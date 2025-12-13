Nemzeti Sportrádió

Női kosár NB I: fölényes hazai győzelmet aratott a TFSE és a DVTK

2025.12.13. 19:53
A TFSE fölényes győzelmet aratott a Szigetszentmiklós ellen (Fotó: tfse.hu)
Négy mérkőzést rendeztek szombaton a női kosárlabda NB I 12. fordulójában.

A BEAC Újbuda nagy különbséggel diadalmaskodott az Uni Győr felett, a házigazdák csak az egyenlő állással zárult első negyedben tudták tartani a lépést fővárosi riválisukkal, amely a folytatásban minden játékrészt megnyerve győzött 26 ponttal.

A TFSE és a mérkőzés legeredményesebb játékosa Dúl Terka volt 24 ponttal, emellett 14 gólpasszt is kiosztott, de csapattársa, Tóth Franka is 21 ponttal és nyolc lepattanóval járult hozzá a Szigetszentmiklós elleni fölényes, 96–52-es sikerhez.

A DVTK hozta a kötelezőt a Cegléd ellen, a csapatba visszatérő Kányási Veronikával a soraiban 93–54-re nyert. A Pest vármegyeiek egyik negyedben sem jutottak 15 pont felé, míg a hazaiak legponterősebb játékosa Lelik Réka volt 22-vel.

KOSÁRLABDA
NŐI NB I
TFSE–BKG-PRIMA SZIGETSZENTMIKLÓS  96–52 (27–16, 28–16, 17–11, 24–9) 
Dr. Koltai Jenő Sportközpont, 100 néző. V: Minár, Lengyel, Szilágyi. 
TFSE: DÚL T. 24/12, Donarski 11/6, VLADÁR 6/3, Mányoky R. 5/3, TÓTH F. 21/6. Csere: KÁDÁR O. 14, Bernáth 4/3, Takács D. 1, Vígh B. 9/3, Bacsó 1. Edző: Hegedűs Péter
SZIGETSZENTMIKLÓS: TENYÉR 9, Kiss L. 3/3, Zsámár L. 12/6, Sakeviciute 11/3, Thurman 8. Csere: Biszak 3, Kiss-Szabó E., Vincze N., Csoma 2, Hévízi, Szeitl 4, Kékesi. Edző: Horváth Richárd 
Az eredmény alakulása. 4. perc: 13–6. 8. p.: 23–15. 11. p.: 27–20. 15. p.: 41–29. 19. p.: 49–32. 23. p.: 56–36. 28. p.: 69–41. 34. p.: 79–43. 38. p.: 86–50. Kipontozódott: Csoma (40. p.)
MESTERMÉRLEG
Hegedűs Péter: – Összességében elégedett vagyok. Nagyon jól mutat a 35 gólpassz. Sokat járt a labda, sok üres külső dobásunk volt, ami az első félidőben több-kevesebb sikerrel be is esett. Örülök annak is, hogy minden pályára lépő játékos pontot dobott. A jövő héten van még egy fontos mérkőzésünk a Csata ellen, arra készülünk hétfőtől. Szeretnénk győzelemmel lezárni a 2025-ös évet.
Horváth Richárd: – Nagyon csalódott vagyok. Nem sok mindennel voltam elégedett ezen a találkozón. Azt érzem, hogy a küzdésünk az feltételes. Ha úgy fújnak, vagy ha felénk esik a labda, akkor hajtunk, amúgy meg nem. Ez elfogadhatatlan egy profi csapatnál.

UNI GYŐR–ELTE BEAC ÚJBUDA 57–83 (14–14, 13–19, 13–22, 17–28)
Győr, 100 néző. V: Ciffra, Téczely, Nagy B. 
GYŐR: Rozmán 2, Dubei 16/6, ZSEBE-WENINGER 12, Ács 10/3, JELENC 12/3. Csere: Lép, Selcova, Gálos, Baffy, Katona B. 3, Bánszegi 2. Edző: Fűzy-Antolovics Adél
BEAC: VARGA S. 9/3, Moore 11/3, DRAHOS 16/6, OZOLA 14/6, Fárbás Eliza 6. Csere: Koch 1, Dobó 6, Vég-Dudás 2, SWINT 10, Dinnyés 2, Szauter 6/6. Edző: Mészárosné Kovács Andrea
Az eredmény alakulása. 5. perc: 10–6. 8. p.: 14–10. 13. p.: 23–16, 19. p.: 23–31. 23. p.: 31–43. 25. p.: 38–43. 27. p.: 38–49. 34. p.: 44–69. 37. p.: 49–74. Kiállítva: Dubei (30. p.)
MESTERMÉRLEG
Fűzy-Antolovics Adél: – Nem számítottunk ilyen különbségű vereségre, Dubei Debóra sportszerűtlensége és kiállítása után összeomlott a csapat. Nemcsak fiataljainknak, hanem felnőtt játékosainknak is fel kell nőniük a feladatokhoz.
Mészárosné Kovács Andrea: – A Győr megérezte irányítója hiányát, mi viszont nem kezdtük jól a mérkőzést. A második negyedtől védekezésben megtaláltuk a hazai játék ellenszerét, ezzel együtt erősödött a támadójátékunk is, így sikerült a biztos győzelmet elérni. 

DVTK HUN-THERM–VBW CEKK CEGLÉD 93–54 (21–14, 23–13, 19–12, 30–15)
Miskolc, 800 néző. V: Jankovics, Pozsonyi, Szőts. 
DVTK: AHO N. 13/3, KÁNYÁSI 14/6, LELIK 22/3, TOMAN P. 17/6, Ginzo 11/3. Csere: Smuda 8, Takács B. 4, Aho T. 4, Poczkodi. Edző: Völgyi Péter
CEGLÉD: WALKER 15/3, Albert Sz. 2, Farkas P. 9/3, Szerelem-Kobolák 2, BARNAI 11. Csere: Szoboszlai M., Kaid, Zsámár P. 8/6, Király A. 5/3, Felső 2, Viszmeg. Edző: Földi Attila
Az eredmény alakulása. 2. perc: 8–2. 4. p.: 10–7. 7. p.: 15–7. 9. p.: 17–13. 13. p.: 28–16. 15. p.: 30–23. 18. p.: 33–27. 19. p.: 38–27. 22. p.: 47–27. 25. p.: 51–35. 28. p.: 57–39. 33. p.: 68–39. 35. p.: 75–43. 38. p.: 85–50 
MESTERMÉRLEG
Völgyi Péter: – A sebességkülönbség azért nagyrészt látszott, de voltak hibák is. Ahhoz képest, hogy az utolsó pillanatban dőlt el, ki tudja vállalni a játékot, könnyebb meccs volt, mint vártam. Remélem, hogy jövő hétre kiegészül a csapat, s az év utolsó két mérkőzésen bővebb rotációval tudunk játszani.
Földi Attila: – Nem a különbség számít az ilyen meccseken, próbálunk mindenkinek lehetőséget adni, mert szeretnénk fejlődni. A probléma azzal van, hogy amit gyakoroltunk hét közben, abból csak keveset láttam vissza. A részfeladatokat sokkal jobban kellene megoldani, mert ezzel tudunk előbbre lépni.

TARR KSC SZEKSZÁRD–CSATA TKK 81–70 (20–14, 22–18, 19–19, 20–19)
Szekszárd, 900 néző. V: Csabai-Kaskötő, Dr. Popgyákunik, Földesi. 
SZEKSZÁRD: RODRIGUES 15/3, DOMBAI 15/9, Holcz 3, KARLEN 16, SZÜCS G. 9. Csere: Theodoreán, Baa 12/6, Gakdeng 11. Edző: Magyar Bianka
CSATA: WALKER 16/3, Tózer Nemes, RIMDAL 21/3, BORICSICS 10, Hegedűs J. 6. Csere: Williams 2, Varga-Aradi, Biczó 8/6, Vári 7/3, Karlócai. Edző: Tursics Krisztián
Az eredmény alakulása. 4. perc: 12–4. 8. p.: 16–14. 12. p.: 23–14. 17. p.: 32–20. 22. p.: 49–34. 24. p.: 52–36. 27. p.: 54–49. 30. p.: 61–51. 34. p.: 66–55. 38. p.: 72–66. Kipontozódott: Hegedűs J. (36. perc), Gakdeng (38. p.)
MESTERMÉRLEG
Magyar Bianka: – Az első negyedben jó alapot adtunk a folytatásra, a büntetőkkel viszont nem vagyok elégedett, alig dobtuk ötven százalék felett és a támadólepattanók terén is maradt hiányérzetem. Ember ellen szépen játszottunk, zóna ellen azonban picit statikussá váltunk. A végéig nyílt maradt a mérkőzés, amit a védekezésünknek köszönhetően tudtuk megnyerni.
Tursics Krisztián: – Egy picivel volt jobb és harciasabb a Szekszárd, elsősorban az első félidőben, amikor könnyű kosarakat engedtünk. Kiegyenlített küzdelem volt, a második félidőben visszajöttünk a meccsbe és lőtávolon belülre kerültünk, ami az agresszívabb játékunknak volt köszönhető. Négyes és ötös poszton dőlt el a találkozó, úgy nem tudunk mérkőzést nyerni – főleg idegenben –, ha belső posztokon nem érkezik megfelelő pont.

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyVL–KRelatív
1. Pécs1111939–6351.000 22 
2. DVTK12111997–6610.958 23 
3. Sopron1192961–6830.909 20 
4. Szekszárd1293924–8040.875 21 
5. TFSE1284920–8210.833 20 
6. BEAC1266769–8530.750 18 
7. Vasas1156706–7890.727 16 
8. Csata1257868–8180.708 17 
9. Győr1239827–9710.625 15 
10. Székesfehérvár1129791–10420.591 13 
11. Cegléd12111673–9370.542 13 
12. Szigetszentmiklós1212688–10490.500 12 

 

 

