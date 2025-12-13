Az Újpest hétgólos mérkőzésen verte meg idegenben az MTK-t

LABDARÚGÓ NB I

17. FORDULÓ

MTK Budapest–Újpest FC 3–4 (1–1)

Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 3721 néző. Vezette: Káprály

Gólszerző: Lacoux (12. – öngól), Törőcsik (67.), Németh H. (81.), ill. Matko (45., 77.), Kovács P. (52. – öngól), Horváth K. (85.)

Noha az előző fordulóban 3–1-re kikapott Pakson az MTK Budapest, Horváth Dávid vezetőedző csupán egy poszton változtatott a vereséget szenvedő csapaton. Kihagyta Marin Jurinát, a góliszonyban szenvedő középcsatárt – a center ebben az idényben csupán kétszer volt eredményes a bajnokságban –, s egy sorral előrébb tolta Róbert Polievkát, így ő lett a középcsatár, az eltiltását letöltő Németh Hunort pedig a középpályán vetette be.

Mindkét együttes nagy iramban kezdett, s a vezetést a hazaiak szerezték meg, igaz, ehhez az újpesti Tom Lacoux ügyetlenkedése is kellett – öngól. A kék-fehérek az előző három fordulóban egyaránt vereséget szenvedtek és csupán egy gólt értek el, talán szerencséjük sem volt, ezúttal mindenesetre igyekeztek bizonyítani, amit már korábban is megtettek: jó csapatuk van. Húsz perc leforgása alatt háromszor is betalálhattak volna a vendégek kapujába, Banai Dávid tartotta meccsben a lilákat.