magyar Kupa KBSC Debrecen Nyíregyháza Spartacus
A Mol Magyar Kupa 3. fordulójából továbbjutott a DVSC, a DVTK, a Kazincbarcika és a Paks is, a Nyíregyháza viszont kiesett, miután tizenegyespárbajban alulmaradt a Békéscsabával szemben.

A Paks Hanh János és Haraszti Zsolt góljával lépett el ellenfelétől, és bár a hazaiak szépítettek a szünet után, Böde Dániel duplájával és Pető Milán találatával 5–1-es sikert arattak a zöld-fehérek.

A DVSC 2–0-ra nyert Veszprémben, a 35. percben Komáromi György talált be, majd a 63. percben Bárány Donát tizenegyesből volt eredményes. A Kazincbarcika a rendes játékidőben nem talált be, a 98. percben viszont a héten igazolt nigériai támadó, Blessing Eleke megszerezte a győztes gólt, így az NB I újonca 1–0-ra megverte az Iváncsát. A DVTK Ivan Saponjics két tizenegyesgóljával került előnybe, majd a Hódmezővásárhely szépített, ám a 73. percben Aboubakar Keita eldöntött a mérkőzést (1–3).

Az NB II-es Honvéd már a 3. percben hátrányba került Móron, ám Baki Ákos még az első fél óra végén egyenlített, a szünet után pedig Sigér Ákos, Kántor Kevin és Kovács Erik góljával 4–1-re nyertek a kispestiek. A többi másodosztályú csapat sem botlott, így továbblépett a BVSC, a Kozármisleny, a Mezőkövesd és a Tiszakécske is a 15 órai találkozókon, majd a továbbjutókhoz csatlakozott a Karcag is.

Később a Nyíregyháza gól nélküli döntetlent játszott Békéscsabán, így jöhetett a tizenegyespárbaj. Rögtön az első lövésnél hibáztak a vendégek, Dorian Babunszki ugyanis a kapu fölé bombázott, az Előre játékosai nem hibáztak, míg a Szpariból a negyedik párban Dantaye Gilbert is rontott, balra tartó lövését kiütötte Takács János, így az NB II-es klub jutott tovább (0–0, 11-esekkel 4–2).

MOL MAGYAR KUPA
3. FORDULÓ (a 32 közé jutásért)
Érdi VSE (NB III)–ETO FC 0–3
Gólszerző: Schön (46.), Gavrics (55.), Benbuali (70.)
VSC 2015 Veszprém (NB III)–Debreceni VSC 0–2
Gólszerző: Komáromi (35.), Bárány (63. – 11-esből)
Iváncsa KSE (NB III)–Kolorcity Kazincbarcika SC 0–1 – hosszabbítás után
Gólszerző: Eleke (98.)
Szajol KLK (vármegyei I.)–Paksi FC 1–5
Gólszerző: Szentmiklósi (53.), ill. Hahn (8.), Haraszti (26.), Böde (74., 85.), Pető M. (81.)
Hódmezővásárhelyi FC (NB III)–Diósgyőri VTK 1–3
Gólszerző: Tóth P. (39.), ill. Saponjics (26., 37. – mindkettőt 11-esből), A. Keita (73.)
Gyulai Termál FC (NB III)–Mezőkövesd Zsóry FC (NB II) 0–2
Gólszerző: Szalai J. (16., 32.)
FC Nagykanizsa (NB III)–HR-Rent Kozármisleny (NB II) 1–2
Gólszerző: Lőrincz B. (68.), ill. Babinszky (45+1.), Bíró M. (45+3.)
Füzesabony SC (NB III)–BVSC-Zugló (NB II) 0–4
Gólszerző: Horváth Sz. (25.), Hesz (42.), Székely (68.), Bacsa P. (74.)
Móri SE (megyei I.)–Budapest Honvéd FC (NB II) 1–4
Gólszerző: Varga B. (3.), ill. Baki (28.), Sigér Á. (47.), Kántor (62.), Kovács E. (89.)
Szolnoki MÁV FC (vármegyei I.)–ESMTK (NB III) 0–3
Gólszerző: Ladányi (6.), Gincsai (47.), Desnica (83.)
Majosi SE (NB III)–Gödöllői SK (NB III) 2–0
Gólszerző: Ángyán (33. – 11-esből), Keresztes Z. (90+3.)
Tiszafüredi VSE (NB III)–Putnok FC (NB III) 3–2
Gólszerző: Szerencsi (33., 90+3.), Horváth M. (34.), ill. Juhos (13.), Talpalló (89.)
Salgótarjáni BTC (vármegyei I.)–Tiszakécskei LC (NB II) 1–4
Gólszerző: Kerek (83.), ill. Ramos (12.), Horváth E. (35., 55.), Pataki (47.)
BFC Siófok (NB III)–MTK Budapest 1–7
Gólszerző: Gruber Á. (58.), ill. Németh K. (14., 17., 74.), Polievka (22.), Bognár I. (31., 89.), Fiáth (75. – öngól)
REAC (vármegyei I.)–Karcagi SC (NB II) 2–4
Gólszerző: Vidovics (31.), Mátrai-Zsurzs (90+1.), ill. Szekszárdi T. (18., 75.), Pap Zs. (70.), Kovalovszki (86.)
Szarvaskend SE (vármegyei I.)–Ferencvárosi TC 0–15
Gólszerző: Makreckis (13.), Yusuf (30., 56., 71., 84.), Levi (38.), Arzani (42., 51., 66.), Abu Fani (60., 73.), Gólik (63., 75., 86.), Gartenmann (69.)
Pécsi MFC (NB III)–Debreceni EAC (NB III) 0–2
Gólszerző: Török L. (15.), Lénárt (48.)
Békéscsaba 1912 Előre (NB II)–Nyíregyháza Spartacus FC 0–0 – 11-esekkel 4–2
Gyirmót FC Győr (NB III)–Aqvital FC Csákvár (NB II) 0–1
Gólszerző: Farkas A. (90+3.)
Vasas FC (NB II)–Puskás Akadémia FC 4–1
Gólszerző: Pethő B. (37.), Tóth M. (49. – 11-esből), Szappanos (65. – öngól), Pávkovics (82.), ill. Favorov (57.)
FC Ajka (NB II)–Kisvárda Master Good 3–1
Gólszerző: Doncsecz (48.), Tar (54.), Sejben (80.), ill. Mesanovic (69.)
Dorogi FC (NB III)–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II) 0–2
Gólszerző: Holman (30.), Borvető (69.)
Videoton FC (NB II)–Szentlőrinc SE (NB II) 3–0
Gólszerző: Varga R. (5., 71. – az elsőt 11-esből), Spandler (60.)

KORÁBBAN JÁTSZOTTÁK
Swiss Krono-Vásárosnamény (vármegyei I.)–Zalaegerszegi TE FC 0–13
Gólszerző: Géci (8., 78. – mindkettő öngól), Skribek (12. – 11-esből), Joao Victor (30.), Bodnár (32.), Alegria (48.), Klausz (59.), Lima (61., 77., 80.), Da Silva (63.), Csonka (67.), Bitca (83.)
Eger SE (NB III)–Budafoki MTE (NB II) 0–2
Gólszerző: Selyem (31.), Varga Gy. B. (70.)
PTE-PEAC (NB III)–III. Kerületi TVE (NB III) 1–3
Gólszerző: Hawkins (58.), ill. Bencze (4. – 11-esből), Erdei G. (34.), Bozóki (54. – öngól)
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Opus Tigáz Tatabánya (NB III)–Soroksár SC (NB II) 0–2
Gólszerző: Köböl (42.), Gálfi (80.)

A VASÁRNAPI PROGRAM
15.00: Kelen SC (vármegyei I.)–Tarpa SC (NB III) 
15.00: Mezőörs KSE (vármegyei I.)–Komárom VSE (NB III) 
15.00: Martfűi LSE (NB III)–Dombóvári FC (NB III) 
15.00: Sárvár FC (vármegyei I.)–Pilisi LK (vármegyei I.) 
16.15: Kecskeméti TE (NB II)–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

 

