Nem bírtak egymással: a hajrában egyenlített az ETO a ZTE ellen

2025.08.10. 19:47
Fotó: Unger Tamás
ZTE NB I ETO FC Zalaegerszeg magyar foci
A labdarúgó NB I 3. fordulójának vasárnapi játéknapján az ETO FC 1–1-es döntetlent játszott a Zalaegerszeg otthonában.

LABDARÚGÓ NB I
3. FORDULÓ
Zalaegerszeg–ETO FC Győr 1–1 (1–0)
Zalaegerszeg, ZTE Aréna, néző. Vezette: Erdős
Gólszerző: Skribek (21. – 11-esből), ill. Huszár M. (81.)

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

A 80. ZTE FC–ETO FC mérkőzést játszották vasárnap az NB I történetében, s a győriek alighanem örömmel utaztak Zalaegerszegre, mert az elmúlt húsz évben öt döntetlen mellett négyszer győztek.

Balázs Zsolt, a zalaiak korábbi kapusa így vélekedett az összecsapás előtt: „Jó régen, 1981-ben kerültem Egerszegre, ma is itt élek. Itt futballoztam, az NB I-ben játszottam a Győr színeiben is. Hogy mit várok a meccstől? Erős együttes a vendégeké, a ZTE pedig határozottan fejlődik, gólokban gazdag, izgalmas csatára számítok."

Mindkét gárda bátran, lendületesen kezdett, igaz, a kapu elé eleinte egyik sem ért oda. Borbély Balázs vezetőedző győri együttesében több meghatározó ember is a kispadon ült, Claudiu Bumba pedig el sem utazott a mérkőzésre, mert a hétközi Konferencialiga-selejtezőn (2–1-es vereség az AIK Stockholm elleni párharc első, svédországi felvonásán) megsérült, odahaza kezelik. Mindamellett nem mutatkozott meg az alapemberek hiánya, kiegyenlített küzdelem zajlott a pályán. Az első helyzet Tollár Imre előtt adódott, de a szöget remekül záró Gundel-Takács bravúrosan védett. A ZTE egyre nagyobb iramot diktált, különösen a jobb oldalon, Dénes Vilmos révén többször is a vendégek védelme mögé került, jóllehet a helyzetek kimaradtak. Aztán büntetőhöz jutottak a zalaiak némi VAR-ozást követően, Skribek Alen pedig higgadtan a kapu bal sarkába lőtt. Lüktető volt a játék, mindkét csapat labdarúgói iparkodtak, több gól azonban nem született a szünetig.

A második játékrész még szinte el sem kezdődött, amikor ziccert hagyott ki a ZTE: Papp Csongor robogott el a bal oldalon, jól adott középre, Joao Victor érkezett az öt és felesen, s középről, a kapuval szemben állva jobbal a bal sarok mellé lőtt. Jó negyedórával később Yohan Croizet előtt adódott nagy lehetőség, fejese azonban gyengére sikerült. A ZTE már gólokkal vezethetett volna, de az ETO nem adta fel. Jöttek a cserék, először három friss embert küldött be Borbély Balázs, majd nem sokkal később újabb kettőt, s fölénybe kerültek a vendégek. A  nyomás a hajrában érett góllá, a csereként bevetett Huszár Marcell lőtt közelről a kapuba. A hátralévő időben mindkét fél hajtott a győzelemért, de maradt az 1–1, a zalaiaknak és a győrieknek is három döntetlenjük van három fordulót követően, a sőt a ZTE sorozatban a nyolcadik NB I-es fellépésén ikszelt.

A találkozó végén rövid értékelésre kértük Balázs Zsoltot.

„Nem volt olyan látványos a meccs, mint amilyenre számítottam, mindkét csapat felkészült a másikból. Azért akadtak szép megmozdulások, és annak ellenére is reálisnak tartom a döntetlent, hogy a ZTE-nek volt több gólszerzési lehetősége. Igaz, a hajrában az ETO ment előre a három pontért." 1–1

NB I
3. FORDULÓ
Augusztus 8., péntek
Kolorcity Kazincbarcika SC–Debreceni VSC 1–2
Augusztus 9., szombat
MTK Budapest–Diósgyőri VTK 5–0
Nyíregyháza Spartacus FC C–Ferencvárosi TC 1–4
Augusztus 10., vasárnap
Zalaegerszegi TE FC–ETO FC 1–1
Kisvárda Master Good–Puskás Akadémia 2–1
20.00: Újpest FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
1. Ferencvárosi TC3218–2+67
2. Debreceni VSC3216–4+27
3. Puskás Akadémia3216–5+16
4. Paksi FC2118–4+44
5. MTK Budapest31116–2+44
6. Újpest FC2114–2+24
7. Kisvárda31114–7–34
8. Zalaegerszegi TE336–603
9. ETO FC Győr335–503
10. Nyíregyháza Spartacus3124–8–41
11. Diósgyőri VTK3123–10–71
12. Kazincbarcika332–7–50

 

 

