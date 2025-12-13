A 71 éves Paul Lim győzött a dartsvilágbajnokság első fordulójában!

Paul Lim már 71 éves, de még mindig nagyszerűen játszik. A tavalyi WDF-vb-döntőben szereplő szingapúri legenda a svéd Jeffrey de Graaf ellen is remekelt. Míg Lim nincs is rajta a világranglistán, addig 35 esztendős riválisa a 49. helyet birtokolja.

Kettejük meccsén az első szettet Lim nagyon simán megnyerte. A folytatásban a svéd belehúzott, 3–1-re övé lett a második játszma, ám utána megint Lim volt a jobb 3–2-vel. A negyedik szett döntő legig ment, amit Lim kezdhetett. A rendkívül izgalmas csatában az „öreg” keze nem remegett meg, megoldotta az 56-os kiszállót. Ezzel meglepetésre 3:1-re felülkerekedett a csatában.

„Már az is teljesítmény, hogy eljutottam a vébére – nyilatkozta Lim a Sky Sportsnak. – Senkinek sem kívánom, hogy hibázzon egy dobásnál, de ha valaki megteszi, ki kell használnod a lehetőséget.”

A következő körben a 2024-es világbajnok Luke Humphries jöhet, akinek Ted Evettsen kell előtte átrágnia magát.

Sikerével Paul Lim lett a legidősebb játékos, aki meccset nyert a PDC-vb-k történetében. Az előző rekordot az északír John MaGowan tartotta, aki 67 évesen nyert Chris Mason ellen 2008-ban.

LEGEND LIM WINS AT THE WORLDS 👏



At 71-years-old, Paul Lim beats Jeffrey De Graaf 3-1 to book his place in Round Two.



Absolute LIMS at Ally Pally 🙌 pic.twitter.com/d5FY52i2ww — PDC Darts (@OfficialPDC) December 13, 2025

PDC-DARTSVILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

1. FORDULÓ

Jeffrey de Graaf (svéd, 86.88)–Paul Lim (szingapúri, 86.52) 1:3 (1–3, 3–1, 2–3, 2–3)

Wessel Nijman (holland, 31., 100.91)–Karel Sedlácek (cseh, 90.88) 3:0 (3–1, 3–1, 3–1)

Luke Humphries (angol, 2.)–Ted Evetts (angol)

Gabriel Clemens (német)–Alex Spellman (amerikai)

Szombat délutáni eredmények

Mario Vandenbogaerde (belga, 87.87)–David Davies (walesi, 86.50) 0:3 (2–3, 0–3, 2–3)

Andrew Gilding (angol, 97.89)–Cam Crabtree (angol, 90.26) 3:1 (3–0, 3–0, 2–3, 3–0)

Luke Woodhouse (angol, 25., 90.22)–Boris Krcmar (horvát, 85.26) 3:1 (2–3, 3–0, 3–2, 3–1)

Gary Anderson (skót, 14., 95.20)–Adam Hunt (angol, 94.47) 3:2 (3–2, 2–3, 2–3, 3–1, 3–1)

Callan Rydz (angol)–KOVÁCS PATRIK