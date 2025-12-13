Hornyák Zsolt: Lukács Dániel szürcsölgeti a matéját, de mondtam neki, hagyja Dárdait és Nagy Zsoltot is beleinni

Vladimir Radenkovics: Minimum az egy pontra rászolgáltunk ezen az estén!

A DVTK hiába szerzett vezetést, pont nélkül távozott a Pancho Arénából. A Puskás Akadémia elleni vereség után Vladimir Radenkovics értékelt, aki abban bízik, ha a télen Elton Acolatséért befut egy ajánlat, s akkor abból három másik, hasonló képességű játékost tudnak venni.

LABDARÚGÓ NB I

17. FORDULÓ

Puskás Akadémia FC–Diósgyőri VTK 2–1 (1–1)

Felcsút, Pancho Aréna, 1026 néző. Vezette: Kovács I.

Gólszerző: Lukács D. (19., 47.), ill. Acolatse (10.)