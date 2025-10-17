Bárány Donát örül, hogy hasznos házi feladatokat kap

A tizedik fordulóban nyilván az Újpest–Ferencváros derbi viszi a pálmát, egyértelműen arra a mérkőzésre szegeződik majd a legtöbb szempár, de – ha a tabellára pillantunk – a Paks–Debrecen is rangadónak számít. A Paks vezeti a tabellát, míg a Loki szorosan követi a tolnai klubot, a harmadik helyen áll, mindössze négypontos lemaradással – izgalmas összecsapásra van kilátás szombaton délután!

„Minden idényben a legnehezebb meccseket szinte mindig a Paks ellen játsszuk – mondta lapunknak Bárány Donát, a Debreceni VSC 25 éves csatára. – Sajátos játékstílus az övéké, nehéz ellenük futballozni, de ezt már évek óta láthatjuk. Megpróbáljuk megtalálni a gyenge pontjaikat, arra építeni. Sajnos, nekem sem megy ellenük, hiszen az eddigi hét, ellenük játszott bajnokimon még nem találtam be, remélem, ez szombaton változik…”

A kiváló csatár a bajnoki idényben eddig három gólnál és egy gólpassznál tart, de elmondása szerint nem minden a statisztikai adat.

„A szakmai stábunk nagy hangsúlyt fektet arra, hogy egyénileg is fejlessze a játékosokat, ez a helyzet velem is. Kapok az edzéseken készült felvételekből és azokat odahaza meg kell néznem, ki kell vágnom azokat a jeleneteket, amikor érzésem szerint jól helyezkedtem, döntöttem egy-egy szituációban és azokat is, amikor nem. Nagyon hasznos ez a házi feladat! Arra kell gondolni, hogy bizonyos helyzetekben rá kellett-e forduljak a labdára vagy sem, hogy passzoljak vagy sem, hogy háttal legyek-e a kapunak vagy sem. Éreznem kell, hol a védő és nem feltétlenül kell vele harcolnom, amit amúgy kifejezetten szeretek. A legfontosabb, hogy ne csak két-három opció legyen a tarsolyomban, amikor döntenem kell, hanem mondjuk hat, amelyet bármikor elő tudok venni. Fontos előre gondolkodni, hogy tudjam, egyes helyzetekben mi következik majd, gondolatban járjak az ellenfél előtt, és ennek meg is lett az eredménye a legutóbbi, ETO elleni bajnokin. Megkaptam a labdát, háttal a kapunak, a félpálya környékén, amikor már tudtam, Kocsis Dominik elfut a jobb oldalon, így már automatikusan indítottam is, hiszen ezeket sokat gyakoroljuk. A szélsőnk kiharcolt egy szabadrúgást, amelyből Dzsudzsák Balázs eredményes volt, így szereztük meg a vezetést. Ezek jó visszaigazolásai, hogy sok energiát fektetünk a különmunkába és a játékosok fejlesztésébe. Ezért is mondom azt, hogy a statisztika – főleg egy csatár esetében – lényeges, de közel sem minden. Hiszen ebben a gólban részt vettem, de a külső szemlélő nem tudhatta, hogy ebbe mi mennyi energiát fektettünk. Hogy ezek a mozgások, a variációs lehetőségek felmérése automatikussá váljon, kell fél, egy év, de már vannak jelek a fejlődésre és ez nagyszerű érzés, sőt már más szemszögből nézem a játékomat. Mindettől függetlenül mindig magammal versenyzem, az előző idényt tizenhárom góllal zártam, ezt túl akarom szárnyalni.”

Ennek a sajátos rivalizálásnak a csapat is hasznát veszi: a DVSC az előző idényben a bennmaradásért küzdött, idén merészebb terveket is szövögethetnek a klubnál.

„Szervezettek vagyunk és sokkal bővebb a keretünk, mint az előző idényben, ez döntő tényező, mert bárki áll be a padról, nem lesz gyengébb a csapat. Nemhogy a kezdőbe, a keretbe kerülésért is kemény harc zajlik, így nem lehet lazsálni, mindenki keményen odateszi magát. Abban mindenképpen fejlődnünk kell, hogy amikor megszerezzük a labdát, ne adjuk el gyorsan, úgy, mint az ETO ellen tettük. Tudni kell, mikor futballozhatunk kicsit türelmesebben, mikor kell agresszívabbnak lennünk. Dolgozunk rajta, remélem, ez az eredményekben is meglátszódik majd.”

NB I

10. FORDULÓ

Szombat

14.00: MTK Budapest–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

16.15: Paksi FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.30: ETO FC Győr–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

Vasárnap

13.15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Kisvárda Master Good, Mezőkövesd (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

15.30: Zalaegerszegi TE FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

18.00: Újpest FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!