Hornyák Zsolt: Lukács Dániel szürcsölgeti a matéját, de mondtam neki, hagyja Dárdait és Nagy Zsoltot is beleinni

2025.12.13. 20:58
null
Hornyák Zsolt (jobbra) szerint nagyon fontos három pontot szerzett a Puskás Akadémia FC (Fotó: Török Attila)
A Puskás Akadémia hazai pályán, hátrányból felállva fordított a DVTK ellen a labdarúgó NB I 17. fordulójában. A találkozó után Hornyák Zsolt kiemelte, nagyon fontos három pontot szereztek a felcsútiak, és a PAFC vezetőedzője természetesen nem hagyhatta szó nélkül a kétgólos Lukács Dániel teljesítményét.

Vladimir Radenkovics: Minimum az egy pontra rászolgáltunk ezen az estén!

A DVTK hiába szerzett vezetést, pont nélkül távozott a Pancho Arénából. A Puskás Akadémia elleni vereség után Vladimir Radenkovics értékelt, aki abban bízik, ha a télen Elton Acolatséért befut egy ajánlat, s akkor abból három másik, hasonló képességű játékost tudnak venni.

LABDARÚGÓ NB I
17. FORDULÓ
Puskás Akadémia FC–Diósgyőri VTK 2–1 (1–1)
Felcsút, Pancho Aréna, 1026 néző. Vezette: Kovács I.
Gólszerző: Lukács D. (19., 47.), ill. Acolatse (10.)

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. ETO FC1795334–17+1732
  2. Ferencvárosi TC1694334–17+1731
  3. Debreceni VSC1684425–20+528
  4. Puskás Akadémia1784524–21+328
  5. Paksi FC1676335–25+1027
  6. Kisvárda1672718–26–823
  7. Zalaegerszegi TE1664625–22+322
  8. MTK Budapest1662829–32–320
  9. Diósgyőri VTK1746724–29–518
10. Újpest FC1644821–28–716
11. Nyíregyháza Spartacus1735918–32–1414
12. Kazincbarcika16321116–34–1811
