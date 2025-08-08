Ez nem Gyollai napja volt – tizenegyesgóllal maradt ismét pont nélkül az újonc az NB I-ben

LABDARÚGÓ NB I
3. FORDULÓ
Kolorcity Kazincbarcika SC–Debreceni VSC 1–2 (1–1)
Mezőkövesd, Városi Stadion, 1349 néző. Vezette: Hanyecz
Gólszerző: Harojan (45+1.), ill. Szécsi (19.), Dzsudzsák (65. – 11-esből)
Klubtörténelme első „hazai” mérkőzését játszotta péntek este az élvonalban a kazincbarcikai csapat, ellenfele a Debreceni VSC volt. Az észak-borsodi együttes stadionja jelenleg nem felel meg az NB I-es előírásoknak, s leghamarabb jövőre szerepelhet székhelyén, addig a vármegyén belül maradva délre, Mezőkövesdre jár pályaválasztóként. A körülményeket tekintve gyakorlatilag idegenbeli meccsekre – a bemutatkozás előtt nem edzettek Kövesden, egyből éles bevetésre érkeztek a játékosok. Persze nem mindenkinek volt idegen a környezet a barcikaiak közül: vezetőedzőjük, Kuttor Attila két időszakban összesen négy és fél évig dolgozott a Mezőkövesd Zsóry FC NB I-es gárdájának szakvezetőjeként.
Az újonc a találkozó napján jelentette be, hogy szerződtette Meshack Ubochiomát, a 23 éves nigériai támadót, aki legutóbb a skót Dundee United labdarúgója volt, azt megelőzően pedig Magyarországon a ZTE FC-ben szerepelt – péntek este a kispadon várta a bevetést. Hanyecz Bence pedig a pályán: pályafutása során először vezethetett élvonalbeli mérkőzést.
A vendégcsapatot több mint 500 szurkoló biztatta a lelátón, és a 19. percben máris gólnak örülhettek, Szécsi Márk bombázott a kapuba. Ő volt az egyetlen új arc a Lokiban a múlt heti kezdő tizenegyhez képest, Szuhodovszki Somát szorította a kispadra, s góllal hálálta meg a bizalmat, jóllehet lövését védhette volna Gyollai Dániel.
Hátrányba kerülve a KBSC a három belső védős hátsó alakzatát igyekezett feljebb tolni, labdabirtoklási fölénye közepette megpattanó labdákkal veszélyeztette a hajdúságiak kapuját. A 41. percben a kevés vendégakció egyikénél Kocsis Dominik elesett a tizenhatoson belül, és bár a televíziós felvételek alapján úgy tűnt, Szőke Gergő eltalálta a debreceni labdarúgót, a játékvezető mellett a VAR sem látta indokoltnak a büntető megítélését. A félidő hajrájában a barcikai nyomásnak meglett az eredménye, Sós Bence nagy bedobása után Varazdat Harojan fejelt a kapuba.
A második játékrész elején más mentalitással játszott a DVSC, mint azt a vezető találat után tette, átvette a kezdeményezőszerepet, ennek ellenére a 60. percben a Loki kapuja előtt adódott helyzet, Könyves Norbert lőtt a bal kapufa mellé. A túloldalon Gyollai Dániel kapus előbb bravúrt mutatott be, majd hibázott, egy beívelésnél nem érte el a labdát, és estében lerántotta Bárány Donátot, méghozzá tizenegyest érően. A büntetőből Dzsudzsák Balázs találatával jutott ismét előnyhöz a DVSC, ami után elindultak a változtatások. A barciakaiaknál pályára került Meshack Ubochioma, aki pár másodperc után helyzetet alakított ki, de egyenlítenie nem sikerült. A túloldalon az új igazolások közül Komáromi György, Dejan Djokic és Fran Manzanara is bemutatkozott. A vendégek nem estek ugyanabba a hibába, mint az első félidőben, nem voltak passzívak, a Barcika pedig nem tudott akkora nyomást kifejteni, hogy megszerezhette volna első élvonalbeli pontját.
Az összeszokottabb, kevesebb hibával játszó DVSC megérdemelten nyert, a Kazincbarcika harcossága az eredményességben nem jelentkezett. 1–2
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Debreceni VSC
|3
|2
|1
|–
|6–4
|+2
|7
|2. Puskás Akadémia
|2
|2
|–
|–
|5–3
|+2
|6
|3. Paksi FC
|2
|1
|1
|–
|8–4
|+4
|4
|4. Ferencvárosi TC
|2
|1
|1
|–
|4–1
|+3
|4
|5. Újpest FC
|2
|1
|1
|–
|4–2
|+2
|4
|6. Zalaegerszegi TE
|2
|–
|2
|–
|5–5
|0
|2
|7. ETO FC
|2
|–
|2
|–
|4–4
|0
|2
|8. Nyíregyháza Spartacus
|2
|–
|1
|1
|3–4
|–1
|1
|9. MTK Budapest
|2
|–
|1
|1
|1–2
|–1
|1
|10. Diósgyőri VTK
|2
|–
|1
|1
|3–5
|–2
|1
|11. Kisvárda
|2
|–
|1
|1
|2–6
|–4
|1
|12. Kazincbarcika
|3
|–
|–
|3
|2–7
|–5
|0