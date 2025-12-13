Az Újpest hétgólos mérkőzésen verte meg idegenben az MTK-t

LABDARÚGÓ NB I
17. FORDULÓ
MTK Budapest–Újpest FC 3–4 (1–1)
Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 3721 néző. Vezette: Káprály
Gólszerző: Lacoux (12. – öngól), Törőcsik (67.), Németh H. (81.), ill. Matko (45., 77.), Kovács P. (52. – öngól), Horváth K. (85.)
Noha az előző fordulóban 3–1-re kikapott Pakson az MTK Budapest, Horváth Dávid vezetőedző csupán egy poszton változtatott a vereséget szenvedő csapaton. Kihagyta Marin Jurinát, a góliszonyban szenvedő középcsatárt – a center ebben az idényben csupán kétszer volt eredményes a bajnokságban –, s egy sorral előrébb tolta Róbert Polievkát, így ő lett a középcsatár, az eltiltását letöltő Németh Hunort pedig a középpályán vetette be.
Mindkét együttes nagy iramban kezdett, s a vezetést a hazaiak szerezték meg, igaz, ehhez az újpesti Tom Lacoux ügyetlenkedése is kellett – öngól. A kék-fehérek az előző három fordulóban egyaránt vereséget szenvedtek és csupán egy gólt értek el, talán szerencséjük sem volt, ezúttal mindenesetre igyekeztek bizonyítani, amit már korábban is megtettek: jó csapatuk van. Húsz perc leforgása alatt háromszor is betalálhattak volna a vendégek kapujába, Banai Dávid tartotta meccsben a lilákat.
Hátrányba kerülve sem törtek meg az utóbbi időben halványan teljesítő újpestiek, rendületlenül mentek előre, jóllehet így területeket hagytak a hazaiak labdaszerzés utáni gyors akcióinak. Nyílt támadófutballal rukkolt ki mindkét gárda, s bár a színvonal hazai viszonylatban sem emelkedett az átlag fölé, a változatos játék hatására nem unatkozott a lelátó népe. A szebb napokat megélt Újpest a mezőnyben a korábbiakhoz képest jól és kombinatívan futballozott, ám megmutatkoztak a képességbeli hiányosságok a hazai kapu előtt, az utolsó passzok nem sikerültek, hiába várta a labdát középen a gólerős Aljosa Matko – a szlovén válogatott légiós ezúttal is igazolta, ő csapata legveszélyesebb labdarúgója. A félidő hajrájára alábbhagyott a lendület, az MTK hátrébb húzódva próbálta leszűkíteni a területeket, az Újpest pedig a labdajáratásra törekedett, mígnem Aljosa Matko villant, és idénybeli 10. bajnoki góljával kiegyenlített, kihasználva, hogy Demjén Patrik a mezőnybe tenyerelte a labdát.
Nagy iramban folytatódott a második félidő, és Aljosa Matko ismét főszereplő volt, ezúttal az előkészítésből vette ki a részét, arról már nem ő tehet, hogy középre gurítása után nem az érkező Matija Ljujics, hanem a középpályás elől menteni igyekvő Kovács Patrik juttatta a labdát a kapuba – öngól. Újabb fordulat következett, a csereként pályára lépő, 24 éves Törőcsik Péter távoli lövéssel egyenlített, megszerezte élete első NB I-es gólját, csakhogy Matkónak is maradt még a tarsolyában, ismét előnyhöz juttatta a vendégeket.
Parádés meccs lett ebből! Az FC Köbenhavntól kölcsönvett Németh Hunor is elkönyvelte pályafutása első gólját a magyar élvonalban, az utolsó szó azonban a liláké volt a Hungária körúton, az ugyancsak csereként bevetett Horváth Krisztofer megnyerte a mérkőzést csapatának. A hajrában a meccset beárnyékolta Kaczvinszki Dominik sérülése, akit Marin Jurina véletlenül fejbe rúgott, az újpesti védő pedig eszméletlenül terült el a földön – az orvosi stáb azonnal megkezdte az ápolását, és hordágyon vitték le a pályáról.
Az elmúlt időszakban gyengén teljesítő budapesti együttesek emlékezetes összecsapást vívtak, az újpestiek elsősorban Aljosa Matkónak köszönhetik idénybeli ötödik bajnoki győzelmüket. 3–4
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. ETO FC
|17
|9
|5
|3
|34–17
|+17
|32
|2. Ferencvárosi TC
|16
|9
|4
|3
|34–17
|+17
|31
|3. Debreceni VSC
|16
|8
|4
|4
|25–20
|+5
|28
|4. Puskás Akadémia
|17
|8
|4
|5
|24–21
|+3
|28
|5. Paksi FC
|16
|7
|6
|3
|35–25
|+10
|27
|6. Kisvárda
|16
|7
|2
|7
|18–26
|–8
|23
|7. Zalaegerszegi TE
|16
|6
|4
|6
|25–22
|+3
|22
|8. MTK Budapest
|17
|6
|2
|9
|32–36
|–4
|20
|9. Újpest FC
|17
|5
|4
|8
|25–31
|–6
|19
|10. Diósgyőri VTK
|17
|4
|6
|7
|24–29
|–5
|18
|11. Nyíregyháza Spartacus
|17
|3
|5
|9
|18–32
|–14
|14
|12. Kazincbarcika
|16
|3
|2
|11
|16–34
|–18
|11