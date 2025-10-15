Nemzeti Sportrádió

Megoperálták a Kisvárda középpályását

2025.10.15. 11:10
Soltész István talpközépcsonttörést szenvedett (Fotó: kisvardafc.hu)
A Kisvárda labdarúgócsapata saját hivatalos oldalain számolt be róla, hogy Soltész István talpközépcsonttörést szenvedett, és kedd este megoperálták.

Soltész István a Diósgyőr elleni bajnokin volt először kezdő a Kisvárdában, de a középpályás már a mérkőzés elején megsérült, és a 14. percben le kellett cserélni.

A klubhonlap beszámolója szerint a 24 éves labdarúgó talpközépcsonttörést szenvedett, így megoperálták.

Soltész felépülése előreláthatólag tíz hetet vesz igénybe, így ősszel már nem játszhat, ám a téli felkészülést már a csapattársakkal kezdheti el.

 

