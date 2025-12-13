A Flamengo játszhat a PSG-vel az Interkontinentális Kupáért

A Libertadores-kupa idei győztese egyértelmű esélyesnek számított az egyiptomi Pyramids elleni mérkőzésen, ennek megfelelően a 24. percben meg is szerezte a vezetést a brazil csapat: Giorgian de Arrascaeta ívelt be egy szabadrúgást bal oldalról, az előrehúzódó védő, Léo Pereira pedig a kapuba bólintott.

Az 54. percben megduplázta előnyét a Flamengo: ismét De Arrascaeta volt az előkészítő (aki pályafutása során már a 109. gólpasszát jegyezte a piros-feketék színeiben), a beívelést ezúttal a berobbanó másik hátvéd, a Real Madriddal kétszeres Bajnokok Ligája-győztes Danilo fejelte az egyiptomiak kapujába, kialakítva a végeredményt. 2–0

A Flamengo ezzel elhódította a Kihívók Kupáját, és jogot szerzett arra, hogy megküzdjön a Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germainnel az Interkontinentális Kupáért. A mérkőzést majd december 17-én rendezik meg Al-Rajjanban.

FIFA INTERKONTINENTÁLIS KUPA

A KIHÍVÓK KUPÁJA (FIFA Challenger Cup), AL-RAJJAN

Flamengo (brazil)–Pyramids FC (egyiptomi) 2–0 (Léó Pereira 24., Danilo 54.)