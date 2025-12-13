Vívás: három világkupán öt érem a magyar junioroktól szombaton

Nemzeti Sportrádió

2025.12.13. 20:50
vívás utánpótlás utánpótlássport
Nagyszerű szombatot zárt a magyar vívóutánpótlás, amelynek képviselői közül öten is érmet nyertek az aktuális junior-világkupaversenyükön.

Gyorsan összegezve a junior vívóink szombati világkupa-teljesítményét:

a kardozók között Kónya Csenge és Vajda Oszkár ezüst-, Domonkos Emese és Szalai Zalán bronzérmes lett, a párbajtőrmezőnyben Gachályi Gréta ugyancsak ezüstnek örülhetett.

A junior kardozó lányok számára Budapesten zajlik világkupaverseny, és az egyéni napon Kónya Csenge és Domonkos Emese is eljutott a négy közé a 222 fős mezőnyben. Ott a végül aranyérmes amerikai Brynnley McKee fosztotta meg a magyar lányokat a még nagyobb sikertől, hiszen az elődöntőben az Egyesült Államokban tanuló korábbi kadét világ- és Európa-bajnok Domonkost 15:4-re, majd a fináléban a Svédországban élő Kónya Csengét 15:8-ra győzte le. Ezzel együtt reménységeink

a pályafutásuk eddigi legkiemelkedőbb eredményét érték el a korosztályban.

Kónya Csenge (balra) és Domonkos Emese Forrás: MVSZ

A spanyolországi Burgosban a junior párbajtőröző lányok mérik össze tudásukat. A 238 induló között Gachályi Gréta és kadétkorú, a korosztályában világbajnoki címvédő Horváth Lotti is eljutott a nyolc közé. Utóbbi végül a megsüvegelendő hetedik helyen végzett, Gachályi viszont egészen a döntőig menetelt, melyben az amerikai Leehi Machulsky szoros asszóban, 15:13-ra jobbnak bizonyult nála. Természetesen az ezüstérem megszerzése is bravúros teljsítmény Gachályitól.

Gachályi Gréta László István edzővel, aki nemcsak a junior női párbajtőrválogatottat vezeti, hanem a Budapesti Honvédban Peterdi Andrással együtt edzője is az ígéretnek Forrás: MVSZ

A kardozó fiúk Dormagenben 269 főt számlálva kezdték meg a világkupájukat a versenynap reggelén. A végén aztán Vajda Oszkár és Szalai Zalán is odaért a legjobb négybe. Az egyiptomi Ahmed Hesham az elődöntőben Szalait 15:12-re, a döntőben Vajdát 15:7-re múlta felül, így

magyar arany Németországban sem született, de újabb két felettébb értékes érem igen.

Vasárnap mindhárom helyszínen a csapatversenyeket rendezik.

(Kiemelt képünkön:  Domonkos Emese Forrás: MVSZ)

