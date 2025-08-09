Gruber ismét remekelt, a Ferencváros három góllal nyert Nyíregyházán

LABDARÚGÓ NB I

3. FORDULÓ

NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–FERENCVÁROSI TC 1–4 (0–3)

Nyíregyháza, Városi Stadion, 7980 néző. Vezette: Csonka

Gólszerző: Edomwonyi (66. – 11-esből), ill. Gruber (12., 74. – a másodikat 11-esből), Varga B. (22.), J. Levi (33.)

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

A FÓKUSZ TOVÁBBRA IS a Bajnokok Ligáján! Legalábbis erre utalt a Ferencváros szombat este bevetett csapata, amelyben csak Toon Raemaekers és Varga Barnabás maradt meg a Ludogorec otthonában (0–0) pályára lépő tizenegyből, a szerdán Razgradban kezdőként fellépők közül Dibusz Dénes, Cebrail Makreckis és Ötvös Bence el sem utazott Nyíregyházára – így ők még csereként sem tesztelhették a nyíregyházi stadion kispadjaira újonnan felszerelt ülőalkalmatosságok kényelmét.

Szabó István, a 100. NB I-es meccsén dirigáló nyíregyházi vezetőedző ebben a bajnokságban először jelölt a kezdőcsapatba a fiatalszabálynak eleget tévő labdarúgót, éppen a ferencvárosi nevelésű Manner Balázst. Bár a Fradiban ezúttal sem szerepelt 2005-ben vagy az utáni születésű játékos, az akadémiai ajánlásnak megfelelő Gruber Zsombor ismét igazolta, érdemes a bizalomra, szép egyéni alakítás (amelyet Jonathan Levi szabályosnak ítélt, határozott szerelése és Varga Barnabás átadása előzött meg) után lőtt a kapu bal oldalába. Gyanítjuk, a fiatal támadó utóbbi hetekben nyújtott teljesítménye Marco Rossinak is kedvére való… A második gólt Varga Barnabás szerezte, így fél óra alatt gólpassz és gól került a neve mellé, amit a szövetségi kapitány ugyancsak feljegyezhetett.

A két gyors gól a nyíregyházi lábakra béklyót kötött, a Fradi futballistái pedig kényelmesen passzolgattak. Amikor pedig szabadrúgáshoz jutottak, Jonathan Levi révén a harmadikat is megszerezték, amihez az is kellett, hogy Kersák Roland a sorfal mellé beálló vendégjátékosoktól későn vette észre a kapujára tartó labdát. Az első félidő hátralévő részében csak pillanatokig volt a labda a hazaiaknál, az FTC Levi révén a negyedik gól megszerzéséhez is közel jár, de a svéd közelről nem találta el a kaput. Nem úgy a játékrész zárásaként Katona Mátyás, akinek szabadrúgásából Gróf Dávid és a léc miatt nem született Szpari-gól.

A telt házas stadion csaknem felrobbant, amikor a második félidő elején Ibrahim Cissé a tizenhatos előterében buktatta Bright Edomwonyit, a szabálytalanságért sárga lapot kapott a Fradi újdonsült csapatkapitánya. Aztán az elbaltázott szabadrúgást követően is Cissé került főszerepbe: Gróf Dávid kigurított labdája felé hajolt, ujjheggyel hozzá is ért, majd érezve a bajt, felegyenesedett, és továbbpasszolta. A játék folytatódott, a Szpari Toma György révén ziccert rontott, és szöglethez készülődött, amikor a VAR közbeavatkozott. Csonka Bence a monitornál megnézte az esetet, és tizenegyest ítélt (nem úgy, mint a Bajnokok Ligája 2023–2024-es negyeddöntőjében, az Arsenal–Bayern München mérkőzésen a svéd Glenn Nyberg játékvezető, aki hasonló esetben hunyt szemet a londoniak játékosa, Gabriel hasonló tette felett...), Edomwonyi pedig gólra váltotta. Csak néhány percig élt a hazai remény, mert Csonka Bence a másik oldalon is megadott egy büntetőt, s Gruber Zsombor bizonyította újfent, hogy biztos lábú tizenegyeslövő – a Kazincbarcika után a Nyíregyházának is betalált, kialakítva az 1–4-es végeredményt.

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!