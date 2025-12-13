Nemzeti Sportrádió

A MAFC ellen sem vesztett játszmát a Kaposvár a férfi röplabda Extraligában

R. P.R. P.
Vágólapra másolva!
2025.12.13. 20:40
null
Fotó: Facebook/MAFC Röplabda csapat
Címkék
röplabda férfi röplabda Extraliga MAFC Kaposvár
A legutóbb ezüstérmes Kaposvár megőrizte százszázalékos mérlegét a Tippmixpro férfi röplabda Extraligában.

 

A MAFC elleni szombati sikerrel a somogyiak továbbra is játszmaveszteség nélkül állnak az első helyen.

RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA
MAFC–Fino Kaposvár 0:3 (–23, –17, –18)
Prestige Fitness Pénzügyőr SE–Dunaújvárosi KSE 3:0 (12, 22, 13)
TFSE–Vidux-Szegedi RSE 3:0 (12, 9, 20)
Swissten Dág KSE–MEAFC-Peka Bau 1:3 (–17, 19, –23, –27)

A bajnokság állása itt!

(MTI)

 

röplabda férfi röplabda Extraliga MAFC Kaposvár
Legfrissebb hírek

Röplabda: Zsombók Eszter jól bírja a kettős terhelést az Extraligában

Utánpótlássport
2 órája

Férfi röplabda MK: Kazincbarcika-siker Debrecenben

Röplabda
2025.12.11. 21:21

Hollósy László kupadöntőbe vezette a Suhl női röplabdacsapatát

Röplabda
2025.12.11. 09:42

Bravúros kaposvári győzelem a férfi Challenge-kupában

Röplabda
2025.12.09. 20:48

Körmenden szenvedte el idénybeli második vereségét a Falco

Kosárlabda
2025.12.06. 21:34

Tomanóczy Tibor: A szülő az utánpótlásedző legnagyobb ellensége

Utánpótlássport
2025.12.06. 09:39

Továbbra is hibátlan a Kaposvár a férfi röpi Extraligában

Röplabda
2025.12.05. 19:46

Férfi röplabda Extraliga: távozott a címvédő csapatkapitánya – hivatalos

Röplabda
2025.12.05. 15:50
Ezek is érdekelhetik