Magyar Kupa: Szarvaskend–Ferencváros

2025.09.13. 15:49
A labdarúgó Magyar Kupa 3. fordulójában a 32 közé jutásért a vármegyei I. osztályban szereplő Szarvaskend a Ferencvárost fogadja. Tartsanak velünk, kísérjék figyelemmel élő közvetítésünket, szóljanak hozzá, kommentálják az eseményeket!

MOL MAGYAR KUPA
3. forduló (a 32 közé jutásért)
16.00: Szarvaskend SE (vármegyei I.)–Ferencvárosi TC 0–9 (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
Szarvaskend, Szarvaskend Sporttelep. 3500 néző. Vezeti: Molnár Attila.
Szarvaskend: Esztergályos – Tóth A., Tóth G., Földes, Cseresnyés – Kopfer, Zsoldos, Kellner, Németh M. – Niksz, Velekei (Wolf, 61.). Edző: Kurucz Ádám.
A kispadon: Hajnal, Tuboly, Tompa, Somogyi, Wolf, Kis-Nemes, Törő.
Ferencváros: Gróf – Makreckis (Cadu, 52.), Gartenmann, Cissé, Nagy B. (Gólik, 52.) – Romao (Madarász, a szünetben), Kanikovszki – Zachariassen, Levi, Arzani – Yusuf. Edző: Robbie Kean. A kispadon: Szécsi, Raemaekers, Szalai, Ötvös, Abu Fani, Cadu, Madarász, Gólik.
Gólszerző: Makreckis (13.), Yusuf (30., 56.), Levi (38.), Arzani (42., 51., 66.), Abu Fani (60.), Gólik (63.)

 

A találkozó részletes beharangozóját ide kattintva lehet elolvasni.

 

 

