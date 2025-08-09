Gruber ismét remekelt, a Ferencváros három góllal nyert Nyíregyházán

LABDARÚGÓ NB I
3. FORDULÓ
NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–FERENCVÁROSI TC 1–4 (0–3)
Nyíregyháza, Városi Stadion, 7980 néző. Vezette: Csonka
Gólszerző: Edomwonyi (66. – 11-esből), ill. Gruber (12., 74. – a másodikat 11-esből), Varga B. (22.), J. Levi (33.)
A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!
A FÓKUSZ TOVÁBBRA IS a Bajnokok Ligáján! Legalábbis erre utalt a Ferencváros szombat este bevetett csapata, amelyben csak Toon Raemaekers és Varga Barnabás maradt meg a Ludogorec otthonában (0–0) pályára lépő tizenegyből, a szerdán Razgradban kezdőként fellépők közül Dibusz Dénes, Cebrail Makreckis és Ötvös Bence el sem utazott Nyíregyházára – így ők még csereként sem tesztelhették a nyíregyházi stadion kispadjaira újonnan felszerelt ülőalkalmatosságok kényelmét.
Szabó István, a 100. NB I-es meccsén dirigáló nyíregyházi vezetőedző ebben a bajnokságban először jelölt a kezdőcsapatba a fiatalszabálynak eleget tévő labdarúgót, éppen a ferencvárosi nevelésű Manner Balázst. Bár a Fradiban ezúttal sem szerepelt 2005-ben vagy az utáni születésű játékos, az akadémiai ajánlásnak megfelelő Gruber Zsombor ismét igazolta, érdemes a bizalomra, szép egyéni alakítás (amelyet Jonathan Levi szabályosnak ítélt, határozott szerelése és Varga Barnabás átadása előzött meg) után lőtt a kapu bal oldalába. Gyanítjuk, a fiatal támadó utóbbi hetekben nyújtott teljesítménye Marco Rossinak is kedvére való… A második gólt Varga Barnabás szerezte, így fél óra alatt gólpassz és gól került a neve mellé, amit a szövetségi kapitány ugyancsak feljegyezhetett.
A két gyors gól a nyíregyházi lábakra béklyót kötött, a Fradi futballistái pedig kényelmesen passzolgattak. Amikor pedig szabadrúgáshoz jutottak, Jonathan Levi révén a harmadikat is megszerezték, amihez az is kellett, hogy Kersák Roland a sorfal mellé beálló vendégjátékosoktól későn vette észre a kapujára tartó labdát. Az első félidő hátralévő részében csak pillanatokig volt a labda a hazaiaknál, az FTC Levi révén a negyedik gól megszerzéséhez is közel jár, de a svéd közelről nem találta el a kaput. Nem úgy a játékrész zárásaként Katona Mátyás, akinek szabadrúgásából Gróf Dávid és a léc miatt nem született Szpari-gól.
A telt házas stadion csaknem felrobbant, amikor a második félidő elején Ibrahim Cissé a tizenhatos előterében buktatta Bright Edomwonyit, a szabálytalanságért sárga lapot kapott a Fradi újdonsült csapatkapitánya. Aztán az elbaltázott szabadrúgást követően is Cissé került főszerepbe: Gróf Dávid kigurított labdája felé hajolt, ujjheggyel hozzá is ért, majd érezve a bajt, felegyenesedett, és továbbpasszolta. A játék folytatódott, a Szpari Toma György révén ziccert rontott, és szöglethez készülődött, amikor a VAR közbeavatkozott. Csonka Bence a monitornál megnézte az esetet, és tizenegyest ítélt (nem úgy, mint a Bajnokok Ligája 2023–2024-es negyeddöntőjében, az Arsenal–Bayern München mérkőzésen a svéd Glenn Nyberg játékvezető, aki hasonló esetben hunyt szemet a londoniak játékosa, Gabriel hasonló tette felett...), Edomwonyi pedig gólra váltotta. Csak néhány percig élt a hazai remény, mert Csonka Bence a másik oldalon is megadott egy büntetőt, s Gruber Zsombor bizonyította újfent, hogy biztos lábú tizenegyeslövő – a Kazincbarcika után a Nyíregyházának is betalált, kialakítva az 1–4-es végeredményt.
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Ferencvárosi TC
|3
|2
|1
|–
|8–2
|+6
|7
|2. Debreceni VSC
|3
|2
|1
|–
|6–4
|+2
|7
|3. Puskás Akadémia
|2
|2
|–
|–
|5–3
|+2
|6
|4. Paksi FC
|2
|1
|1
|–
|8–4
|+4
|4
|5. MTK Budapest
|3
|1
|1
|1
|6–2
|+4
|4
|6. Újpest FC
|2
|1
|1
|–
|4–2
|+2
|4
|7. Zalaegerszegi TE
|2
|–
|2
|–
|5–5
|0
|2
|8. ETO FC Győr
|2
|–
|2
|–
|4–4
|0
|2
|9. Nyíregyháza Spartacus
|3
|–
|1
|2
|4–8
|–4
|1
|10. Kisvárda
|2
|–
|1
|1
|2–6
|–4
|1
|11. Diósgyőri VTK
|3
|–
|1
|2
|3–10
|–7
|1
|12. Kazincbarcika
|3
|–
|–
|3
|2–7
|–5
|0