Temesvári Attila: Meg kell állítanom Nadir Benbualit!





Több mint kétszer annyi pontot szerzett az ETO FC ebben a bajnoki idényben, mint szombati ellenfele, a Nyíregyháza Spartacus – ettől függetlenül a hazaiak bíznak abban, hogy otthon tartják a három pontot.

„Átérezzük helyzetünk súlyát, minden pontra szükségünk van ahhoz, hogy elmozduljunk a kieső helyről – mondta lapunknak Temesvári Attila, a nyíregyháziak 25 éves belső védője, aki a 2020–2021-es idényben futballozott az ETO-ban. – Muszáj, hogy eredménye legyen a befektetett munkának, sokat teszünk azért, hogy feljebb lépjünk. Az ETO erős csapat, nem véletlenül áll a második helyen a tabellán. Nekem a védelem tengelyében leginkább a kilencgólos Nadir Benbuali ellen kell harcolnom, meg kell nyernem a fejpárbajokat és kellő agresszivitással meg kell állítanom. Ez nem egyszerű feladat, ráadásul rajta kívül még ott van a csapatban például Claudiu Bumba vagy Zseljko Gavrics is, vagyis tényleg észnél kell lennünk. A videóelemzőnktől rendre kapunk felvételeket az aktuális ellenfélről, és én is mindig nézem a meccseket, összefoglalókat, próbálunk a lehető legjobban felkészülni. Az, hogy játszottam egy évet Győrben, nyilván különlegesebbé teszi a meccset, de az már régen volt. Abból a csapatból ismerem Lipták Zoltánt, az ETO jelenlegi másodedzőjét, akivel még együtt játszottunk, és abban az NB II-es csapatban szerepelt a győriek jelenlegi egyik legjobbja, Vitális Milán is, aki akkor még nagyon fiatal volt.”

A Szpari csak 11., a tizedik, már benn maradó helyen álló Újpest két ponttal szerzett többet. Bódog Tamás vezetőedző együttese az ETO után még a Pakssal játszik ebben az évben.

„Jól kell kijönnünk ebből a két meccs­ből, és akkor nyugodtabban készülhetnénk a tavaszi folytatásra. Úgy számoltunk, hogy körülbelül harminchat ponttal benn lehet maradni, ha az megvan, akkor lehetne feljebb is kúszni a tabellán. A csapategységünk jó, de a szerencse nem mindig áll mellettünk – remélem, ez megfordul. Az egyéni hibák számát minimálisra kell csökkenteni, valamint az is fontos, hogy ne kapjunk piros lapot – eddig négy meccset fejeztünk be emberhátrányban.”

A Szpari december 20-án utazik Paksra, majd másnap ebéd után kezdődik a szünet, amely nem sokáig tart, hiszen január 2-án már edzésre kell jelentkezniük a játékosoknak. A bajnokság január utolsó teljes hétvégéjén ­(23–25.) folytatódik.

LABDARÚGÓ NB I

17. FORDULÓ

December 13., szombat

14.00: Nyíregyháza Spartacus FC FC–ETO FC (Tv: M4 Sport)

16.30: Puskás Akadémia FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)

19.00: MTK Budapest–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

December 14., vasárnap

12.15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)

14.45: Ferencvárosi TC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)

18.45: Kisvárda Master Good–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+)