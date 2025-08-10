NB I: Újpest–Paks

NB I

3. FORDULÓ

Újpest FC–Paksi FC 1–1 – élőben az NSO-n!

Budapest, Szusza Ferenc Stadion. Vezeti: Berke

Gólszerző: Matko (43.), ill. Horváth K. (38.)

ÉRDEKESSÉGEK A MECCS ELŐTT

♦ A 49. NB I-es meccsük jön, az utóbbi években eredményesebb tolnaiak 2022-ben fordították a maguk javára az örökmérleget, amely most 14 újpesti sikert, 16 döntetlent és 18 paksi győzelmet mutat. A gólátlag 3.0/mérkőzés, az előző 13 egymás elleni bajnokijukon 12-szer volt legalább 3 találat.

♦ Volt egy időszak, amikor a Paks az Újpest mumusának számított, hiszen 2009 és 2013 nyara között 10 meccsükből csak egyet tudtak megnyerni a fővárosiak. 2016-tól 2021 tavaszáig viszont a tolnaiak 16 találkozón keresztül képtelenek voltak legyőzni a lila-fehéreket. Azóta 12 mérkőzésből 7-et nyertek meg a paksiak, és csak 4-et az újpestiek. Márciusban a tolnaiak hazai pályán a négy gólt szerző Tóth Barna vezérletével 6–1-re legyőzték a fővárosiakat. Mégsem ez a párosítás legnagyobb különbségű diadala, hiszen a paksiak 2013 márciusában 6–0-ra nyertek a Megyeri úton.

♦ A lila-fehérek pályaválasztásával ez lesz a 24. bajnokijuk, az eddigi mérleg kiegyenlített, hiszen 9 iksz mellett mindkét csapatnak 7-szer sikerült nyernie. A Szusza Ferenc Stadionban az előző 3 alkalommal minden eredménytípus előfordult: a 2023. áprilisi 3–2-es újpesti győzelmet egy 2–1-es paksi siker, majd tavaly novemberben egy 0–0 követte.

♦ A győri 1–1-gyel a májusban kinevezett Damir Krznar irányításával 5 bajnoki után is veretlen még az Újpest (2 győzelem, 3 döntetlen). Hasonló eredménysorral mostanáig utoljára 2012 tavaszán a belga Marc Leliévre kezdett a lila-fehérek kispadján.

♦ Ebben a bajnokságban az FTC mellett még az Újpest mondhatja el, hogy egyetlen percig sem állt vesztésre.

♦ Az előző körben Kisvárdán 5–1-re diadalmaskodó Paks legutóbb 2021-ben kezdte úgy a bajnokságot, mint most, hogy az első két fordulóban 8 gólt hozott össze. A mostani 4 pontjával szemben azonban akkor csak hármat gyűjtött ezzel, mert anno a 6–1-es felcsúti győzelmét egy mezőkövesdi 2–3 előzte meg.

♦ A DVTK elleni két héttel ezelőtti 3–1-es siker ellenére az Újpest 2025-ös hazai mérlege még mindig negatív: 2 győzelem, 4 döntetlen, 3 vereség.

♦ A Paks a Konferencialigában csütörtökön az ukrán Polisszja Zsitomir ellen már a második 3–0-s idegenbeli kupavereségét szenvedte el a nyáron, bajnokikon azonban ebben a naptári évben csak Győrben kapott ki, a mutatója pedig 4–4–1.