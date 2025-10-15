Nemzeti Sportrádió

Megműtötték a Paks alapemberét

P. GY. B. P. GY. B.
Vágólapra másolva!
2025.10.15. 12:29
null
Vas (középen) sikeres műtéten esett át (Fotó: Török Attila)
Címkék
NB I sérülés Paks Vas Gábor
A Paksi FC labdarúgócsapata saját hivatalos oldalain számolt be róla, hogy Vas Gábort megoperálták.
Labdarúgó NB I
2025.10.01. 14:28

Nagy vállműtét vár a Paks kulcsemberére

Vas Gábornak nem először van problémája a vállával.

Vas Gábor a Puskás Akadémia elleni bajnokin szenvedett vállsérülést, így a fiatal védőt a válogatott szünetben megoperálták.

A beavatkozás szerencsére rendben zajlott. Nem izgultam, hiszen sajnos már volt hasonló műtétem, így nagyjából tudtam, mire számíthatok. Már itthon vagyok, és könnyű nyújtógyakorlatokat végzek, hogy megelőzzem az izmok rövidülését. Szerencsére az alvásom is sokat javult, mert a folyamatos fájdalmak miatt az első két-három napban nem igazán ment a pihenés. Mostanra a fájdalmak lassan enyhülnek, egyre jobban érzem magam, bár tudom, hogy egy hosszabb felépülési folyamat vár rám” – idézte Vast a Paks hivatalos honlapja.

A Paks arról nem számolt be, hogy mennyi időt kell kihagynia Vas Gábornak.

 

NB I sérülés Paks Vas Gábor
Legfrissebb hírek

Megoperálták a Kisvárda középpályását

Labdarúgó NB I
2 órája

Az Újpest az NS-nek bejelentette: stratégiai partnerségre lépett a Red Bull-lal

Labdarúgó NB I
Tegnap, 13:21

Már télen távozhat a Ferencváros nyári szerzeménye

Labdarúgó NB I
Tegnap, 11:01

Ismét megműtik a Juve-védő térdét, novemberben térhet vissza

Olasz labdarúgás
2025.10.13. 15:34

Papp Kristóf: Tőlünk máris lefújhatnák a bajnokságot…

Labdarúgó NB I
2025.10.13. 12:51

Változás Golovin Vlagyimir keretében, Szabó Nina egyelőre nem mutatkozik be

Kézilabda
2025.10.13. 10:33

A sérült Mbappé el sem utazhat a franciák következő meccsére

Foci vb 2026
2025.10.11. 12:15

Átlagosan csaknem hét magyar lép pályára az NB I-es csapatokban

Labdarúgó NB I
2025.10.10. 16:00
Ezek is érdekelhetik