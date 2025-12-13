Női kosár NB I: fölényes hazai győzelmet aratott a TFSE és a DVTK

A BEAC Újbuda nagy különbséggel diadalmaskodott az Uni Győr felett, a házigazdák csak az egyenlő állással zárult első negyedben tudták tartani a lépést fővárosi riválisukkal, amely a folytatásban minden játékrészt megnyerve győzött 26 ponttal.

A TFSE és a mérkőzés legeredményesebb játékosa Dúl Terka volt 24 ponttal, emellett 14 gólpasszt is kiosztott, de csapattársa, Tóth Franka is 21 ponttal és nyolc lepattanóval járult hozzá a Szigetszentmiklós elleni fölényes, 96–52-es sikerhez.

A DVTK hozta a kötelezőt a Cegléd ellen, a csapatba visszatérő Kányási Veronikával a soraiban 93–54-re nyert. A Pest vármegyeiek egyik negyedben sem jutottak 15 pont felé, míg a hazaiak legponterősebb játékosa Lelik Réka volt 22-vel.

KOSÁRLABDA

NŐI NB I

TFSE–BKG-PRIMA SZIGETSZENTMIKLÓS 96–52 (27–16, 28–16, 17–11, 24–9)

Dr. Koltai Jenő Sportközpont, 100 néző. V: Minár, Lengyel, Szilágyi.

TFSE: DÚL T. 24/12, Donarski 11/6, VLADÁR 6/3, Mányoky R. 5/3, TÓTH F. 21/6. Csere: KÁDÁR O. 14, Bernáth 4/3, Takács D. 1, Vígh B. 9/3, Bacsó 1. Edző: Hegedűs Péter

SZIGETSZENTMIKLÓS: TENYÉR 9, Kiss L. 3/3, Zsámár L. 12/6, Sakeviciute 11/3, Thurman 8. Csere: Biszak 3, Kiss-Szabó E., Vincze N., Csoma 2, Hévízi, Szeitl 4, Kékesi. Edző: Horváth Richárd

Az eredmény alakulása. 4. perc: 13–6. 8. p.: 23–15. 11. p.: 27–20. 15. p.: 41–29. 19. p.: 49–32. 23. p.: 56–36. 28. p.: 69–41. 34. p.: 79–43. 38. p.: 86–50. Kipontozódott: Csoma (40. p.)

MESTERMÉRLEG

Hegedűs Péter: – Összességében elégedett vagyok. Nagyon jól mutat a 35 gólpassz. Sokat járt a labda, sok üres külső dobásunk volt, ami az első félidőben több-kevesebb sikerrel be is esett. Örülök annak is, hogy minden pályára lépő játékos pontot dobott. A jövő héten van még egy fontos mérkőzésünk a Csata ellen, arra készülünk hétfőtől. Szeretnénk győzelemmel lezárni a 2025-ös évet.

Horváth Richárd: – Nagyon csalódott vagyok. Nem sok mindennel voltam elégedett ezen a találkozón. Azt érzem, hogy a küzdésünk az feltételes. Ha úgy fújnak, vagy ha felénk esik a labda, akkor hajtunk, amúgy meg nem. Ez elfogadhatatlan egy profi csapatnál.

UNI GYŐR–ELTE BEAC ÚJBUDA 57–83 (14–14, 13–19, 13–22, 17–28)

Győr, 100 néző. V: Ciffra, Téczely, Nagy B.

GYŐR: Rozmán 2, Dubei 16/6, ZSEBE-WENINGER 12, Ács 10/3, JELENC 12/3. Csere: Lép, Selcova, Gálos, Baffy, Katona B. 3, Bánszegi 2. Edző: Fűzy-Antolovics Adél

BEAC: VARGA S. 9/3, Moore 11/3, DRAHOS 16/6, OZOLA 14/6, Fárbás Eliza 6. Csere: Koch 1, Dobó 6, Vég-Dudás 2, SWINT 10, Dinnyés 2, Szauter 6/6. Edző: Mészárosné Kovács Andrea

Az eredmény alakulása. 5. perc: 10–6. 8. p.: 14–10. 13. p.: 23–16, 19. p.: 23–31. 23. p.: 31–43. 25. p.: 38–43. 27. p.: 38–49. 34. p.: 44–69. 37. p.: 49–74. Kiállítva: Dubei (30. p.)

MESTERMÉRLEG

Fűzy-Antolovics Adél: – Nem számítottunk ilyen különbségű vereségre, Dubei Debóra sportszerűtlensége és kiállítása után összeomlott a csapat. Nemcsak fiataljainknak, hanem felnőtt játékosainknak is fel kell nőniük a feladatokhoz.

Mészárosné Kovács Andrea: – A Győr megérezte irányítója hiányát, mi viszont nem kezdtük jól a mérkőzést. A második negyedtől védekezésben megtaláltuk a hazai játék ellenszerét, ezzel együtt erősödött a támadójátékunk is, így sikerült a biztos győzelmet elérni.

DVTK HUN-THERM–VBW CEKK CEGLÉD 93–54 (21–14, 23–13, 19–12, 30–15)

Miskolc, 800 néző. V: Jankovics, Pozsonyi, Szőts.

DVTK: AHO N. 13/3, KÁNYÁSI 14/6, LELIK 22/3, TOMAN P. 17/6, Ginzo 11/3. Csere: Smuda 8, Takács B. 4, Aho T. 4, Poczkodi. Edző: Völgyi Péter

CEGLÉD: WALKER 15/3, Albert Sz. 2, Farkas P. 9/3, Szerelem-Kobolák 2, BARNAI 11. Csere: Szoboszlai M., Kaid, Zsámár P. 8/6, Király A. 5/3, Felső 2, Viszmeg. Edző: Földi Attila

Az eredmény alakulása. 2. perc: 8–2. 4. p.: 10–7. 7. p.: 15–7. 9. p.: 17–13. 13. p.: 28–16. 15. p.: 30–23. 18. p.: 33–27. 19. p.: 38–27. 22. p.: 47–27. 25. p.: 51–35. 28. p.: 57–39. 33. p.: 68–39. 35. p.: 75–43. 38. p.: 85–50

MESTERMÉRLEG

Völgyi Péter: – A sebességkülönbség azért nagyrészt látszott, de voltak hibák is. Ahhoz képest, hogy az utolsó pillanatban dőlt el, ki tudja vállalni a játékot, könnyebb meccs volt, mint vártam. Remélem, hogy jövő hétre kiegészül a csapat, s az év utolsó két mérkőzésen bővebb rotációval tudunk játszani.

Földi Attila: – Nem a különbség számít az ilyen meccseken, próbálunk mindenkinek lehetőséget adni, mert szeretnénk fejlődni. A probléma azzal van, hogy amit gyakoroltunk hét közben, abból csak keveset láttam vissza. A részfeladatokat sokkal jobban kellene megoldani, mert ezzel tudunk előbbre lépni.

TARR KSC SZEKSZÁRD–CSATA TKK 81–70 (20–14, 22–18, 19–19, 20–19)

Szekszárd, 900 néző. V: Csabai-Kaskötő, Dr. Popgyákunik, Földesi.

SZEKSZÁRD: RODRIGUES 15/3, DOMBAI 15/9, Holcz 3, KARLEN 16, SZÜCS G. 9. Csere: Theodoreán, Baa 12/6, Gakdeng 11. Edző: Magyar Bianka

CSATA: WALKER 16/3, Tózer Nemes, RIMDAL 21/3, BORICSICS 10, Hegedűs J. 6. Csere: Williams 2, Varga-Aradi, Biczó 8/6, Vári 7/3, Karlócai. Edző: Tursics Krisztián

Az eredmény alakulása. 4. perc: 12–4. 8. p.: 16–14. 12. p.: 23–14. 17. p.: 32–20. 22. p.: 49–34. 24. p.: 52–36. 27. p.: 54–49. 30. p.: 61–51. 34. p.: 66–55. 38. p.: 72–66. Kipontozódott: Hegedűs J. (36. perc), Gakdeng (38. p.)

MESTERMÉRLEG

Magyar Bianka: – Az első negyedben jó alapot adtunk a folytatásra, a büntetőkkel viszont nem vagyok elégedett, alig dobtuk ötven százalék felett és a támadólepattanók terén is maradt hiányérzetem. Ember ellen szépen játszottunk, zóna ellen azonban picit statikussá váltunk. A végéig nyílt maradt a mérkőzés, amit a védekezésünknek köszönhetően tudtuk megnyerni.

Tursics Krisztián: – Egy picivel volt jobb és harciasabb a Szekszárd, elsősorban az első félidőben, amikor könnyű kosarakat engedtünk. Kiegyenlített küzdelem volt, a második félidőben visszajöttünk a meccsbe és lőtávolon belülre kerültünk, ami az agresszívabb játékunknak volt köszönhető. Négyes és ötös poszton dőlt el a találkozó, úgy nem tudunk mérkőzést nyerni – főleg idegenben –, ha belső posztokon nem érkezik megfelelő pont.