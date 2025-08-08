Ez nem Gyollai napja volt – tizenegyesgóllal maradt ismét pont nélkül az újonc az NB I-ben

LABDARÚGÓ NB I

3. FORDULÓ

Kolorcity Kazincbarcika SC–Debreceni VSC 1–2 (1–1)

Mezőkövesd, Városi Stadion, 1349 néző. Vezette: Hanyecz

Gólszerző: Harojan (45+1.), ill. Szécsi (19.), Dzsudzsák (65. – 11-esből)

Klubtörténelme első „hazai” mérkőzését játszotta péntek este az élvonalban a kazincbarcikai csapat, ellenfele a Debreceni VSC volt. Az észak-borsodi együttes stadionja jelenleg nem felel meg az NB I-es előírásoknak, s leghamarabb jövőre szerepelhet székhelyén, addig a vármegyén belül maradva délre, Mezőkövesdre jár pályaválasztóként. A körülményeket tekintve gyakorlatilag idegenbeli meccsekre – a bemutatkozás előtt nem edzettek Kövesden, egyből éles bevetésre érkeztek a játékosok. Persze nem mindenkinek volt idegen a környezet a barcikaiak közül: vezetőedzőjük, Kuttor Attila két időszakban összesen négy és fél évig dolgozott a Mezőkövesd Zsóry FC NB I-es gárdájának szakvezetőjeként.

Az újonc a találkozó napján jelentette be, hogy szerződtette Meshack Ubochiomát, a 23 éves nigériai támadót, aki legutóbb a skót Dundee United labdarúgója volt, azt megelőzően pedig Magyarországon a ZTE FC-ben szerepelt – péntek este a kispadon várta a bevetést. Hanyecz Bence pedig a pályán: pályafutása során először vezethetett élvonalbeli mérkőzést.

A vendégcsapatot több mint 500 szurkoló biztatta a lelátón, és a 19. percben máris gólnak örülhettek, Szécsi Márk bombázott a kapuba. Ő volt az egyetlen új arc a Lokiban a múlt heti kezdő tizenegyhez képest, Szuhodovszki Somát szorította a kispadra, s góllal hálálta meg a bizalmat, jóllehet lövését védhette volna Gyollai Dániel.

Hátrányba kerülve a KBSC a három belső védős hátsó alakzatát igyekezett feljebb tolni, labdabirtoklási fölénye közepette megpattanó labdákkal veszélyeztette a hajdúságiak kapuját. A 41. percben a kevés vendégakció egyikénél Kocsis Dominik elesett a tizenhatoson belül, és bár a televíziós felvételek alapján úgy tűnt, Szőke Gergő eltalálta a debreceni labdarúgót, a játékvezető mellett a VAR sem látta indokoltnak a büntető megítélését. A félidő hajrájában a barcikai nyomásnak meglett az eredménye, Sós Bence nagy bedobása után Varazdat Harojan fejelt a kapuba.