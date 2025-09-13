A Budafok továbbjutásával kezdődött a szombati Magyar Kupa-program

MOL MAGYAR KUPA
3. forduló (a 32 közé jutásért)
Eger SE (NB III)–Budafoki MTE (NB II) 0–2
PTE-PEAC (NB III)–III. Kerületi TVE (NB III) 1–3
Később
14.00: Swiss Krono-Vásárosnamény (vármegyei I.)–Zalaegerszegi TE FC
15.00: Érdi VSE (NB III)–ETO FC
15.00: VSC 2015 Veszprém (NB III)–Debreceni VSC
15.00: Iváncsa KSE (NB III)–Kolorcity Kazincbarcika SC
15.00: Szajol KLK (vármegyei I.)–Paksi FC
15.00: Hódmezővásárhelyi FC (NB III)–Diósgyőri VTK
15.00: Gyulai Termál FC (NB III)–Mezőkövesd Zsóry FC (NB II)
15.00: FC Nagykanizsa (NB III)–HR-Rent Kozármisleny (NB II)
15.00: Füzesabony SC (NB III)–BVSC-Zugló (NB II)
15.00: Móri SE (megyei I.)–Budapest Honvéd FC (NB II)
15.00: Szolnoki MÁV FC (vármegyei I.)–ESMTK (NB III)
15.00: Majosi SE (NB III)–Gödöllői SK (NB III)
15.00: Tiszafüredi VSE (NB III)–Putnok FC (NB III)
15.00: Salgótarjáni BTC (vármegyei I.)–Tiszakécskei LC (NB II)
16.00: BFC Siófok (NB III)–MTK Budapest
16.00: Szarvaskend SE (vármegyei I.)–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
16.00: REAC (vármegyei I.)–Karcagi SC (NB II)
17.00: Pécsi MFC (NB III)–Debreceni EAC (NB III)
18.00: Békéscsaba 1912 Előre (NB II)–Nyíregyháza Spartacus FC
18.00: Gyirmót FC Győr (NB III)–Aqvital FC Csákvár (NB II)
19.00: Vasas FC (NB II)–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)
19.00: FC Ajka (NB II)–Kisvárda Master Good
19.00: Dorogi FC (NB III)–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II)
19.00: Videoton FC (NB II)–Szentlőrinc SE (NB II)
Pénteken játszották
Opus Tigáz Tatabánya (NB III)–Soroksár SC (NB II) 0–2
A vasárnapi program
15.00: Kelen SC (vármegyei I.)–Tarpa SC (NB III)
15.00: Mezőörs KSE (vármegyei I.)–Komárom VSE (NB III)
15.00: Martfűi LSE (NB III)–Dombóvári FC (NB III)
15.00: Sárvár FC (vármegyei I.)–Pilisi LK (vármegyei I.)
16.15: Kecskeméti TE (NB II)–Újpest FC (Tv: M4 Sport)