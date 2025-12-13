Lukács Dániel duplájával fordított a Puskás Akadémia a DVTK ellen

LABDARÚGÓ NB I

17. FORDULÓ

Puskás Akadémia FC–Diósgyőri VTK 2–1 (1–1)

Felcsút, Pancho Aréna, 1026 néző. Vezette: Kovács I.

Gólszerző: Lukács D. (19., 47.), ill. Acolatse (10.)

Jól indult a mérkőzés – több, kimondottan látványos egyéni villanásra figyelhettek fel a szurkolók. Nehéz volt megjósolni ezen a mérkőzésen ki lehet esélyes, mert bár a Puskás Akadémia ezen az őszön talán egy kicsit elmaradt az előző idényben, idényekben mutatott teljesítményétől, legutóbb rendkívül értékes győzelmet aratott Debrecenben. Tehát az ősz egyik legjobbja, a Loki otthonában. Ez a siker sokat jelenthetett mentálisan a felcsútiaknak, miközben a másik oldalon a Diósgyőr sem kezdte jól ezt az őszt, ám az előző három mérkőzésén döntetlent ért el. Kiütéses négy nulla az MTK Budapest ellen, egy egy Mezőkövesden a Kazincbarcika ellen (ez mondjuk, nem volt éppen önbizalomnövelő eredmény és teljesítmény), viszont legutóbb a nagy rivális Nyíregyházát győzte le kettő nullra, vagyis összességében jó sorozatát akarta folytatni a borsodi együttes, amelyben Vladimir Radenkovics mindössze egy helyen változtatott a nyírségiek elleni kezdőhöz képest, Mucsányi Márk helyén Sajbán Máté kezdett.

És akkor a szép villanások. Babos Bence a DVTK ifjú játékosa már többször is felhívta magára a figyelmet ezen az őszön, és ezt a meccset is jól kezdte, három kitűnő cselt is bevetett, alaposan összezavarva a felcsútiakat. A diósgyőriek 20 éves játékosa. Mucsányi Miron korát meghazudtoló szemtelenséggel játszotta át Wojciech Gollát, és remek ütemben tálalt Elton Acolatse elé, aki Szappanos Pétert is kicselezte – azért ez sem egyszerű feladat –, és máris vezetett a DVTK! Talán erre is jó a fiatalszabály, hogy Mucsányi Miront játéklehetőséghez segítse, és ha ilyen cseleket, gólpasszokat mutat be a folytatásban is, hosszú távon is hasznos tagja lehet a miskolciaknak.

A Puskás Akadémia természetesen próbált válaszolni, mind a két oldalvonal mellett igyekeztek a hazaiak az ellenfél védősora mögé kerülni, mégis egy kontratámadás hozta meg az egyenlítést. Ami azért furcsa, mert a vendégcsapat vezetett, mégis kinyílt, így Laros Duarte hosszan indíthatta ifjabb Dárdai Pált, akinek a lövését ugyan mentette Karlo Sentic, a válogatottba ősszel berobbanó Lukács Dániel a kapusról kipattanó labdát a kapuba rúgta. Lukács Dániel korábban volt a DVTK játékosa is, és nem felejtette el ezt az időszakot, látványosan nem ünnepelte meg a korábbi munkaadója ellen szerzett gólját.

A folytatásban is jó volt az iram, Nagy Zsolt akár a vezetést is megszerezhette volna a vendéglátóknak, ám jó helyzetből leadott lövését Karlo Sentic a léc fölé ütötte. „Laposan” – kiabált a kispadról Hornyák Zsolt, és bizony könnyen gól születhetett volna, ha a válogatott szélső a kapu bal sarkát célozza meg.

Lukács Dániel szót fogadott: laposan célozta meg a diósgyőri kaput a második félidő elején. A sajtóhelyről nagyon úgy tűnt, Karlo Sentic nem helyezkedett jól a lövés pillanatában, noha a támadó többször is tolt a labdán, így számítani lehetett arra, hogy mi következik – a DVTK kapusa olyan bravúrokra képes, mint nagyon kevesen a magyar élvonalban, ám időnként olyan gólokat kap, mint talán senki az NB I-ben.

Szóval a DVTK kapusa ezen a mérkőzésen mindkét hazai gólban benne volt, de ez nem érdekelte a felcsútiakat, akik fordítani tudtak, és próbálták irányítani a játékot. Ráadásul Kecskés Ákos a földön maradt, így kényszerűségből cserélnie kellett a vendégeknek.

„Néhány napja fáj a bokám, ám most, amikor sprintelni próbáltam, az első lépéseknél éles, szúró fájdalmat éreztem – mondta a védő a Nemzeti Sportnak már az öltözőfolyosón. – Lukács Dániel kapott egy indítást, megpróbáltam vele futni, de éreztem, hogy nem megy és nem szabad tovább kockáztatni.”

Vladimir Radenkovics nem sokkal később újabb két friss embert küldött be, és Gera Dániel lövésénél nem volt messze az egyenlítéstől a házigazda. Egyre feljebb tolta a védekezését a borsodi együttes, ez viszont azzal járt, hogy a hazaiak előtt jókora terület adódott kontrákat vezetni, ha labdát szereztek. Holdampf Gergő úgy tűnt, egyenlített, ám hosszas videózás végén Kovács Imre játékvezető érvénytelenítette a diósgyőriek találatát, és mert már több gól nem született, a Puskás Akadémia hátrányból felállva otthon tartotta a három pontot. 2–1

