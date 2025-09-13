Schön Szabolcs góllal mutatkozott be az ETO-ban, az MTK-ban Németh Krisztián mesterhármasig jutott

Kicsivel több mint hat évet kellett várniuk az érdi labdarúgást kedvelőknek arra, hogy hazai pályán NB I-ben szereplő csapatot láthassanak futballozni. Hat éve a Magyar Kupában a Diósgyőri VTK-t látta vendégül az akkor Limperger Zsolt irányította együttes, s bizony szoros meccsen csupán 1–0-ra nyertek a vendégek. A fanatikusabb érdiek most is valami hasonló eredményben bizakodtak. Talán ennek a reménynek (is) tudható be, hogy zöld-fehérben pompázott Érd déli városrésze. Igaz, a színösszeállításhoz a vendégek is hozzátettek, hiszen az ETO-szurkolók is zöld-fehér mezekben, sálakban vonultak, több mint háromszázan kísérték el kedvenceiket a kupamérkőzésre. Ott volt a lelátón az ETO-ban először futballozó kilencszeres válogatott Schön Szabolcs családja is, élen a 82 éves nagypapával, természetesen a szülők sem hiányoztak a meccsről. Mint azt a nagypapától megtudtuk, ő idős kora ellenére – ha csak teheti – ott van az unoka meccsein, igaz, külföldre nem kísérhette el, de mint mondta, örül, hogy újra itthon futballozik és újra felépítheti magát, úgy érzi, az ETO erre igazán remek lehetőséget ad. A 24 éves labdarúgó édesanyja csupán annyit fűzött hozzá, kétszer is tervezték, hogy meglátogatják Dallasban futballozó gyermeküket, ám mire felültek volna a repülőgépre, már Angliába szerződött, aztán készültek persze Londonba is, de akkor már az ETO kölcsönjátékosa lett.

„Most viszont mindennap velünk lehet Szabolcs – mondta örömmel az édesanya. – Egyelőre ingázik a főváros és Győr között, azonban hamarosan megoldódik a lakáskérdés, mert egyébként fárasztó az ide-oda utazás."

Az érdi csapat három gólt kapott az ETO-tól (Fotó: Földi Imre)

Borbély Balázs, az ETO vezetőedzője több poszton is kipróbálta a csapatban első alkalommal futballozó kilencszeres válogatottat. Előbb belső középpályásként játszatta, majd a jobb oldali vonal mellé irányította, s úgy tűnt, leginkább ott érzi jól magát, s ebből a posztból szerezte meg a csapat és élete első győri gólját is a második félidő elején.

Hanem az első 45 percnél még érdemes picit lecövekelni: az első félidőben akár meglepetés is születhetett volna, ugyanis a 7. percben tizenegyeshez jutottak a hazaiak, de a fiatal Brecska Dániel hatalmas bravúrral kivédte Pintér Nikolasz büntetőjét. A félidő hajrájában már fogyott a levegő a hazai térfélen, az ETO egyre inkább magára talál, ehhez az NB I-es lendülethez kellett Schön Szabolcs második félidő elején rúgott gólja. Nem sokkal később Zseljko Gavrics is betalált, s bár nem adták meg magukat a hazaiak, Nadir Benbuali 70. percben lőtt gólja eldöntötte a továbbjutást.

„Több mint egy hónapja nem futballoztam tétmeccsen – mondta kérdésünkre Schön Szabolcs. – Nehezen lendültünk bele, ráadásul szervezetten futballozott a hazai együttes. Természetesen örülök a gólomnak, s annak is, hogy a családom is láthatta a játékomat. Számomra mindig pluszmotivációt jelent, ha a szüleim és nyolcvanon túli anyai nagypapám is kint van a meccsen.”

Schön Szabolcs góllal debütált (Fotó: Földi Imre)

ÉRDI VSE (NB III)–ETO FC GYŐR 0–3 (0–0)

Érd, 600 néző. Vezette: Iványi Gábor (Ország Péter, Topálszki Szabin)

ÉRD: Kertész F. – Kárász, Gál Sz., Gyurácz (Törteli, 72.), Pintér N. (Balázs B., 60.) – Májer G. – Morvai, Göbölyös (Gajdóczi, 80.) – Juhász B., Farkas B. (Szebenyi, 72.), Suszter L. (Haronisz, 80.). Vezetőedző: Domján Attila

ETO: Brecska – Bíró B., Abrahamson, Csinger (Boldor 60.), Stefulj – Schön (Tollár, 60.), Vingler – Vitális (Anton, 80.), Gavrics (Huszár, 72.), Bumba – Benbuali (Piscsur, 72.). Vezetőedző: Borbély Balázs

Gólszerző: Schön (46.), Gavrics (55.), Benbuali (70.)

MESTERMÉRLEG

Domján Attila: – Az első félidőben fegyelmezetten és jól futballozott a csapat, a második játékrészben azonban már megmutatkozott a két csapat közötti különbség. Sokkal szebbnek tűnt volna az eredmény, ha berúgjuk a tizenegyest, illetve nem a lécről pattan vissza a labda.

Borbély Balázs: – Az első félidőben elaludtunk, illetve bravúr kellett a tizenegyes hárításához. A félidő felétől azonban már gyorsabban és pontosabban futballozott a csapat. Örülök Schön Szabolcs sikeres bemutatkozásának, két hete van velünk, egyre jobb formában játszik.

Németh Krisztián (középen) triplázott, Bognár István (jobbra) duplázott (Fotó: Árvai Károly)

Minden fővárosi nagycsapat drukkere szeretett nyáron vagy a szeptemberi „indián nyár” során Siófokra utazni, hogy a meccsnézést egy balatoni fürdéssel összekösse – erre hosszú évekig meg is volt a lehetőség, hiszen a BFC Siófok sokáig az élvonalban szerepelt. Azokban az időkben sok Siófok–MTK mérkőzést is rendeztek az NB I-ben, ma már viszont a sorsolás szeszélye kell ahhoz, hogy egy ilyen párharc összejöjjön, mégpedig a Magyar Kupában, hiszen a bajnokságban kétosztálynyi különbség van a felek között (az időjárás – talán utoljára – lehetővé is tette a Balatonban a fürdést a kék-fehérek szurkolói számára). A BFC Siófok azonban a jelek szerint „fuldokló” üzemmódban van, hiszen az előző idényben elért 6. hely után idén nyáron nagyon gyengén kezdte az NB III-at, hét forduló után mindössze négy ponttal a Délnyugati csoport 14. helyén áll. Az erős visszaesés oka, hogy nyáron tízen távoztak a keretből, köztük több alapember is – a 18 éves Saja Milán például az NB II-es Mezőkövesdben bizonyít hétről hétre. Helyettük főleg fiatalok érkeztek, akik még nem igazán vették fel a harmadosztály ritmusát.

Az MTK ellen így a tisztes helytállás lehetett a Balaton-partiak célja, akiknél először kapott lehetőséget kezdőként az idényben a rutinos Németh Krisztián, továbbá vállsérülése után felépült és szintén a kezdőcsapatban kapott helyet Varju Benedek, aki május 3-a óta nem lépett pályára. A vendégek alaposan bekezdtek, gyorsan igyekeztek eldönteni a továbbjutás kérdését, a 22. percben már három góllal vezettek – először Németh Krisztián fejjel, majd lábbal talált be, aztán Róbert Polievka lőtt úgy a hálóba, hogy Hutvágner Gergely a saját kapujába ütötte a labdát, majd Bognár István remek tekerése a 32. percben csapata negyedik gólját jelentette. A szünetben láthatóan feltüzelte az addig hit nélkül futballozó játékosait Mészáros József, harcosabban jöttek ki a második félidőre, és az 58. percben összejött a szépítés: egy bal oldalról beívelt labdát a hosszún érkező Gruber Ádám fejelt hat méterről a bal sarokba. A hajrá közeledtével aztán az MTK ismét magához ragadta a kezdeményezést, s kiütésessé tette sikerét – a főszereplő a triplázó Németh Krisztián volt.

„Gyorsan akartunk gólokat szerezni, ez sikerült, utána pedig azt játszottunk, amit szerettünk volna – értékelt lapunknak a 36 éves támadó. – A szünet után azonban nem úgy jöttünk ki, ahogy kellett volna, de aztán megráztuk magunkat és újabb gólokat szereztünk. Természetesen jobb kezdőként játszani, mint csereként, de tudom, hogy mi a mostani idényben a szerepem, pozícióm a csapatban – akár csereként, akár kezdőként játszom, segíteni akarom a fiúkat.”

Az MTK nem egy hétre jött nyaralni Siófokra, de 1–7-tel távozott…

BFC SIÓFOK (NB III)–MTK BUDAPEST 1–7 (0–4)

Siófok, 350 néző. Vezette: Zierkelbach Péter (Király Zsolt, Kulman Tamás)

SIÓFOK: Hutvágner (Hoffmann A., 83.) – Németh B. (Rácz D., 54.), Horváth G., Polényi, Papp M. – Horváth A. – Gruber Á., Pintér B., Németh J. (Toghia, 54.), Fiáth (Szenczi, 84.) – Mervó (Nimsz, 54.). Vezetőedző: Mészáros József

MTK: Fadgyas – Bévárdi (Átrok, 65.), Varju, Vitályos V., Széles – Kata (Plsek, a szünetben), Németh H. (Jádi, 79.) – Kerezsi (László K., a szünetben), Bognár I., Polievka (Szűcs P., 65.) – Németh K. Vezetőedző: Horváth Dávid

Gólszerző: Gruber Á. (58.), ill. Németh K. (14., 17., 74.), Polievka (22.), Bognár I. (31., 89.), Fiáth (75. – öngól)

MESTERMÉRLEG

Mészáros József: – A mérkőzés elején és a második félidő első felében nem játszottunk alárendelt szerepet, helyenként jól teljesítettünk, ekkor néhány ígéretes támadás mellett gólt is szereztünk. Ezen időszakokon kívül azonban megvolt a kétosztálynyi különbség a két csapat között, hibáinkat pedig az MTK könyörtelenül kihasználta. Sajnálom, hogy nem úsztuk meg kisebb különbségű vereséggel.

Horváth Dávid: – Jól álltunk bele a mérkőzésbe, az első támadásainkból rögtön gólokat szereztünk, utána pedig élveztük a játékot. Nem kellett „spórolni” a mai meccsel, hiszen csak egy hét múlva lesz bajnokink – önbizalmat merítünk a sikerből. Örülök, hogy a fiataloknak is lehetőséget adhattam, s nem veszítettünk el senkit sérülés miatt.