Sportrádió

Nemzeti Sportrádió

Keresés
Menü

Gruber ismét remekelt, a Ferencváros három góllal nyert Nyíregyházán

Vágólapra másolva!
2025.08.09. 22:17
null
Gruber Zsombor a Kazincbarcika elleni bajnoki után Nyíregyházán is remekelt (Fotó: Kovács Péter)
Címkék
FTC NB I Nyíregyháza Nyíregyháza Spartacus FC labdarúgó NB I Fradi magyar foci Szpari magyar labdarúgás Ferencvárosi TC
A labdarúgó NB I 3. fordulójában a Ferencváros 4–1-re győzött Nyíregyházán. A Ferencváros az első félidőben könnyedén szerzett három gólt, a Szpari helyzetig is alig jutott el. A második félidőben mindkét csapat értékesített egy-egy 11-est, ezzel alakult ki a végeredmény.

 

LABDARÚGÓ NB I
3. FORDULÓ
NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–FERENCVÁROSI TC 1–4 (0–3)
Nyíregyháza, Városi Stadion, 7980 néző. Vezette: Csonka
Gólszerző: Edomwonyi (66. – 11-esből), ill. Gruber (12., 74. – a másodikat 11-esből), Varga B. (22.), J. Levi (33.)

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

A FÓKUSZ TOVÁBBRA IS a Bajnokok Ligáján! Legalábbis erre utalt a Ferencváros szombat este bevetett csapata, amelyben csak Toon Raemaekers és Varga Barnabás maradt meg a Ludogorec otthonában (0–0) pályára lépő tizenegyből, a szerdán Razgradban kezdőként fellépők közül Dibusz Dénes, Cebrail Makreckis és Ötvös Bence el sem utazott Nyíregyházára – így ők még csereként sem tesztelhették a nyíregyházi stadion kispadjaira újonnan felszerelt ülőalkalmatosságok kényelmét.

Szabó István, a 100. NB I-es meccsén dirigáló nyíregyházi vezetőedző ebben a bajnokságban először jelölt a kezdőcsapatba a fiatalszabálynak eleget tévő labdarúgót, éppen a ferencvárosi nevelésű Manner Balázst. Bár a Fradiban ezúttal sem szerepelt 2005-ben vagy az utáni születésű játékos, az akadémiai ajánlásnak megfelelő Gruber Zsombor ismét igazolta, érdemes a bizalomra, szép egyéni alakítás (amelyet Jonathan Levi szabályosnak ítélt, határozott szerelése és Varga Barnabás átadása előzött meg) után lőtt a kapu bal oldalába. Gyanítjuk, a fiatal támadó utóbbi hetekben nyújtott teljesítménye Marco Rossinak is kedvére való… A második gólt Varga Barnabás szerezte, így fél óra alatt gólpassz és gól került a neve mellé, amit a szövetségi kapitány ugyancsak feljegyezhetett.

A két gyors gól a nyíregyházi lábakra béklyót kötött, a Fradi futballistái pedig kényelmesen passzolgattak. Amikor pedig szabadrúgáshoz jutottak, Jonathan Levi révén a harmadikat is megszerezték, amihez az is kellett, hogy Kersák Roland a sorfal mellé beálló vendégjátékosoktól későn vette észre a kapujára tartó labdát. Az első félidő hátralévő részében csak pillanatokig volt a labda a hazaiaknál, az FTC Levi révén a negyedik gól megszerzéséhez is közel jár, de a svéd közelről nem találta el a kaput. Nem úgy a játékrész zárásaként Katona Mátyás, akinek szabadrúgásából Gróf Dávid és a léc miatt nem született Szpari-gól.

A telt házas stadion csaknem felrobbant, amikor a második félidő elején Ibrahim Cissé a tizenhatos előterében buktatta Bright Edomwonyit, a szabálytalanságért sárga lapot kapott a Fradi újdonsült csapatkapitánya. Aztán az elbaltázott szabadrúgást követően is Cissé került főszerepbe: Gróf Dávid kigurított labdája felé hajolt, ujjheggyel hozzá is ért, majd érezve a bajt, felegyenesedett, és továbbpasszolta. A játék folytatódott, a Szpari Toma György révén ziccert rontott, és szöglethez készülődött, amikor a VAR közbeavatkozott. Csonka Bence a monitornál megnézte az esetet, és tizenegyest ítélt (nem úgy, mint a Bajnokok Ligája 2023–2024-es negyeddöntőjében, az Arsenal–Bayern München mérkőzésen a svéd Glenn Nyberg játékvezető, aki hasonló esetben hunyt szemet a londoniak játékosa, Gabriel hasonló tette felett...), Edomwonyi pedig gólra váltotta. Csak néhány percig élt a hazai remény, mert Csonka Bence a másik oldalon is megadott egy büntetőt, s Gruber Zsombor bizonyította újfent, hogy biztos lábú tizenegyeslövő – a Kazincbarcika után a Nyíregyházának is betalált, kialakítva az 1–4-es végeredményt.

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
1. Ferencvárosi TC3218–2+67
2. Debreceni VSC3216–4+27
3. Puskás Akadémia225–3+26
4. Paksi FC2118–4+44
5. MTK Budapest31116–2+44
6. Újpest FC2114–2+24
7. Zalaegerszegi TE225–502
8. ETO FC Győr224–402
9. Nyíregyháza Spartacus3124–8–41
10. Kisvárda2112–6–41
11. Diósgyőri VTK3123–10–71
12. Kazincbarcika332–7–50

 

 

FTC NB I Nyíregyháza Nyíregyháza Spartacus FC labdarúgó NB I Fradi magyar foci Szpari magyar labdarúgás Ferencvárosi TC
Legfrissebb hírek

Vladimir Radenkovics: Az első félidő az én hibám, a második utat mutat a folytatásra

Labdarúgó NB I
1 órája

Elképesztő hiba miatt ítéltek büntetőt a Ferencváros ellen – videó

Labdarúgó NB I
1 órája

Molnár Rajmund triplázott, az MTK kiütötte a Diósgyőrt

Labdarúgó NB I
3 órája

Nagyapáról unokára szállhat a dicsőség a Szparinál

Labdarúgó NB I
13 órája

Cristian Ramíreznek nem volt opció, hogy a Fradi kispadján üljön

Minden más foci
14 órája

Molnár Rajmund: Nem stresszelünk, ígéretes, amit csinálunk

Labdarúgó NB I
14 órája

Jogos volt a DVSC tizenegyese a Kazincbarcika ellen? Nézze meg, és szavazzon!

Labdarúgó NB I
14 órája

Kuttor Attila: Legalább a döntetlenre rászolgáltunk volna, de a futball nem pontozásos sportág

Labdarúgó NB I
Tegnap, 23:08
Ezek is érdekelhetik