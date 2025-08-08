Sportrádió

Ez nem Gyollai napja volt – tizenegyesgóllal maradt ismét pont nélkül az újonc az NB I-ben

2025.08.08. 21:55
null
Szécsi Márk szerzett vezetést a DVSC-nek, amelynek hét pontja van három mérkőzés után (Fotó: Kovács Péter)
NB I labdarúgó NB I DVSC Kazincbarcika élő közvetítés KBSC Debrecen NB I 3. forduló
A labdarúgó NB I 3. fordulójának nyitó mérkőzésén az újonc Kazincbarcika ismét pont nélkül maradt, pályaválasztóként 2–1-re kikapott a DVSC-től péntek este Mezőkövesden.

LABDARÚGÓ NB I
3. FORDULÓ
Kolorcity Kazincbarcika SC–Debreceni VSC 1–2 (1–1)
Mezőkövesd, Városi Stadion, 1349 néző. Vezette: Hanyecz
Gólszerző: Harojan (45+1.), ill. Szécsi (19.), Dzsudzsák (65. – 11-esből)

Klubtörténelme első „hazai” mérkőzését játszotta péntek este az élvonalban a kazincbarcikai csapat, ellenfele a Debreceni VSC volt. Az észak-borsodi együttes stadionja jelenleg nem felel meg az NB I-es előírásoknak, s leghamarabb jövőre szerepelhet székhelyén, addig a vármegyén belül maradva délre, Mezőkövesdre jár pályaválasztóként. A körülményeket tekintve gyakorlatilag idegenbeli meccsekre – a bemutatkozás előtt nem edzettek Kövesden, egyből éles bevetésre érkeztek a játékosok. Persze nem mindenkinek volt idegen a környezet a barcikaiak közül: vezetőedzőjük, Kuttor Attila két időszakban összesen négy és fél évig dolgozott a Mezőkövesd Zsóry FC NB I-es gárdájának szakvezetőjeként.

Az újonc a találkozó napján jelentette be, hogy szerződtette Meshack Ubochiomát, a 23 éves nigériai támadót, aki legutóbb a skót Dundee United labdarúgója volt, azt megelőzően pedig Magyarországon a ZTE FC-ben szerepelt – péntek este a kispadon várta a bevetést. Hanyecz Bence pedig a pályán: pályafutása során először vezethetett élvonalbeli mérkőzést.

A vendégcsapatot több mint 500 szurkoló biztatta a lelátón, és a 19. percben máris gólnak örülhettek, Szécsi Márk bombázott a kapuba. Ő volt az egyetlen új arc a Lokiban a múlt heti kezdő tizenegyhez képest, Szuhodovszki Somát szorította a kispadra, s góllal hálálta meg a bizalmat, jóllehet lövését védhette volna Gyollai Dániel.

Hátrányba kerülve a KBSC a három belső védős hátsó alakzatát igyekezett feljebb tolni, labdabirtoklási fölénye közepette megpattanó labdákkal veszélyeztette a hajdúságiak kapuját. A 41. percben a kevés vendégakció egyikénél Kocsis Dominik elesett a tizenhatoson belül, és bár a televíziós felvételek alapján úgy tűnt, Szőke Gergő eltalálta a debreceni labdarúgót, a játékvezető mellett a VAR sem látta indokoltnak a büntető megítélését. A félidő hajrájában a barcikai nyomásnak meglett az eredménye, Sós Bence nagy bedobása után Varazdat Harojan fejelt a kapuba.

null
fotó 2025.08.08.

NB I, 3. forduló: Kazincbarcika–DVSC 1–2 (Fotó: Kovács Péter)

 

A második játékrész elején más mentalitással játszott a DVSC, mint azt a vezető találat után tette, átvette a kezdeményezőszerepet, ennek ellenére a 60. percben a Loki kapuja előtt adódott helyzet, Könyves Norbert lőtt a bal kapufa mellé. A túloldalon Gyollai Dániel kapus előbb bravúrt mutatott be, majd hibázott, egy beívelésnél nem érte el a labdát, és estében lerántotta Bárány Donátot, méghozzá tizenegyest érően. A büntetőből Dzsudzsák Balázs találatával jutott ismét előnyhöz a DVSC, ami után elindultak a változtatások. A barciakaiaknál pályára került Meshack Ubochioma, aki pár másodperc után helyzetet alakított ki, de egyenlítenie nem sikerült. A túloldalon az új igazolások közül Komáromi György, Dejan Djokic és Fran Manzanara is bemutatkozott. A vendégek nem estek ugyanabba a hibába, mint az első félidőben, nem voltak passzívak, a Barcika pedig nem tudott akkora nyomást kifejteni, hogy megszerezhette volna első élvonalbeli pontját.

Az összeszokottabb, kevesebb hibával játszó DVSC megérdemelten nyert, a Kazincbarcika harcossága az eredményességben nem jelentkezett. 1–2


AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Debreceni VSC3216–4+27
  2. Puskás Akadémia225–3+26
  3. Paksi FC2118–4+44
  4. Ferencvárosi TC2114–1+34
  5. Újpest FC2114–2+24
  6. Zalaegerszegi TE225–502
  7. ETO FC224–402
  8. Nyíregyháza Spartacus2113–4–11
  9. MTK Budapest2111–2–11
10. Diósgyőri VTK2113–5–21
11. Kisvárda2112–6–41
12. Kazincbarcika332–7–50

 

