Nemzeti Sportrádió

A Budafok továbbjutásával kezdődött a szombati Magyar Kupa-program

K. Zs.K. Zs.
Vágólapra másolva!
2025.09.13. 14:49
null
Fotó: Budafoki MTE Facebook
Címkék
Magyar Kupa Mol Magyar Kupa kupa
A Budafok 2–0-ra győzött az Eger vendégeként a labdarúgó Magyar Kupa szombati játéknapján, és bejutott a legjobb 32 közé. Az időrendben második mérkőzés is fővárosi sikert hozott, a III. Kerületi TVE 3–1-re nyert Pécsen.

MOL MAGYAR KUPA
3. forduló (a 32 közé jutásért)
Eger SE (NB III)–Budafoki MTE (NB II) 0–2
PTE-PEAC (NB III)–III. Kerületi TVE (NB III) 1–3
Később
14.00: Swiss Krono-Vásárosnamény (vármegyei I.)–Zalaegerszegi TE FC 
15.00: Érdi VSE (NB III)–ETO FC 
15.00: VSC 2015 Veszprém (NB III)–Debreceni VSC 
15.00: Iváncsa KSE (NB III)–Kolorcity Kazincbarcika SC 
15.00: Szajol KLK (vármegyei I.)–Paksi FC 
15.00: Hódmezővásárhelyi FC (NB III)–Diósgyőri VTK 
15.00: Gyulai Termál FC (NB III)–Mezőkövesd Zsóry FC (NB II) 
15.00: FC Nagykanizsa (NB III)–HR-Rent Kozármisleny (NB II) 
15.00: Füzesabony SC (NB III)–BVSC-Zugló (NB II) 
15.00: Móri SE (megyei I.)–Budapest Honvéd FC (NB II) 
15.00: Szolnoki MÁV FC (vármegyei I.)–ESMTK (NB III) 
15.00: Majosi SE (NB III)–Gödöllői SK (NB III) 
15.00: Tiszafüredi VSE (NB III)–Putnok FC (NB III) 
15.00: Salgótarjáni BTC (vármegyei I.)–Tiszakécskei LC (NB II) 
16.00: BFC Siófok (NB III)–MTK Budapest 
16.00: Szarvaskend SE (vármegyei I.)–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
16.00: REAC (vármegyei I.)–Karcagi SC (NB II) 
17.00: Pécsi MFC (NB III)–Debreceni EAC (NB III) 
18.00: Békéscsaba 1912 Előre (NB II)–Nyíregyháza Spartacus FC 
18.00: Gyirmót FC Győr (NB III)–Aqvital FC Csákvár (NB II) 
19.00: Vasas FC (NB II)–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) 
19.00: FC Ajka (NB II)–Kisvárda Master Good 
19.00: Dorogi FC (NB III)–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II) 
19.00: Videoton FC (NB II)–Szentlőrinc SE (NB II)

Pénteken játszották
Opus Tigáz Tatabánya (NB III)–Soroksár SC (NB II) 0–2

A vasárnapi program
15.00: Kelen SC (vármegyei I.)–Tarpa SC (NB III) 
15.00: Mezőörs KSE (vármegyei I.)–Komárom VSE (NB III) 
15.00: Martfűi LSE (NB III)–Dombóvári FC (NB III) 
15.00: Sárvár FC (vármegyei I.)–Pilisi LK (vármegyei I.) 
16.15: Kecskeméti TE (NB II)–Újpest FC (Tv: M4 Sport) 

 

Magyar Kupa Mol Magyar Kupa kupa
Legfrissebb hírek

Tóth Milán önmagának is bizonyítana a Puskás Akadémia elleni Magyar Kupa-meccsen

Labdarúgó NB I
4 órája

Élete mérkőzésére készül a szarvaskendiek sírkövese

Labdarúgó NB I
5 órája

A Soroksár jutott be elsőként a legjobb 32 közé a Magyar Kupában

Labdarúgó NB I
17 órája

Horváth Ferenc: A siker személyvonaton érkezik Tatabányára

Labdarúgó NB I
Tegnap, 11:22

Kiderült, mikor játszik Szarvaskenden az FTC

Labdarúgó NB I
2025.09.01. 17:56

Megye I-es csapatot kapott a Ferencváros és a címvédő Paks is a Magyar Kupában

Labdarúgó NB I
2025.08.25. 18:21

Magyar Kupa: kiesett a Haladás, nyolc gólt rúgott az ESMTK és a Siófok

Labdarúgó NB I
2025.08.24. 19:16

A Gyirmót elbúcsúztatta a vármegyei riválist a Magyar Kupában

Labdarúgó NB I
2025.08.23. 20:07
Ezek is érdekelhetik