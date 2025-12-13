Nemzeti Sportrádió

Az Újpest hétgólos mérkőzésen verte meg idegenben az MTK-t

2025.12.13. 20:59
A fehér mezes Újpest őrületes mérkőzésen győzte le az MTK-t (Fotó: Földi Imre)
A labdarúgó NB I 17. fordulójában az Újpest fordított, majd az MTK kétszer egyenlített, de az utolsó gólt a lila-fehérek szerezték, akik így 4–3-ra nyertek az Új Hidegkuti Nándor Stadionban. A mérkőzésen a vendégek játékosa, Kaczvinszki Dominik a hajrában fejsérülést szenvedett, az eszméletét is elveszítette.

LABDARÚGÓ NB I
17. FORDULÓ
MTK Budapest–Újpest FC 3–4 (1–1)
Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 3721 néző. Vezette: Káprály
Gólszerző: Lacoux (12. – öngól), Törőcsik (67.), Németh H. (81.), ill. Matko (45., 77.), Kovács P. (52. – öngól), Horváth K. (85.)

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Noha az előző fordulóban 3–1-re kikapott Pakson az MTK Budapest, Horváth Dávid vezetőedző csupán egy poszton változtatott a vereséget szenvedő csapaton. Kihagyta Marin Jurinát, a góliszonyban szenvedő középcsatárt  – a center ebben az idényben csupán kétszer volt eredményes a bajnokságban –, s egy sorral előrébb tolta Róbert Polievkát, így ő lett a középcsatár, az eltiltását letöltő Németh Hunort pedig a középpályán vetette be.

Mindkét együttes nagy iramban kezdett, s a vezetést a hazaiak szerezték meg, igaz, ehhez az újpesti Tom Lacoux ügyetlenkedése is kellett – öngól. A kék-fehérek az előző három fordulóban egyaránt vereséget szenvedtek és csupán egy gólt értek el, talán szerencséjük sem volt, ezúttal mindenesetre igyekeztek bizonyítani, amit már korábban is megtettek: jó csapatuk van. Húsz perc leforgása alatt háromszor is betalálhattak volna a vendégek kapujába, Banai Dávid tartotta meccsben a lilákat.

fotó 2025.12.13.

NB I, 17. forduló: MTK–Újpest 3–4 (Fotó: Földi Imre)

 

Hátrányba kerülve sem törtek meg az utóbbi időben halványan teljesítő újpestiek, rendületlenül mentek előre, jóllehet így területeket hagytak a hazaiak labdaszerzés utáni gyors akcióinak. Nyílt támadófutballal rukkolt ki mindkét gárda, s bár a színvonal hazai viszonylatban sem emelkedett az átlag fölé, a változatos játék hatására nem unatkozott a lelátó népe. A szebb napokat megélt Újpest a mezőnyben a korábbiakhoz képest jól és kombinatívan futballozott, ám megmutatkoztak a képességbeli hiányosságok a hazai kapu előtt, az utolsó passzok nem sikerültek, hiába várta a labdát középen a gólerős Aljosa Matko – a szlovén válogatott légiós ezúttal is igazolta, ő csapata legveszélyesebb labdarúgója. A félidő hajrájára alábbhagyott a lendület, az MTK hátrébb húzódva próbálta leszűkíteni a területeket, az Újpest pedig a labdajáratásra törekedett, mígnem Aljosa Matko villant, és idénybeli 10. bajnoki góljával kiegyenlített, kihasználva, hogy Demjén Patrik a mezőnybe tenyerelte a labdát.

Nagy iramban folytatódott a második félidő, és Aljosa Matko ismét főszereplő volt, ezúttal az előkészítésből vette ki a részét, arról már nem ő tehet, hogy középre gurítása után nem az érkező Matija Ljujics, hanem a középpályás elől menteni igyekvő Kovács Patrik juttatta a labdát a kapuba – öngól. Újabb fordulat következett, a csereként pályára lépő, 24 éves Törőcsik Péter távoli lövéssel egyenlített, megszerezte élete első NB I-es gólját, csakhogy Matkónak is maradt még a tarsolyában, ismét előnyhöz juttatta a vendégeket.

Parádés meccs lett ebből! Az FC Köbenhavntól kölcsönvett Németh Hunor is elkönyvelte pályafutása első gólját a magyar élvonalban, az utolsó szó azonban a liláké volt a Hungária körúton, az ugyancsak csereként bevetett Horváth Krisztofer megnyerte a mérkőzést csapatának. A hajrában a meccset beárnyékolta Kaczvinszki Dominik sérülése, akit Marin Jurina véletlenül fejbe rúgott, az újpesti védő pedig eszméletlenül terült el a földön – az orvosi stáb azonnal megkezdte az ápolását, és hordágyon vitték le a pályáról.

Az elmúlt időszakban gyengén teljesítő budapesti együttesek emlékezetes összecsapást vívtak, az újpestiek elsősorban Aljosa Matkónak köszönhetik idénybeli ötödik bajnoki győzelmüket. 3–4

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. ETO FC1795334–17+1732
  2. Ferencvárosi TC1694334–17+1731
  3. Debreceni VSC1684425–20+528
  4. Puskás Akadémia1784524–21+328
  5. Paksi FC1676335–25+1027
  6. Kisvárda1672718–26–823
  7. Zalaegerszegi TE1664625–22+322
  8. MTK Budapest1762932–36–420
  9. Újpest FC1754825–31–619
10. Diósgyőri VTK1746724–29–518
11. Nyíregyháza Spartacus1735918–32–1414
12. Kazincbarcika16321116–34–1811

 

