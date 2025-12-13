A MAFC ellen sem vesztett játszmát a Kaposvár a férfi röplabda Extraligában
A legutóbb ezüstérmes Kaposvár megőrizte százszázalékos mérlegét a Tippmixpro férfi röplabda Extraligában.
A MAFC elleni szombati sikerrel a somogyiak továbbra is játszmaveszteség nélkül állnak az első helyen.
RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA
MAFC–Fino Kaposvár 0:3 (–23, –17, –18)
Prestige Fitness Pénzügyőr SE–Dunaújvárosi KSE 3:0 (12, 22, 13)
TFSE–Vidux-Szegedi RSE 3:0 (12, 9, 20)
Swissten Dág KSE–MEAFC-Peka Bau 1:3 (–17, 19, –23, –27)
(MTI)
Férfi röplabda MK: Kazincbarcika-siker Debrecenben
Röplabda
2025.12.11. 21:21
Bravúros kaposvári győzelem a férfi Challenge-kupában
Röplabda
2025.12.09. 20:48
Körmenden szenvedte el idénybeli második vereségét a Falco
Kosárlabda
2025.12.06. 21:34
Továbbra is hibátlan a Kaposvár a férfi röpi Extraligában
Röplabda
2025.12.05. 19:46
