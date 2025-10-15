Megoperálták a Kisvárda középpályását

Soltész István a Diósgyőr elleni bajnokin volt először kezdő a Kisvárdában, de a középpályás már a mérkőzés elején megsérült, és a 14. percben le kellett cserélni.

A klubhonlap beszámolója szerint a 24 éves labdarúgó talpközépcsonttörést szenvedett, így megoperálták.

Soltész felépülése előreláthatólag tíz hetet vesz igénybe, így ősszel már nem játszhat, ám a téli felkészülést már a csapattársakkal kezdheti el.