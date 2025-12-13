IFFHS: sorozatban harmadszor is Aitana Bonmatí a világ legjobb női labdarúgója

A háromszoros aranylabdás, jelenleg súlyos sérüléséből lábadozó Aitana Bonmatí 2023 és 2024 után sorozatban harmadszor bizonyult a legjobbnak – közölte szombaton a szervezet a hivatalos honlapján.

A katalán irányító óriási fölénnyel győzött, megelőzve két Arsenal-játékost, az angol Alessia Russót, és a szintén spanyol, exbarcelonás Mariona Caldenteyt.

Az FC Barcelona három, a Bajnokok Ligája-címvédő Arsenal négy játékost adott a legjobb tíz közé.

A 2025-ÖS VÉGEREDMÉNY

1. Aitana Bonmatí (spanyol, FC Barcelona) 196 pont

2. Alessia Russo (angol, Arsenal) 70

3. Mariona Caldentey (spanyol, Arsenal) 55

4. Alexia Putellas (spanyol, FC Barcelona) 55

Klara Bühl (német, Bayern München) 55

6. Chloe Kelly (angol, Arsenal) 21

7. Temwa Chawinga (malawi, Kansas City) 10

8. Leah Williamson (angol, Arsenal) 8

9. Barbra Banda (zambiai, Orlando Pride) 7

10. Ewa Pajor (lengyel, FC Barcelona) 6