Olekszandr Piscsur érzi, van még hova fejlődni



Szeptember eleje óta nem lépett pályára az ETO FC színeiben Olekszandr Piscsur, de nem azért, mert kegy­vesztetté vált volna vagy megsérült. Ukrajna kijutott a Chilében rendezett U20-as világbajnokságra, és a húszéves csatárt is meghívta Dmitro Mihajlenko szövetségi edző.

„Nagyon örülök, hogy világbajnokságon játszhattam, mert lehet, egyszeri élmény volt az életemben – mondta lapunk megkeresésére az NB I-es idényben kétgólos csatár. – Az utolsó három ott töltött nap szomorúan telt, mert kikaptunk a spanyoloktól, úgy érzem, több volt abban a meccsben. Köszönettel tartozom az ETO-nak, mert az itteni játékomnak és a góljaimnak köszönhetően hívtak meg a válogatottba.”

Ukrajna U20-as együttese az első fordulóban Olekszandr Piscsur góljának is köszönhetően 2–1-re legyőzte Dél-Koreát, a Panama elleni 1–1-et követően a Paraguay elleni 2–1-es sikerrel tette biztossá a csoportelsőségét. Óriási balszerencse, hogy a nyolcaddöntős ellenfél a negyedik legjobb csoportharmadikként Spanyolország volt, amely 1–0-ra győzött (a spanyolok azóta kiestek Kolumbia ellen a negyeddöntőben).

„Ezen a tornán minden csapat extrának számít, még a csoportellenfeleink is, hiszen a Premier League-ben és a La Ligában szereplő játékosok ellen kellett pályára lépnünk. Teljesen más a futball egy ilyen eseményen, mint például az NB I-ben, mert még nem kész játékosok alkotják a csapatokat. Beszéltük a csapattársaimmal a kiesés után, hogy a spanyolokat látva van még hova fejlődni… Labdával ilyen ügyes futballistákat életemben nem láttam, messze a legnehezebb meccs volt a négy közül. Szinte lehetetlen elválasztani őket a labdától, okosan és gyorsan mozognak megállás nélkül.”

Az ETO szakmai stábja adott néhány nap pihenőt fiatal csatárának, aki hétfő óta edz újra a csapattal, és készül a Diósgyőr elleni szombat esti összecsapásra.

„Most, hogy visszajöttem, a bajnokságra kell figyelni. Nyerni kell a meccseket, mert jó a csapatunk.”