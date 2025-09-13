Először nyert tétmeccset a ZTE – 13–0-s siker a Magyar Kupában





A bajnokságot négy döntetlennel és két vereséggel kezdő, a nyár óta Nuno Campos vezetőedző és új tulajdonosi kör által irányított ZTE FC a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei I. osztályban szereplő Vásárosnamény otthonában szerezte meg ebben az idényben az első győzelmét tétmeccsen, a Magyar Kupa 3. fordulójában.

Az augusztus végén igazolt brazil csatár, Daniel Lima rögtön az első zalai tétmeccsén megszerezte az első gólját Papp Csongor passzából – a ZTE beszámolója szerint (igaz, az MLSZ Géci István öngóljaként könyvelte el a találatot), azok után, hogy Lima múlt héten a Videoton elleni edzőmeccsen (1–1) is betalált. Ezután a Papp által kiharcolt tizenegyesből Skribek Alen is betalált, majd a szünet előtt Joao Victor és a Limához hasonlóan augusztusban érkezett Bodnár Gergő is gólt szerzett.

A második félidőben Lima még háromszor beköszönt, de a szintén brazil Maxsuell és a fejjel eredményes Daniel Borges is feliratkozott a gólszerzők közé, utóbbi az ugyancsak nem rég érkezett moldovai Stefan Bitca szöglete után fejelt a kapuba, de Bitca is gólt szerzett. A hajrában futószalagon lőtte a gólokat a Zalaegerszeg, amely 13–0-ra győzött és bejutott a 4. fordulóba.

MOL MAGYAR KUPA

3. forduló (a 32 közé jutásért)

Swiss Krono-Vásárosnamény (vármegyei I.)–Zalaegerszegi TE FC 0–13

Korábban

Eger SE (NB III)–Budafoki MTE (NB II) 0–2

PTE-PEAC (NB III)–III. Kerületi TVE (NB III) 1–3

Később

15.00: Érdi VSE (NB III)–ETO FC

15.00: VSC 2015 Veszprém (NB III)–Debreceni VSC

15.00: Iváncsa KSE (NB III)–Kolorcity Kazincbarcika SC

15.00: Szajol KLK (vármegyei I.)–Paksi FC

15.00: Hódmezővásárhelyi FC (NB III)–Diósgyőri VTK

15.00: Gyulai Termál FC (NB III)–Mezőkövesd Zsóry FC (NB II)

15.00: FC Nagykanizsa (NB III)–HR-Rent Kozármisleny (NB II)

15.00: Füzesabony SC (NB III)–BVSC-Zugló (NB II)

15.00: Móri SE (megyei I.)–Budapest Honvéd FC (NB II)

15.00: Szolnoki MÁV FC (vármegyei I.)–ESMTK (NB III)

15.00: Majosi SE (NB III)–Gödöllői SK (NB III)

15.00: Tiszafüredi VSE (NB III)–Putnok FC (NB III)

15.00: Salgótarjáni BTC (vármegyei I.)–Tiszakécskei LC (NB II)

16.00: BFC Siófok (NB III)–MTK Budapest

16.00: Szarvaskend SE (vármegyei I.)–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

16.00: REAC (vármegyei I.)–Karcagi SC (NB II)

17.00: Pécsi MFC (NB III)–Debreceni EAC (NB III)

18.00: Békéscsaba 1912 Előre (NB II)–Nyíregyháza Spartacus FC

18.00: Gyirmót FC Győr (NB III)–Aqvital FC Csákvár (NB II)

19.00: Vasas FC (NB II)–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)

19.00: FC Ajka (NB II)–Kisvárda Master Good

19.00: Dorogi FC (NB III)–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II)

19.00: Videoton FC (NB II)–Szentlőrinc SE (NB II)

Pénteken játszották

Opus Tigáz Tatabánya (NB III)–Soroksár SC (NB II) 0–2

A vasárnapi program

15.00: Kelen SC (vármegyei I.)–Tarpa SC (NB III)

15.00: Mezőörs KSE (vármegyei I.)–Komárom VSE (NB III)

15.00: Martfűi LSE (NB III)–Dombóvári FC (NB III)

15.00: Sárvár FC (vármegyei I.)–Pilisi LK (vármegyei I.)

16.15: Kecskeméti TE (NB II)–Újpest FC (Tv: M4 Sport)