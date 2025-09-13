Magyar Kupa: Szarvaskend–Ferencváros

MOL MAGYAR KUPA

3. forduló (a 32 közé jutásért)

16.00: Szarvaskend SE (vármegyei I.)–Ferencvárosi TC 0–9 (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Szarvaskend, Szarvaskend Sporttelep. 3500 néző. Vezeti: Molnár Attila.

Szarvaskend: Esztergályos – Tóth A., Tóth G., Földes, Cseresnyés – Kopfer, Zsoldos, Kellner, Németh M. – Niksz, Velekei (Wolf, 61.). Edző: Kurucz Ádám.

A kispadon: Hajnal, Tuboly, Tompa, Somogyi, Wolf, Kis-Nemes, Törő.

Ferencváros: Gróf – Makreckis (Cadu, 52.), Gartenmann, Cissé, Nagy B. (Gólik, 52.) – Romao (Madarász, a szünetben), Kanikovszki – Zachariassen, Levi, Arzani – Yusuf. Edző: Robbie Kean. A kispadon: Szécsi, Raemaekers, Szalai, Ötvös, Abu Fani, Cadu, Madarász, Gólik.

Gólszerző: Makreckis (13.), Yusuf (30., 56.), Levi (38.), Arzani (42., 51., 66.), Abu Fani (60.), Gólik (63.)

A találkozó részletes beharangozóját ide kattintva lehet elolvasni.