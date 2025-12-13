Nemzeti Sportrádió

Zsinórban negyedik bajnoki győzelmét aratta az újra élre álló ETO

2025.12.13. 15:54
Az ETO (fehérben) megállíthatatlan az utóbbi fordulókban (Fotó: Czinege Melinda)
NB I 17. forduló NB I Győr ETO Nyíregyháza Spartacus FC ETO FC labdarúgó NB I magyar bajnokság magyar foci Szpari Nyíregyháza Spartacus
A labdarúgó NB I 17. fordulójában a Nyíregyháza Spartacus hazai pályán 1–0-ra kikapott ETO-tól. A hazaiak ezúttal is rengeteg helyzetet hibáztak el és sorozatban harmadik vereségüket szenvedték el. A vendégek zsinórban negyedik bajnokijukat nyerték meg és újra a tabella élére álltak.

 

LABDARÚGÓ NB I
17. FORDULÓ

NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–ETO FC 0–1 (0–0)
Nyíregyháza, Városi Stadion. Vezette: Bognár T.
Gólszerző: Gavrics (67.)

Versenyhelyzet. Ezzel a kifejezéssel indokolta Borbély Balázs, miért is Megyeri Balázs került a kapuba győri oldalon a nyíregyházi bajnokira. Az ETO vezetőedzője az elmúlt heti két, egyaránt Kazincbarcika elleni bajnokit „megfelezte” az addig a bizalmat maximálisan élvező Samuel Petrás és a sérüléséből felépülő Megyeri Balázs között, és a bizalminak is számító poszton meglépett újabb rotálás szűk negyedóra eltelte után igazolást nyert a szombati bajnokin: az egyszeres válogatott kapus előbb Dantaye Gilbert távoli, majd Kovácsréti Márk és újra Gilbert ziccerből leadott lövését védte.

Ebből is kitűnik, a Nyíregyháza kezdett aktívabban, a Szpari fittyet hányt arra, hogy a tabella utolsó előtti helyezettként fogadta az előző héten besöpört hat ponttal a második helyre lépő Győrt, pedig ekkor még szurkolói támogatását nem is élvezhette, hiszen a hazai ultrák helyén – az első félidőben legalábbis – csak egy felirat virított: „Mi hétről hétre bizonyítunk, most rajtatok a sor!”

Bizony, hol van már a Ferencváros elleni idegenbeli bravúr (3–1) emléke, ha azóta a két fő (észak)keleti riválistól is kikaptak a kedvencek, a DVSC-től hazai pályán 3–0-ra, majd Diósgyőrben 2–0-ra...!?

A Szpariban Eneo Bitrivel bővült az amúgy is tekintélyes sérültlista, így egyrészt az albán bekk a pályán nem találkozhatott tavalyi győri csapattársaival, másrészt az alaptaktikának most is a letámadást választó Bódog Tamás vezetőedző először küldte párban, kezdőként a pályára Alaxai Áront és Temesvári Attilát a védelem tengelyében. A labdaszerzésen alapuló harcmodor révén Dorian Babunszki agresszivitásának köszönhette a házigazda az újabb helyzetét, Kovácsréti Márk lőtt újra kapura, de Megyeri Balázson ez a kísérlet sem fogott ki. Nadir Benbuali Kovács Dániel révén lábbal hárított lövésére Dorian Babunszki kapu mellé pörgetett labdája volt a válasz, majd Benbuali már középen kiugorva állt szemben a nyíregyházi kapussal, akinek sikerült a labda útjába vetnie magát a győri gólgyáros lövését követően.

Kapusbravúrokkal kezdődött a második félidő is, ezúttal a nyíregyházi Kovács Dániel tündökölt – előbb Bánáti Kevin lövését, majd Zseljko Gavrics ziccerét védte, utóbbit a bevetődő Farkas Bendegúzzal közösen. Azért nem azt írtuk, hogy karöltve, mert bár vizsgálták az illetékesek az esetet, egyértelműnek tűnt, hogy a nyíregyházi védő válláról pattant tovább a labda. Ekkor még meghiúsult, hogy az ETO középpályása egymás után a negyedik bajnokiján is betaláljon, szűk negyedóra múlva azonban fejjel gólra váltotta Tóth Rajmund lágy beadását, így nyolc nappal a 25. születésnapja után az MTK és a Kazincbarcika elleni két meccset követően újra eredményes volt. Benbuali pedig a tizedik gólját szerezhette volna meg az idényben, de a vezető találat után is elrontott egy ziccert, ezúttal a lécet találta telibe.

Eredménykényszerbe kerülve a támadásban addig sem passzív Nyíregyháza fokozta a nyomást, és Manner Balázs révén kétszer is közel járt az egyenlítéshez, majd Gilbert lövése nyomán kerülte el kevéssel a bal felső sarkot a labda. Nem lehet tehát azt állítani, hogy a Szpari ne dolgozott volna ki kellő lehetőséget a győzelem, vagy legalábbis a döntetlen elérése érdekében, de amiként az előző két bajnokin, gól nélkül maradt a csapat.

A nyíregyháziak játékát tehát Bódog Tamás irányításával továbbra is a kettősség jellemzi, a mezőnyjátéka megfelelőnek mondható, de nincs, aki betaláljon, a Győr viszont most kevésbé attraktív játékkal rukkolt ki, de a célfutballjához olyan támadóerő társul, mint amit a most ugyan gól nélkül záró Benbauli vagy az ő szerepkörét az utóbbi meccseken kiegészítő, esetleg teljes mértékben átvevő Gavrics képvisel. Ez pedig elég volt ahhoz, hogy az ETO nyerjen, és – vasárnap délutánig, a Ferencváros DVSC elleni mérkőzéséig biztosan – átvegye a vezetést a tabellán.

A talákozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K  

Gk 

  1. ETO FC 

17

9

5

3

34–17

+17 

32 

  2. Ferencvárosi TC

16

9

4

3

34–17

+17 

31 

  3. Debreceni VSC

16

8

4

4

25–20

+5 

28 

  4. Paksi FC

16

7

6

3

35–25

+10 

27 

  5. Puskás Akadémia

16

7

4

5

22–20

+2 

25 

  6. Kisvárda

16

7

2

7

18–26

–8 

23 

  7. Zalaegerszegi TE

16

6

4

6

25–22

+3 

22 

  8. MTK Budapest

16

6

2

8

29–32

–3 

20 

  9. Diósgyőri VTK

16

4

6

6

23–27

–4 

18 

10. Újpest FC

16

4

4

8

21–28

–7 

16 

11. Nyíregyháza 

17

3

5

9

18–32

–14 

14 

12. Kazincbarcika

16

3

2

11

16–34

–18 

11 

 

 

