Ha az ETO szombaton nem nyer Nyíregyházán, a Loki legyőzésével már vasárnap őszi első lehet az FTC

ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK A LABDARÚGÓ NB I 17. FORDULÓJA ELÉ

SZOMBAT

NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC FC–ETO FC

♦ Az NB I-be 2024 nyarán visszajutott két csapatnak 30 meccse volt eddig az élvonalban, az örökmérleg a Rába-partiak felé billen: 13 ETO-siker, 9 döntetlen, 8 nyíregyházi győzelem. A gólkülönbség 49–29 a győrieknek, tehát ha szombaton betalálnak, a jubileumi, 50. góljukat szerzik ebben a párharcban.

♦ Az ETO 2014-től 11 éven át nyeretlen volt az élvonalban a nyíregyháziakkal szemben (1 iksz, 2 vereség), az idei mindkét találkozójuk azonban egy-egy ötösön belüli fejes góllal 1–0-s győri sikert hozott. Augusztusban a bajnokságban már 9 találatnál járó Nadir Benbuali a 85. percben szerezte a mindent eldöntő találatot.

♦ A Szpari pályaválasztása mellett 15 találkozó után minimális különbséggel a nyíregyháziak állnak jobban: 5 győzelem, 6 döntetlen, 4 vereség. Tavaly júliusban – akkor még nem kapott engedélyt az új Városi Stadion – Mezőkövesden 2–1-re a szabolcsiak győztek, majd a márciusi egygólos meccsen úgy nyert az ETO, hogy a piros-kékektől Beke Péter 0–0-s állásnál mellé rúgott egy tizenegyest.

♦ 2017 és 2024 között 14-szer csaptak össze a másodosztályban, eközben 10-szer az ETO, 4-szer a Szpari diadalmaskodott. A régi nyíregyházi stadionban utoljára 2021 februárjában találkoztak, akkor a Covid miatti zárt kapus meccsen Gresó Mátyás találatával 1–0-ra a hazaiak nyertek.

♦ A 11., vagyis kieső helyen álló Nyíregyháza a legutóbbi 7 bajnokijából csupán egyet tudott megnyerni, amikor idegenben 3–1-re verte a címvédő Ferencvárost. Bódog Tamás csapata azóta úgy kapott ki kétszer, hogy közben gólképtelen maradt (0–3 otthon a Debrecen ellen, majd 0–2 Diósgyőrben).

♦ A legutóbbi 5 bajnokijából 4-et megnyert, 1-et pedig elvesztett az ETO, amely 12–3-as, jobb gólkülönbségével az FTC-t és a ZTE-t megelőzve vezeti a formatabellát.

♦ A Szpari 1–3–4-es mérlegével utolsó előtti a hazai táblázaton, egyedül október 4-én a ZTE-t tudta megverni (3–1), akkor még Szabó Istvánnal a kispadon. Az előző 3 mérkőzésén csupán egyszer, a Puskás Akadémiának talált be, ami egy pontot ért.

♦ A győriek házon kívül eggyel több pontot gyűjtöttek, mint odahaza (15–14). A vendégmérlegük 4–3–1, egyedül Kisvárdán kaptak ki, idegenben a legtöbb gólt érték el a mezőnyben, 22-t.

PUSKÁS AKADÉMIA FC–DIÓSGYŐRI VTK

♦ Eddig 26 NB I-es találkozójuk volt, az örökmérleg a házigazda felcsútiak felé billen: 10 Puskás Akadémia-diadal, 8 döntetlen, 8 diósgyőri siker. A gólok számában viszont döntetlenre állnak (34–34).

♦ Az előző 7 összecsapásukból csupán egyet nyert meg a DVTK, márciusban Valdas Dambrauskas bemutatkozó meccsén 0–1-ről fordítva, Jurek Gábor 89. perces góljával 2–1-re. A többi 6 meccsből 4 lett iksz, 2-szer pedig a felcsútiak győztek.

♦ A Diósgyőr bajnokin csupán egyszer tudott nyerni a Puskás Akadémia vendégeként – mindjárt az elsőn, még 2013-ban Székesfehérváron –, igaz, bő 60 percet emberelőnyben focizva. Amióta a Pancho Arénában játszanak, 9 mérkőzésen 6 felcsúti siker – ebből 5 egygólos különbségű volt –, valamint 3 döntetlen született. A 2020. februári 2–2 arról maradt emlékezetes, hogy a felcsúti együttes a 92. percben, kapusa, Hegedüs Lajos fejesével (!) egyenlített. Legutóbb, a tavaszi záró fordulóban úgy nyert 4–3-ra a Puskás Akadémia, hogy a 88. percben még – Demeter Milán kiállítása miatt – a 27. perctől emberhátrányban játszó DVTK vezetett.

♦ Az előző 8 fordulóban 3 győzelemmel és 4 döntetlennel 15 pontot szerzett és csupán egyszer maradt alul a felcsúti csapat – két körrel ezelőtt a bajnok FTC-vel szemben (1–2).

♦ A DVTK feljövőben van, hiszen az előző 3 bajnokija alatt 7 pontot gyűjtött, ilyenre először volt képes ebben a bajnokságban. Közben ezalatt úgy maradt veretlen, hogy kétszer még gólt sem kapott.

♦ A Puskás Akadémia pontjainak kevesebb mint a felét – 25-ből 11-et – zsebelte be házigazdaként, az otthoni mérlege közepes, 3–2–3.

♦ A Diósgyőr idegenben mindössze 5 pontot kapart össze, a mérlege 1–2–5, amivel 10. a vendégtabellán.

MTK BUDAPEST–ÚJPEST FC

♦ Az FTC és az Újpest rivalizálása után ez a második leggyakoribb párosítás a magyar élvonalban: 1905-től kezdődően ez lesz a 231. bajnoki összecsapásuk, az örökmérleg az elmúlt évek győzelmei hatására egyre jobban a kék-fehérek felé billen: 91 MTK-siker, 54 döntetlen, 85 újpesti diadal. A gólkülönbség 398–376 a kék-fehérek javára, akik most elérhetik a jubileumi 400. találatukat ebben a párharcban. (Két mérkőzést a félbeszakadt 1956-os bajnokságban rendeztek, ezek 1:1-gyel, illetve 3:1-es Újpest-sikerrel zárultak).

♦ Legutóbb 2019 márciusában ikszeltek (0–0), azóta 10-szer győztek a kék-fehérek és csak 3-szor a IV. kerületiek. Idén mindhárom meccsükön az aktuális vendégcsapat bizonyult jobbnak, kétszer az MTK, egyszer az Újpest. Augusztusban a Szusza-stadionban a második félidőben fordított 2–1-re Horváth Dávid együttese.

♦ Az MTK pályaválasztásával 112 találkozón vannak túl, és a mérlegük teljesen kiegyenlített: mindkét csapat 44-szer győzött, 24-szer pedig döntetlent játszottak. A májusi záró fordulóban 3–1-re az Újpest nyert az Új Hidegkuti-stadionban, megszakítva ezzel az MTK hármas otthoni diadalsorozatát (2–1, 3–0 és 4–1). Az összecsapás különlegessége a magas női létszám volt, hiszen a mérkőzést Kulcsár Katalin vezette, munkáját pedig az egyik partjelzőként Vad Anita segítette.

♦ Az előző 5 bajnokijából 4-et elvesztett és ezeken mindig legalább 3 gólt kapott az MTK. Ebben az időszakban egyedül a Debrecent tudta megverni, igaz, fölényesen (3–0). Ezek alapján a kék-fehérek a legrosszabb gólkülönbséggel (5–14) és a legtöbb kapott góllal utolsó előttiek a formatáblázaton.

♦ A legutóbbi 6 fordulóban nem ikszelt az Újpest, 2-szer nyert, 4-szer kikapott, rendre legalább két góllal. Bodor Boldizsár irányításával a legutóbbi 2 bajnokiján gólt sem szerzett, beszedett viszont 5-öt.

♦ Az MTK otthon veszélyes ellenfél, ahol pontjai 80 százalékát szerezte meg, 20-ból 16-ot. Legjobb gólkülönbségével (+11), legtöbb pontjával (16) és rúgott góljával (23) vezeti a hazai táblázatot.

♦ A lila-fehérek viszont idegenben sikeresebbek, mint odahaza (11, illetve 5 pont), 3–2–3-as mérlegükkel a középmezőnyben foglalnak helyet a vendégtabellán. Az előző 3 idegenbeli meccsükből viszont kettőt megnyertek (3–1 Diósgyőrben és Pakson), legutóbb viszont simán kikaptak Kisvárdán (0–3).

Augusztusban Bognár István (feketében) góljával nyert az MTK az Újpest vendégeként (Fotó: Török Attila)

VASÁRNAP

KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC–PAKSI FC

♦ Bajnoki mérkőzésen még csak egyszer találkoztak, augusztusban a Paks hazai pályán Kinyik Ákos, Böde Dániel és Lenzsér Bence góljával 3–0-ra verte a borsodiakat.

♦ 2022 márciusában a Mol Magyar Kupa negyeddöntőjében az akkor NB III-as Kazincbarcika otthonában Szabó János 73. percben fejesével 1–0-ra nyertek a vendég NB I-es paksiak.

♦ Az utolsó helyezett, újonc Kazincbarcika a múlt héten oda-vissza 3–1-re maradt alul az ETO-val szemben, így már 6 forduló óta nem tudott győzni, sőt, ezalatt csupán 1 pontot szerzett, ideiglenes otthonában, Mezőkövesden a Diósgyőr ellen. Ezzel Kuttor Attila csapatáé holtversenyben a bajnokság leghosszabb nyeretlenségi sorozata. (Az Újpest a 6. és a 11. forduló között hozott össze ilyen gyenge szériát.)

♦ A Paks legutóbb Bödének a második félidőben elért duplájával verte odahaza 3–1-re az MTK-t, így két vesztes bajnoki után talált vissza a győzelem útjára. A legtöbb gólt szerezte a mezőnyben (35), de csak a harmadik legjobb a gólkülönbsége (+10).

♦ A Barcika 11 pontjából 7-et otthon zsebelt be, a hazai mérlege 2–1–5, de pályaválasztóként az előző 5 bajnokiján nyeretlen, sőt, 4-szer alul is maradt.

♦ A tolnaiak 3–3–2-es idegenbeli mérlegükkel a középmezőnyben vannak, de a harmadik legtöbb gólt érték el (14) és a negyedik legkevesebbet kapták (10). Házon kívül legutóbb augusztus 24-én az MTK-nál tudtak diadalmaskodni, azóta 3-szor ikszeltek, 2-szer pedig kikaptak.

FERENCVÁROSI TC–DEBRECENI VSC

♦ 1943 óta a 110. élvonalbeli összecsapásuk jön, az örökmérleg jelentős ferencvárosi fölényt mutat: 52 FTC-siker, 27 döntetlen, 30 Loki-győzelem. (Ebben az 1944–1945-ös félbeszakadt bajnokságban 2:1-es hazai győzelemmel végződő debreceni bajnoki is benne van).

♦ A forduló előtt harmadik debreceniek és a tabellát vezető ferencvárosiak az előző idényben 4–4 pontot gyűjtöttek egymás ellen, az NB I-es párharcuk előző 11 meccséből viszont csak 2 hozott debreceni diadalt, míg 7 a zöld-fehérek skerével végződött. A legutóbbi 2–0-ra nyerték meg a fővárosiak (1–0 és 3–0), egyaránt a Nagyerdei Stadionban.

♦ A Ferencváros vendégeként alig volt sikerélményük a debrecenieknek, az 55 alkalomból ugyanis 36 vereség és 14 döntetlen mellett csupán 5-ször tudtak győzni, 1999-ben, 2001-ben, 2002-ben, 2012-ben, majd 2023 májusában, amikor úgy nyertek 3–1-re Dzsudzsák Balázsék, hogy a zöld-fehéreknek már a kezdéskor biztos volt a bajnoki címük. Tavaly novemberben fordulatos meccsen úgy játszottak 2–2-t, hogy Gruber Zsombor a 85. percben egyenlített – a ferencvárosi támadó augusztusban Debrecenben is a hajrában (88. perc) talált be a Lokinak.

♦ Mivel az FTC csütörtökön 2–1-re legyőzte a skót Rangerst az Európa-ligában, bő másfél héten belül sorozatban a negyedik tétmeccsét nyerte meg. A hétvégi forduló előtt kétpontos előnnyel vezeti az NB I tabelláját a második helyen álló ETO előtt, így ha a győriek szombaton nem nyernek Nyíregyházán, Robbie Keane együttese a Debrecen vasárnapi legyőzésével már biztosan az élen telel, amire legutóbb 2022-ben volt példa.

♦ Az ősszel várakozáson felül teljesítő DVSC két nyertes bajnoki mérkőzés után veszített otthon a Puskás Akadémiával szemben (0–1), ez a széria már másodszor fordult elő vele az előző 6 forduló alatt.

♦ A Ferencváros alig több mint pontjai egyharmadát gyűjtötte be házigazdaként, 31-ből 11-et, a mérlege 3–2–3. A legutóbbi 4 hazai bajnokiján felváltva vesztett és nyert, ha a sorminta folytatódik, most egy vereségnek kellene jönnie.

♦ A Loki továbbra is idegenben eredményesebb: 15 pontot zsebelt be házon kívül és csak 13-at otthon. A vendégmérlege 4–3–1, amellyel az élmezőnyben foglal helyet. A legutóbbi két meccse egyaránt 3–0-s eredményt hozott, csak amíg az MTK otthonában alulmaradt, addig Nyíregyházán nyerni tudott.

KISVÁRDA MASTER GOOD–ZALAEGERSZEGI TE FC

♦ Az NB I ebben az idényében egymástól legmesszebbi – közúton 530 km-re fekvő – központú csapatai 2019 óta 16-szor mérkőztek meg az élvonalban, és a párharcban egyértelműen a szabolcsiak az eredményesebbek: a mérleg 8 várdai győzelem, 5 iksz, 3 zalai siker.

♦ Az előző 5 bajnokijukból 1 iksz és 3 vereség mellett csak egyet tudott megnyerni a ZTE, 2023 novemberében, Kisvárdán Sajbán Máté góljával 1–0-ra. Augusztusban Egerszegen kétgólos vendégelőnyt követően Klausz Milán a hajrában csak szépíteni tudott (1–2).

♦ A Várda pályaválasztásával 4-szer született hazai siker – 2021 februárjában a Várkerti Stadion pályájának fagyott talaja miatt a Megyeri úton – 3-szor a vendég zalaiak nyertek, a 2019 októberi, legelső találkozójuk pedig döntetlennel végződött (3–3). A 2023–2024-es idényben Szabolcsban előbb a vendégek, majd a házigazdák győztek 1–0-ra.

♦ Az előző 5 bajnokijából 1 győzelem mellett 4-et elvesztett a Kisvárda, ráadásul a legutóbbi kettőt az FTC ellen egyaránt szerzett gól nélkül (0–1 és 0–3). Ezek fényében nem meglepő, hogy Révész Attila együttese csak 10. a formatabellán, és csupán jobb gólkülönbségével előzi meg az Újpestet.

♦ A ZTE már 4-es győzelmi sorozatban van a bajnokságban, erre legutóbb 2010 október-novemberében, Csank János vezetőedzősége alatt volt példa. A zalai együttes akkor sorozatban 5 bajnokit nyert meg, ezt a klubrekordot állíthatja most be kisvárdai diadalával.

♦ A zalai kék-fehérek hálója ráadásul az előző 4 fordulóban érintetlen maradt, Gundel-Takács Bence kapujába legutóbb november 2-án Kocsis Dominik talált be Debrecenben, így a kapus góltalansági szériája a ráadások nélkül már 429 játékperce tart. Nuno Campos együttese ráadásul mind a 4 bajnoki mérkőzését 0–0-s félidő után a második játékrészben nyerte meg.

♦ A Várda 4–1–3-as mérleggel a középmezőnyben van a hazai táblázaton, és az egyetlen csapat most az élvonalban, amelynek otthon semleges a gólkülönbsége (10–10). A piros-fehérek a Várkerti Stadionban legutóbb 1–0-ra kikaptak az FTC-től, ezzel 4-es otthoni veretlenségi szériájuk zárult le, amelynek során 3-szor nyertek és 1-szer ikszeltek.

♦ A ZTE szintén közepesen teljesített eddig idegenben, a mérlege 3–2–3, és ugyancsak „nullás” a gólkülönbsége (11–11). A zalai gárda a legutóbbi 4 idegenbeli fellépéséből 3-at győzelemmel zárt és közben csak Debrecenben maradt alul (1–2).

A 17. FORDULÓ PROGRAMJA

December 13., szombat

14.00: Nyíregyháza Spartacus FC–ETO FC (Tv: M4 Sport). Vezeti: Bognár Tamás

16.30: Puskás Akadémia FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport). Vezeti: Kovács Imre

19.00: MTK Budapest–Újpest FC (Tv: M4 Sport). Vezeti: Káprály Mihály

December 14., vasárnap

12.15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)

14.45: Ferencvárosi TC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)

18.45: Kisvárda Master Good–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+)