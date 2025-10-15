Megoperálták a Kisvárda középpályását
A Kisvárda labdarúgócsapata saját hivatalos oldalain számolt be róla, hogy Soltész István talpközépcsonttörést szenvedett, és kedd este megoperálták.
Soltész István a Diósgyőr elleni bajnokin volt először kezdő a Kisvárdában, de a középpályás már a mérkőzés elején megsérült, és a 14. percben le kellett cserélni.
A klubhonlap beszámolója szerint a 24 éves labdarúgó talpközépcsonttörést szenvedett, így megoperálták.
Soltész felépülése előreláthatólag tíz hetet vesz igénybe, így ősszel már nem játszhat, ám a téli felkészülést már a csapattársakkal kezdheti el.
Legfrissebb hírek
Papp Kristóf: Tőlünk máris lefújhatnák a bajnokságot…
Labdarúgó NB I
2025.10.13. 12:51
Révész Attila marad a Kisvárda kispadján – sajtóhír
Labdarúgó NB I
2025.10.10. 12:40
Ezek is érdekelhetik