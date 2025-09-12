A Soroksár jutott be elsőként a legjobb 32 közé a Magyar Kupában

Szinte napra pontosan öt hónapja (egészen pontosan április 13-án) találkozott egymással utoljára a két csapat, ráadásul akkor is a Grosicsban, szintén 19 órai kezdéssel. Az NB II. 23. fordulójában lejátszott összecsapás gól nélküli döntetlennel végződött, a Bányász aztán sereghajtóként kiesett, a Sori viszont 11 helyezettként benn maradt. A Soroksár ebben az idényben is a kiesés ellen küzd a másodosztályban, de a Tatabánya sem remekel: a célként kitűzött azonnali visszajutás helyett a nyáron alaposan átalakított csapat a középmezőnyben vegetál. Klausz László vezetőedzőt a gyenge kezdés miatt négy fordulót követően menesztették, majd az ideiglenesen kinevezett utánpótlás szakmai igazgató, Nagy Richárd (akivel egyébként mindkét bajnokiját megnyerte a csapat) után Horváth Ferenc lett a véglegesnek szánt megoldás. Soroksáron nincsenek ilyen problémák, Lipcsei Péter már „ősidők” óta irányítja a csapatot. Érdekesség, hogy a két vezetőedző az 1997–98-as évadban együtt játszott a Ferencvárosban, emellett a válogatottban is volt két közös fellépésük.

Lovrencsics Balázs (fehérben) tizenegyest hibázott, de ez is belefért a vendégcsapatnak (Fotó: Árvai Károly)

A Tatabánya már a 2. percben vezetést szerezhetett volna, Biben remek passza után azonban Major óriási helyzetben, a kapuval szemben Őribe rúgta a labdát, a kipattanót pedig Sandal lőtte a kapufára. Ezt követően a Soroksár vette át a mérkőzés irányítását, de a vendégcsapat néhány gyenge lövésen kívül ugyanúgy nem jelentett veszélyt ellenfele kapujára, mint a kontrázni próbáló házigazda. Közepes iramban és alacsony színvonalon csordogált a mérkőzés, majd a 42. percben Köböl Krisztián szabadrúgásgóljával vezetést szerzett a Soroksár (0–1).

Az 50. percben Szegleti tornáztatta meg Őrit, majd lassan felcserélődtek az első félidőben látott szerepek: az egyenlítésért küzdő Tatabánya vette át a meccs irányítását, a visszaálló Soroksár pedig várt a lehetőségre. Amely azonban sokáig egyik oldalon sem jött el, aztán a 72. percben a néhány másodperce pályán lévő Kovács fejesét tolta ki a bal felső sarok elől Őri. A mérkőzés és a továbbjutás a 80. percben dőlt el, amikor Gálfi Zoltán szép egyéni megmozdulást követően volt eredményes (0–2). Egy perccel később büntetőt kapott a Soroksár, Lovrencsics gyenge, jobb alsó sarokra tartó labdáját azonban könnyedén fogta Zelizi. Az utolsó percekre megélénkült a mérkőzés, mindkét oldalon akadtak helyzetek, majd egy komolyabb kakaskodás is, újabb gól azonban már nem született.

MOL MAGYAR KUPA

3. FORDULÓ (a 32 közé jutásért)

OPUS TIGÁZ TATABÁNYA (NB III)–SOROKSÁR SC (NB II) 0–2 (0–1)

Tatabánya, 600 néző. Vezette: Papp Ádám (Becséri Gergely, Burján István)

TATABÁNYA: Zelizi – Gaszner, Buna, Preklet – Letenyei (Kovács I., 71.), Szegleti, Biben (Hadobás, 84.), Deutsch B. – Német D. (Árvai, 64.), Major Sz. (Vass P., 64.), Sandal. Vezetőedző: Horváth Ferenc

SOROKSÁR: Őri – Könczey, Kékesi, Horváth K. – Nagy. O., Vass Á. (Németh E., 71.), Kundrák, Köböl – Lovrencsics B. (Tóth G., 85.), Korozmán, Gálfi (Gágyor, 85.). Vezetőedző: Lipcsei Péter

Gólszerző: Köböl (42.), Gálfi (80.)

MESTERMÉRLEG

Horváth Ferenc: – Lényegesen jobban játszottunk, mint a hétvégén. Az eredmény ellenére a mutatott játékkal elégedett vagyok, erre építhetünk a jövőben.

Lipcsei Péter: – A célunkat elértük, ráadásul kapott gól nélkül jutottunk tovább. Bár még csak néhány napja irányítja a Tatabányát, Feri jó csapatot rakott össze, látszott, hogy mit akarnak játszani.

A TOVÁBBI PROGRAM

Szombat

11.00: Eger SE (NB III)–Budafoki MTE (NB II)

13.00: PTE-PEAC (NB III)–III. Kerületi TVE (NB III)

14.00: Swiss Krono-Vásárosnamény (vármegyei I.)–Zalaegerszegi TE FC

15.00: Érdi VSE (NB III)–ETO FC

15.00: VSC 2015 Veszprém (NB III)–Debreceni VSC

15.00: Iváncsa KSE (NB III)–Kolorcity Kazincbarcika SC

15.00: Szajol KLK (vármegyei I.)–Paksi FC

15.00: Hódmezővásárhelyi FC (NB III)–Diósgyőri VTK

15.00: Gyulai Termál FC (NB III)–Mezőkövesd Zsóry FC (NB II)

15.00: FC Nagykanizsa (NB III)–HR-Rent Kozármisleny (NB II)

15.00: Füzesabony SC (NB III)–BVSC-Zugló (NB II)

15.00: Móri SE (megyei I.)–Budapest Honvéd FC (NB II)

15.00: Szolnoki MÁV FC (vármegyei I.)–ESMTK (NB III)

15.00: Majosi SE (NB III)–Gödöllői SK (NB III)

15.00: Tiszafüredi VSE (NB III)–Putnok FC (NB III)

15.00: Salgótarjáni BTC (vármegyei I.)–Tiszakécskei LC (NB II)

16.00: BFC Siófok (NB III)–MTK Budapest

16.00: Szarvaskend SE (vármegyei I.)–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

16.00: REAC (vármegyei I.)–Karcagi SC (NB II)

17.00: Pécsi MFC (NB III)–Debreceni EAC (NB III)

18.00: Békéscsaba 1912 Előre (NB II)–Nyíregyháza Spartacus FC

18.00: Gyirmót FC Győr (NB III)–Aqvital FC Csákvár (NB II)

19.00: Vasas FC (NB II)–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)

19.00: FC Ajka (NB II)–Kisvárda Master Good

19.00: Dorogi FC (NB III)–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II)

19.00: Videoton FC (NB II)–Szentlőrinc SE (NB II)

Vasárnap

15.00: Kelen SC (vármegyei I.)–Tarpa SC (NB III)

15.00: Mezőörs KSE (vármegyei I.)–Komárom VSE (NB III)

15.00: Martfűi LSE (NB III)–Dombóvári FC (NB III)

15.00: Sárvár FC (vármegyei I.)–Pilisi LK (vármegyei I.)

16.15: Kecskeméti TE (NB II)–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!