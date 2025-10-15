Csütörtöki sportműsor: Veszprém a férfi kézi BL-ben, Magyarország–Törökország a női kézi Eurokupában

OKTÓBER 16., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

NŐI EURÓPA-KUPA, SELEJTEZŐ

VISSZAVÁGÓ

14.00: FTC-Telekom–Sparta Praha (cseh), Hévízi út (Tv: M4 Sport)

ROMÁNIA

Superliga

19.30: Csíkszereda–CFR Cluj – élőben az NSO-n!

ANGOL HARMADOSZTÁLY

21.00: Huddersfield–Bolton Wanderers (Tv: Match4)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

2.15: Cincinnati Bengals–Pittsburgh Steelers (Tv: Arena4)

ASZTALITENISZ

Csapat Európa-bajnokság, Zára (Zadar)

Nők, nyolcaddöntő

10.00: Magyarország–Ukrajna

BASEBALL

MLB, RÁJÁTSZÁS

23.00: főcsoportdöntő (Tv: Sport2)

KERÉKPÁR

Kuanghszi körverseny

4.12: 3. szakasz (Csianghszi–Pama, 214 km)

Gran Piemonte

13.50: férfiak, 2. szakasz (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

5. FORDULÓ

A-CSOPORT

20.45: Sporting CP (portugál)–One Veszprém HC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

20.45: Füchse Berlin (német)–Kolstad (norvég) (Tv: Sport1, péntek, 0.30, felv.)

B-CSOPORT

18.45: RK Zagreb (horvát)–GOG (dán) (Tv: Sport1)

NŐI EUROKUPA, CSOPORTKÖR

1. FORDULÓ, 2. CSOPORT

19.00: Magyarország–Törökország, Nagykanizsa (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

NÉMET BAJNOKSÁG

Férfiak

19.00: Eisenach–Flensburg (Tv: Sport1, 22.45, felv.)

KOSÁRLABDA

NŐI EUROLIGA, CSOPORTKÖR

2. FORDULÓ

C-CSOPORT

17.30: Olympiakosz (görög)–DVTK HunTherm

B-CSOPORT

20.00: Schio (olasz)–Sopron Basket

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

18.00: Dubai Basketball (arab emírségekbeli)–Barcelona (spanyol)

19.00: Zalgiris Kaunas (litván)–Milan (olasz)

19.45: Fenerbahce (török)–Bayern München (német)

21.00: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Olympiakosz (görög)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+Tuti 1153 (Tv: Sport1)

MOTORSPORT

Gyorsaságimotoros-vb, Ausztrál GP

23.45: Moto3, 1. szabadedzés

Péntek, 0.45: Moto2, 1. szabadedzés

Péntek, 1.45: MotoGP, 1. szabadedzés

Péntek, 4.00: Moto3, edzés

Péntek, 5.00: Moto2, edzés

RÖPLABDA

Magyar Kupa

Férfiak

Nyolcaddöntő, 1. mérkőzés

20.00: Swissten Dág KSE–TFSE

Selejtező

19.45: Veszprém RK–Szolnoki RK-SC SI

Nők. Selejtező

17.00: PTE-Pécsi EAC–Haladás VSE

RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA

World Tour-sorozat, 2. állomás, Montreal

15.30: selejtezők

SPORTLÖVÉSZET

Koronglövő-világbajnokság, Athén

8.00: férfi- és női trap, alapverseny, 3. és 4. szakasz

TENISZ

ATP 250-es torna, Almati

8.00: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő

ATP 250-es torna, Brüsszel

11.30: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő

ATP 250-es torna, Stockholm

12.00: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló és negyeddöntő

18.00: Fucsovics Márton–Holger Rune (dán)

WTA 500-as torna, Ningpo

7.00: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő

WTA 250-es torna, Oszaka

4.30: egyes, nyolcaddöntő; páros, elődöntő

4.30: Gálfi Dalma–Leylah Fernandez (kanadai)

WTA 125-ös torna, Csinan

Negyeddöntő

10.00: Bondár Anna–Ma Je-Hszin (kínai)

TRIATLON

Világbajnoki sorozat, Wollongong

4.15: U23, férfiak

7.15: U23, nők

VÍZILABDA

Férfi Eurokupa, csoportkör, 1. forduló

B-csoport

Dinamo Bucuresti (román)–Szolnoki Dózsa

C-csoport

Vuliagmeni (görög)–BVSC-Manna ABC

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Risztov Éva, Németh Kornél, Marosán György

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények; Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: A Győr–Ferencváros női kézilabda-mérkőzés után

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Holczer Ádám a vonalban

9.00: Pálinger Katalint hívjuk; napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a magyar vízilabda-válogatott a 2000-es olimpián

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: 40x20 – Kézilabda-magazin

14.00: Dupla tízes

14.35: Újratöltve: Eltitkolt futballsztárjaink a vasfüggönyön túl

Hazafutás

Műsorvezető: L. Pap István

Szerkesztő: Szalai Kristóf

15.00: Cselőtei Márk és Somogyi Zsolt érkezik hozzánk a stúdióba, akik lisszaboni élményeikről mesélnek

16.00: Nemzeti sportkör. Vendégek: Kovács Erika, Gergelics József, Martí Zoltán

17.00: Best of Sportreggel

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Tóth Balázs és Pécsi Ármin korábbi kapusedzőjével, Mitring Istvánnal beszélgetünk

Körkapcsolás

Műsorvezető: Regős László Pál

Szerkesztő: Erdei Márk

18.00: Tízpróba Keszthelyi Ritával

18.35: A BVSC és a Szolnok csapatával megkezdődik a férfi vízilabda Eurokupa

19.00: Közvetítés a Magyarország–Törökország női kézilabda Eurokupa-mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél. Szakértő: Marosán György

20.45: Közvetítés a Sporting–Veszprém férfi kézilabda Bajnokok Ligája-mérkőzésről. Kommentátor: Jó András. Szakértő: Marosán György

22.30: Sportvilág Tóth Bélával