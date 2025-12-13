Zsinórban negyedik bajnoki győzelmét aratta az újra élre álló ETO

LABDARÚGÓ NB I

17. FORDULÓ

NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–ETO FC 0–1 (0–0)

Nyíregyháza, Városi Stadion. Vezette: Bognár T.

Gólszerző: Gavrics (67.)

Versenyhelyzet. Ezzel a kifejezéssel indokolta Borbély Balázs, miért is Megyeri Balázs került a kapuba győri oldalon a nyíregyházi bajnokira. Az ETO vezetőedzője az elmúlt heti két, egyaránt Kazincbarcika elleni bajnokit „megfelezte” az addig a bizalmat maximálisan élvező Samuel Petrás és a sérüléséből felépülő Megyeri Balázs között, és a bizalminak is számító poszton meglépett újabb rotálás szűk negyedóra eltelte után igazolást nyert a szombati bajnokin: az egyszeres válogatott kapus előbb Dantaye Gilbert távoli, majd Kovácsréti Márk és újra Gilbert ziccerből leadott lövését védte.

Ebből is kitűnik, a Nyíregyháza kezdett aktívabban, a Szpari fittyet hányt arra, hogy a tabella utolsó előtti helyezettként fogadta az előző héten besöpört hat ponttal a második helyre lépő Győrt, pedig ekkor még szurkolói támogatását nem is élvezhette, hiszen a hazai ultrák helyén – az első félidőben legalábbis – csak egy felirat virított: „Mi hétről hétre bizonyítunk, most rajtatok a sor!”

Bizony, hol van már a Ferencváros elleni idegenbeli bravúr (3–1) emléke, ha azóta a két fő (észak)keleti riválistól is kikaptak a kedvencek, a DVSC-től hazai pályán 3–0-ra, majd Diósgyőrben 2–0-ra...!?

A Szpariban Eneo Bitrivel bővült az amúgy is tekintélyes sérültlista, így egyrészt az albán bekk a pályán nem találkozhatott tavalyi győri csapattársaival, másrészt az alaptaktikának most is a letámadást választó Bódog Tamás vezetőedző először küldte párban, kezdőként a pályára Alaxai Áront és Temesvári Attilát a védelem tengelyében. A labdaszerzésen alapuló harcmodor révén Dorian Babunszki agresszivitásának köszönhette a házigazda az újabb helyzetét, Kovácsréti Márk lőtt újra kapura, de Megyeri Balázson ez a kísérlet sem fogott ki. Nadir Benbuali Kovács Dániel révén lábbal hárított lövésére Dorian Babunszki kapu mellé pörgetett labdája volt a válasz, majd Benbuali már középen kiugorva állt szemben a nyíregyházi kapussal, akinek sikerült a labda útjába vetnie magát a győri gólgyáros lövését követően.

Kapusbravúrokkal kezdődött a második félidő is, ezúttal a nyíregyházi Kovács Dániel tündökölt – előbb Bánáti Kevin lövését, majd Zseljko Gavrics ziccerét védte, utóbbit a bevetődő Farkas Bendegúzzal közösen. Azért nem azt írtuk, hogy karöltve, mert bár vizsgálták az illetékesek az esetet, egyértelműnek tűnt, hogy a nyíregyházi védő válláról pattant tovább a labda. Ekkor még meghiúsult, hogy az ETO középpályása egymás után a negyedik bajnokiján is betaláljon, szűk negyedóra múlva azonban fejjel gólra váltotta Tóth Rajmund lágy beadását, így nyolc nappal a 25. születésnapja után az MTK és a Kazincbarcika elleni két meccset követően újra eredményes volt. Benbuali pedig a tizedik gólját szerezhette volna meg az idényben, de a vezető találat után is elrontott egy ziccert, ezúttal a lécet találta telibe.

Eredménykényszerbe kerülve a támadásban addig sem passzív Nyíregyháza fokozta a nyomást, és Manner Balázs révén kétszer is közel járt az egyenlítéshez, majd Gilbert lövése nyomán kerülte el kevéssel a bal felső sarkot a labda. Nem lehet tehát azt állítani, hogy a Szpari ne dolgozott volna ki kellő lehetőséget a győzelem, vagy legalábbis a döntetlen elérése érdekében, de amiként az előző két bajnokin, gól nélkül maradt a csapat.

A nyíregyháziak játékát tehát Bódog Tamás irányításával továbbra is a kettősség jellemzi, a mezőnyjátéka megfelelőnek mondható, de nincs, aki betaláljon, a Győr viszont most kevésbé attraktív játékkal rukkolt ki, de a célfutballjához olyan támadóerő társul, mint amit a most ugyan gól nélkül záró Benbauli vagy az ő szerepkörét az utóbbi meccseken kiegészítő, esetleg teljes mértékben átvevő Gavrics képvisel. Ez pedig elég volt ahhoz, hogy az ETO nyerjen, és – vasárnap délutánig, a Ferencváros DVSC elleni mérkőzéséig biztosan – átvegye a vezetést a tabellán.

