Megműtötték a Paks alapemberét

Vas Gábor a Puskás Akadémia elleni bajnokin szenvedett vállsérülést, így a fiatal védőt a válogatott szünetben megoperálták.

„A beavatkozás szerencsére rendben zajlott. Nem izgultam, hiszen sajnos már volt hasonló műtétem, így nagyjából tudtam, mire számíthatok. Már itthon vagyok, és könnyű nyújtógyakorlatokat végzek, hogy megelőzzem az izmok rövidülését. Szerencsére az alvásom is sokat javult, mert a folyamatos fájdalmak miatt az első két-három napban nem igazán ment a pihenés. Mostanra a fájdalmak lassan enyhülnek, egyre jobban érzem magam, bár tudom, hogy egy hosszabb felépülési folyamat vár rám” – idézte Vast a Paks hivatalos honlapja.

A Paks arról nem számolt be, hogy mennyi időt kell kihagynia Vas Gábornak.