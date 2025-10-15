Csütörtöki sportműsor: Veszprém a férfi kézi BL-ben, Magyarország–Törökország a női kézi Eurokupában
OKTÓBER 16., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
NŐI EURÓPA-KUPA, SELEJTEZŐ
VISSZAVÁGÓ
14.00: FTC-Telekom–Sparta Praha (cseh), Hévízi út (Tv: M4 Sport)
ROMÁNIA
Superliga
19.30: Csíkszereda–CFR Cluj – élőben az NSO-n!
ANGOL HARMADOSZTÁLY
21.00: Huddersfield–Bolton Wanderers (Tv: Match4)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
2.15: Cincinnati Bengals–Pittsburgh Steelers (Tv: Arena4)
ASZTALITENISZ
Csapat Európa-bajnokság, Zára (Zadar)
Nők, nyolcaddöntő
10.00: Magyarország–Ukrajna
BASEBALL
MLB, RÁJÁTSZÁS
23.00: főcsoportdöntő (Tv: Sport2)
KERÉKPÁR
Kuanghszi körverseny
4.12: 3. szakasz (Csianghszi–Pama, 214 km)
Gran Piemonte
13.50: férfiak, 2. szakasz (Tv: Eurosport1)
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
5. FORDULÓ
A-CSOPORT
20.45: Sporting CP (portugál)–One Veszprém HC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
20.45: Füchse Berlin (német)–Kolstad (norvég) (Tv: Sport1, péntek, 0.30, felv.)
B-CSOPORT
18.45: RK Zagreb (horvát)–GOG (dán) (Tv: Sport1)
NŐI EUROKUPA, CSOPORTKÖR
1. FORDULÓ, 2. CSOPORT
19.00: Magyarország–Törökország, Nagykanizsa (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
NÉMET BAJNOKSÁG
Férfiak
19.00: Eisenach–Flensburg (Tv: Sport1, 22.45, felv.)
KOSÁRLABDA
NŐI EUROLIGA, CSOPORTKÖR
2. FORDULÓ
C-CSOPORT
17.30: Olympiakosz (görög)–DVTK HunTherm
B-CSOPORT
20.00: Schio (olasz)–Sopron Basket
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ
18.00: Dubai Basketball (arab emírségekbeli)–Barcelona (spanyol)
19.00: Zalgiris Kaunas (litván)–Milan (olasz)
19.45: Fenerbahce (török)–Bayern München (német)
21.00: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Olympiakosz (görög)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+Tuti 1153 (Tv: Sport1)
MOTORSPORT
Gyorsaságimotoros-vb, Ausztrál GP
23.45: Moto3, 1. szabadedzés
Péntek, 0.45: Moto2, 1. szabadedzés
Péntek, 1.45: MotoGP, 1. szabadedzés
Péntek, 4.00: Moto3, edzés
Péntek, 5.00: Moto2, edzés
RÖPLABDA
Magyar Kupa
Férfiak
Nyolcaddöntő, 1. mérkőzés
20.00: Swissten Dág KSE–TFSE
Selejtező
19.45: Veszprém RK–Szolnoki RK-SC SI
Nők. Selejtező
17.00: PTE-Pécsi EAC–Haladás VSE
RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
World Tour-sorozat, 2. állomás, Montreal
15.30: selejtezők
SPORTLÖVÉSZET
Koronglövő-világbajnokság, Athén
8.00: férfi- és női trap, alapverseny, 3. és 4. szakasz
TENISZ
ATP 250-es torna, Almati
8.00: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő
ATP 250-es torna, Brüsszel
11.30: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő
ATP 250-es torna, Stockholm
12.00: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló és negyeddöntő
18.00: Fucsovics Márton–Holger Rune (dán)
WTA 500-as torna, Ningpo
7.00: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő
WTA 250-es torna, Oszaka
4.30: egyes, nyolcaddöntő; páros, elődöntő
4.30: Gálfi Dalma–Leylah Fernandez (kanadai)
WTA 125-ös torna, Csinan
Negyeddöntő
10.00: Bondár Anna–Ma Je-Hszin (kínai)
TRIATLON
Világbajnoki sorozat, Wollongong
4.15: U23, férfiak
7.15: U23, nők
VÍZILABDA
Férfi Eurokupa, csoportkör, 1. forduló
B-csoport
Dinamo Bucuresti (román)–Szolnoki Dózsa
C-csoport
Vuliagmeni (görög)–BVSC-Manna ABC
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Risztov Éva, Németh Kornél, Marosán György
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények; Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: A Győr–Ferencváros női kézilabda-mérkőzés után
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Holczer Ádám a vonalban
9.00: Pálinger Katalint hívjuk; napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a magyar vízilabda-válogatott a 2000-es olimpián
12.00: Bajnokok
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: 40x20 – Kézilabda-magazin
14.00: Dupla tízes
14.35: Újratöltve: Eltitkolt futballsztárjaink a vasfüggönyön túl
Hazafutás
Műsorvezető: L. Pap István
Szerkesztő: Szalai Kristóf
15.00: Cselőtei Márk és Somogyi Zsolt érkezik hozzánk a stúdióba, akik lisszaboni élményeikről mesélnek
16.00: Nemzeti sportkör. Vendégek: Kovács Erika, Gergelics József, Martí Zoltán
17.00: Best of Sportreggel
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Tóth Balázs és Pécsi Ármin korábbi kapusedzőjével, Mitring Istvánnal beszélgetünk
Körkapcsolás
Műsorvezető: Regős László Pál
Szerkesztő: Erdei Márk
18.00: Tízpróba Keszthelyi Ritával
18.35: A BVSC és a Szolnok csapatával megkezdődik a férfi vízilabda Eurokupa
19.00: Közvetítés a Magyarország–Törökország női kézilabda Eurokupa-mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél. Szakértő: Marosán György
20.45: Közvetítés a Sporting–Veszprém férfi kézilabda Bajnokok Ligája-mérkőzésről. Kommentátor: Jó András. Szakértő: Marosán György
22.30: Sportvilág Tóth Bélával