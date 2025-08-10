Nem bírtak egymással: a hajrában egyenlített az ETO a ZTE ellen

LABDARÚGÓ NB I

3. FORDULÓ

Zalaegerszeg–ETO FC Győr 1–1 (1–0)

Zalaegerszeg, ZTE Aréna, néző. Vezette: Erdős

Gólszerző: Skribek (21. – 11-esből), ill. Huszár M. (81.)

A 80. ZTE FC–ETO FC mérkőzést játszották vasárnap az NB I történetében, s a győriek alighanem örömmel utaztak Zalaegerszegre, mert az elmúlt húsz évben öt döntetlen mellett négyszer győztek.

Balázs Zsolt, a zalaiak korábbi kapusa így vélekedett az összecsapás előtt: „Jó régen, 1981-ben kerültem Egerszegre, ma is itt élek. Itt futballoztam, az NB I-ben játszottam a Győr színeiben is. Hogy mit várok a meccstől? Erős együttes a vendégeké, a ZTE pedig határozottan fejlődik, gólokban gazdag, izgalmas csatára számítok."

Mindkét gárda bátran, lendületesen kezdett, igaz, a kapu elé eleinte egyik sem ért oda. Borbély Balázs vezetőedző győri együttesében több meghatározó ember is a kispadon ült, Claudiu Bumba pedig el sem utazott a mérkőzésre, mert a hétközi Konferencialiga-selejtezőn (2–1-es vereség az AIK Stockholm elleni párharc első, svédországi felvonásán) megsérült, odahaza kezelik. Mindamellett nem mutatkozott meg az alapemberek hiánya, kiegyenlített küzdelem zajlott a pályán. Az első helyzet Tollár Imre előtt adódott, de a szöget remekül záró Gundel-Takács bravúrosan védett. A ZTE egyre nagyobb iramot diktált, különösen a jobb oldalon, Dénes Vilmos révén többször is a vendégek védelme mögé került, jóllehet a helyzetek kimaradtak. Aztán büntetőhöz jutottak a zalaiak némi VAR-ozást követően, Skribek Alen pedig higgadtan a kapu bal sarkába lőtt. Lüktető volt a játék, mindkét csapat labdarúgói iparkodtak, több gól azonban nem született a szünetig.

A második játékrész még szinte el sem kezdődött, amikor ziccert hagyott ki a ZTE: Papp Csongor robogott el a bal oldalon, jól adott középre, Joao Victor érkezett az öt és felesen, s középről, a kapuval szemben állva jobbal a bal sarok mellé lőtt. Jó negyedórával később Yohan Croizet előtt adódott nagy lehetőség, fejese azonban gyengére sikerült. A ZTE már gólokkal vezethetett volna, de az ETO nem adta fel. Jöttek a cserék, először három friss embert küldött be Borbély Balázs, majd nem sokkal később újabb kettőt, s fölénybe kerültek a vendégek. A nyomás a hajrában érett góllá, a csereként bevetett Huszár Marcell lőtt közelről a kapuba. A hátralévő időben mindkét fél hajtott a győzelemért, de maradt az 1–1, a zalaiaknak és a győrieknek is három döntetlenjük van három fordulót követően, a sőt a ZTE sorozatban a nyolcadik NB I-es fellépésén ikszelt.

A találkozó végén rövid értékelésre kértük Balázs Zsoltot.

„Nem volt olyan látványos a meccs, mint amilyenre számítottam, mindkét csapat felkészült a másikból. Azért akadtak szép megmozdulások, és annak ellenére is reálisnak tartom a döntetlent, hogy a ZTE-nek volt több gólszerzési lehetősége. Igaz, a hajrában az ETO ment előre a három pontért." 1–1

