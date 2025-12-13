Női vízilabda BL: bravúrgyőzelemmel zárta az évet a DFVE

Magyaros párharcot rendeztek szombaton a női vízilabda Bajnokok Ligája csoportkörének negyedik fordulójában, az A-csoportban, a dunaújvárosi Fabó Éva Sportuszodában. Bizonyos tekintetben mindkét együttes pozitív élményekkel zárhatta a múlt hétvégi Magyar Kupa-négyes döntőt, hiszen az UVSE az FTC ellen elbukott elődöntő után bronzérmet szerzett a BVSC-vel szemben, míg a Dunaújváros kupadöntőt játszhatott, és ahogy Sike József edző fogalmazott még a BVSC elleni győztes elődöntő után, csapata „megvédte a vidék becsületét” a fővárosi klubok között. A Dunaújváros csak győzelemmel maradhatott versenyben a továbbjutásért, míg az UVSE biztossá tehette volna ugyanezt.

Az első negyedben eleinte a vendég UVSE akarata érvényesült, több emberelőnyt kiharcoltak a lila sapkában játszó fővárosiak, Faragó Kamilla értékesített ötméterese és Aubéli Tekla gólja után 4–0-ra vezetett Benczur Márton együttese két és fél perc elteltével. Ezután a hazaiaktól Garda Krisztina, majd a túloldalon Hajdú Kata is újra büntetőből volt eredményes, a Dunaújváros viszont addigra rendezte a sorait hátul, a negyed utolsó egy percében pedig 3­–0-s sorozatot ért el. Egy labdaszerzés után Borsi Ilona éppen a dudaszó előtt lőtte rá saját kapuja előteréből – az UVSE hét a hat ellen támadott, így üres volt a vendégkapu, amely felé elképesztően lassan araszolt a labda, de a hullámok csak beterelték. A DFVE felzárkózott egyre, a második negyedben így többször is az egyenlítésért támadhatott – sokáig egyik fél sem tudta kihasználni a lehetőségeit. A sokadik hazai egyenlítési kísérletet aztán Horváth Brigitta fejezte be sikerrel, Effroszini Kacimbri találatával pedig már az újvárosiak vezettek az ebben a szakaszban lőtt gól nélkül maradó vendégek ellen.

Faragó Kamilla akasztott igen nagy gólt az egyébként remekül védő Maczkó Lilla kapujába már a harmadik felvonásban, lezárva az UVSE 12 perces gólínségét, de Horváth Brigitta blokkról bepattanó lövése ismét a hazaiakat juttatta vezetéshez. Golopencza Szonja nagyszerű védései jól jöttek a blokkok mellé – Alaksza Kinga két góljával megint az UVSE volt előnyben, a másodiknál Golopenczától kapott hatalmas indítást, Jonkl Csenge ötméteresért visszahúzta, amit a sértett értékesített. Szabó Nikolett lövése a túloldalon bepattant Golopenczáról, és ugyan az UVSE-nek még lett volna ideje egy utolsó tüzelésre, a játékosok nem vették észre, hogy időközben lepörgött az idő.

Nyolc nyolccal mehettek neki a csapatok a záró negyednek – a hajrában Garda Krisztina többször remekül zárta a passzsávokat, és hatástalanította az UVSE támadásait, majd 75 másodperccel a vége előtt már elöl jeleskedett, egy blokkról bepattanó lövéssel újból vezetéshez juttatta a Dunaújvárost. Ez lett végül a győztes gól is, a fővárosiak a záró negyedben talán túl sokáig keresték a megfelelő lövőhelyzeteket, és Garda góljára sem volt már válaszuk.

A DFVE ebben az idényben két vereség után először győzte le az UVSE-t, a két magyar csapat így egyaránt 6-6 ponttal áll az A-csoportban – bőven maradtak izgalmak, melyikük harcolja ki a második helyet, ezzel a negyeddöntős szereplést.

A C-csoportban a Ferencváros biztos győzelmet aratott a Vuliagmeni vendégeként – Matajsz Márk csapata már az október végi első fordulóban is dominált görög ellenfelével szemben hazai medencében, hat és fél perccel a vége előtt négy góllal vezetett, viszont elbukta az előnyét, majd ötméteresekkel kikapott. A forgatókönyv ezúttal másképp alakult, azzal a pozitív kitétellel, hogy a harmadik negyed végi hatgólos előny nagy részét megőrizték Keszthelyi Ritáék. Az Eger a BL-címvédő spanyol Sant Andreut három negyedig megszorongatta otthon, ám végül nem szerzett meglepetést.

NŐI VÍZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

A-CSOPORT

DUNAÚJVÁROSI FVE–UVSE HELIA-D 11–10 (4–5, 2–0, 2–3, 3–2)

G: Borsi, Szabó N. 3-3, Garda, Horváth B. 2-2, Kacimbri, ill. Faragó K. 4, Alaksza, Aubéli, Hajdú K. 2-2

Olympiakosz (görög)–Alimosz (görög) 20–9

Az állás: 1. Olympiakosz 12 pont, 2. UVSE 6 (47–35), 3. DUNAÚJVÁROS 6 (49–57), 4. Alimosz 0

C-CSOPORT

Vuliagmeni (görög)–FTC-TELEKOM 8–13 (2–3, 2–4, 2–4, 2–2)

G: Fundotu 4, Andreadi, Joustra, Krasza, Xenaki, ill. Keszthelyi R., Ortiz, Szilágyi D. 3-3, Vályi 2, Bonca, Leimeter

Rapallo Pallanuoto (olasz)–Spandau Berlin (német) 17–8

Az állás: 1. FTC 10, 2. Vuliagmeni 8, 3. Rapallo 6, 4. Spandau 0

D-CSOPORT

ONE EGER–Sant Andreu (spanyol) 7–13 (1–3, 4–1, 2–3, 0–6)

G: Czigány, Török D. 2-2, Horváth L., Horváth Zs., Nagy B., ill. E. Ruiz 3, Anton, Palacio, A. Ruiz 2-2, Farré, Múnoz, Pedley, N. Pérez

De Zaan (holland)–Roma (olasz) 13–15

Az állás: 1. Sant Andreu 12, 2. Roma 9, 3. De Zaan 3, 4. EGER 0

NŐI VÍZILABDA EUROKUPA

B-CSOPORT

BVSC-MANNA ABC–Glyfada (görög) 13–11 (4–1, 2–2, 3–5, 4–3)

G: Dobi 4, Dömsödi Dalma, Gorter, Mucsy, Pőcze 2-2, Dobos, ill. Turner 4, Dzordzaki, Grigoropulu, Szaltamanika 2-2, Ludi

Az állás: 1. BVSC 6, 2. Glyfada 3, 3. Hapoel (izraeli) 0

D-CSOPORT

CN Catalunya (spanyol)–III. KERÜLETI TVE 21–12 (6–2, 4–3, 6–3, 5–4)

G: Frigola 6, L. Gómez, Vosseberg 4-4, Arino 3, Houghton 2, Inglavaga, Tarrino, ill. Rajna 5, Boldizsár, Borsos, Gyöngyössy, Hajdú R., Ráski, Tóth Frida, Tóth Zs.

Az állás: 1. Trieste (olasz) 6, 2. Catalunya 3, 3. III. KERÜLET 0