Nemzeti Sportrádió

Temesvári Attila: Meg kell állítanom Nadir Benbualit!

CSERHÁTI ANDRÁSCSERHÁTI ANDRÁS
Vágólapra másolva!
2025.12.13. 12:32
null
Temesvári Attila (jobbra) az ETO elleni bajnoki meccsen is igyekszik elnyomni az ellenfél támadóit (FOTÓ: CZINEGE MELINDA)
Címkék
NB I Nyíregyháza ETO FC Temesvári Attila
Temesvári Attila, a labdarúgó NB I-ben szereplő Nyíregyháza Spartacus belső védője lapunknak beszélt az ETO FC veszélyes támadóiról, a befektetett munkáról és a remélt 36 pont eléréséről is.


 

 

Több mint kétszer annyi pontot szerzett az ETO FC ebben a bajnoki idényben, mint szombati ellenfele, a Nyíregyháza Spartacus – ettől függetlenül a hazaiak bíznak abban, hogy otthon tartják a három pontot.

„Átérezzük helyzetünk súlyát, minden pontra szükségünk van ahhoz, hogy elmozduljunk a kieső helyről – mondta lapunknak Temesvári Attila, a nyíregyháziak 25 éves belső védője, aki a 2020–2021-es idényben futballozott az ETO-ban. – Muszáj, hogy eredménye legyen a befektetett munkának, sokat teszünk azért, hogy feljebb lépjünk. Az ETO erős csapat, nem véletlenül áll a második helyen a tabellán. Nekem a védelem tengelyében leginkább a kilencgólos Nadir Benbuali ellen kell harcolnom, meg kell nyernem a fejpárbajokat és kellő agresszivitással meg kell állítanom. Ez nem egyszerű feladat, ráadásul rajta kívül még ott van a csapatban például Claudiu Bumba vagy Zseljko Gavrics is, vagyis tényleg észnél kell lennünk. A videóelemzőnktől rendre kapunk felvételeket az aktuális ellenfélről, és én is mindig nézem a meccseket, összefoglalókat, próbálunk a lehető legjobban felkészülni. Az, hogy játszottam egy évet Győrben, nyilván különlegesebbé teszi a meccset, de az már régen volt. Abból a csapatból ismerem Lipták Zoltánt, az ETO jelenlegi másodedzőjét, akivel még együtt játszottunk, és abban az NB II-es csapatban szerepelt a győriek jelenlegi egyik legjobbja, Vitális Milán is, aki akkor még nagyon fiatal volt.”

A Szpari csak 11., a tizedik, már benn maradó helyen álló Újpest két ponttal szerzett többet. Bódog Tamás vezetőedző együttese az ETO után még a Pakssal játszik ebben az évben.

„Jól kell kijönnünk ebből a két meccs­ből, és akkor nyugodtabban készülhetnénk a tavaszi folytatásra. Úgy számoltunk, hogy körülbelül harminchat ponttal benn lehet maradni, ha az megvan, akkor lehetne feljebb is kúszni a tabellán. A csapategységünk jó, de a szerencse nem mindig áll mellettünk – remélem, ez megfordul. Az egyéni hibák számát minimálisra kell csökkenteni, valamint az is fontos, hogy ne kapjunk piros lapot – eddig négy meccset fejeztünk be emberhátrányban.”

A Szpari december 20-án utazik Paksra, majd másnap ebéd után kezdődik a szünet, amely nem sokáig tart, hiszen január 2-án már edzésre kell jelentkezniük a játékosoknak. A bajnokság január utolsó teljes hétvégéjén ­(23–25.) folytatódik.

LABDARÚGÓ NB I
17. FORDULÓ
December 13., szombat
14.00: Nyíregyháza Spartacus FC FC–ETO FC (Tv: M4 Sport)
16.30: Puskás Akadémia FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)
19.00: MTK Budapest–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
December 14., vasárnap
12.15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)
14.45: Ferencvárosi TC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)
18.45: Kisvárda Master Good–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+)

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K  

Gk

P

  1. Ferencvárosi TC  

16

9

4

3

34–17

+17

31

  2. ETO FC 

16

8

5

3

33–17

+16

29

  3. Debreceni VSC

16

8

4

4

25–20

+5

28

  4. Paksi FC

16

7

6

3

35–25

+10

27

  5. Puskás Akadémia

16

7

4

5

22–20

+2

25

  6. Kisvárda

16

7

2

7

18–26

–8

23

  7. Zalaegerszegi TE

16

6

4

6

25–22

+3

22

  8. MTK Budapest

16

6

2

8

29–32

–3

20

  9. Diósgyőri VTK

16

4

6

6

23–27

–4

18

10. Újpest FC

16

4

4

8

21–28

–7

16

11. Nyíregyháza 

16

3

5

8

18–31

–13

14

12. Kazincbarcika

16

3

2

11

16–34

–18

11

 

 

NB I Nyíregyháza ETO FC Temesvári Attila
Legfrissebb hírek

NB I: Nyíregyháza Spartacus FC–ETO FC

Labdarúgó NB I
1 órája

Bánáti Kevin jó játékkal és gólokkal hálálja meg a bizalmat az ETO-ban

Labdarúgó NB I
3 órája

Fabricio Amato: Nem mondtam még le a bajnoki címről

Labdarúgó NB I
4 órája

Ha az ETO szombaton nem nyer Nyíregyházán, a Loki legyőzésével már vasárnap őszi első lehet az FTC

Labdarúgó NB I
5 órája

„A sikert nem szeretni, akarni kell” – Szentes Lázár 70 éves

Labdarúgó NB I
Tegnap, 8:03

Az Újpest ezúttal a Kecskemétet verte meg simán a futsal NB I-ben

Labdarúgó NB I
Tegnap, 0:23

Női röplabda Extraliga: elszakadt a Nyíregyháza válogatott játékosának a keresztszalagja

Röplabda
2025.12.11. 18:26

NB I: izraeli és amerikai klubok is érdeklődnek a ZTE brazilja iránt – sajtóhír

Labdarúgó NB I
2025.12.11. 16:05
Ezek is érdekelhetik