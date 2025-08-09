Molnár Rajmund triplázott, az MTK kiütötte a Diósgyőrt

LABDARÚGÓ NB I

3. FORDULÓ

MTK BUDAPEST–DIÓSGYŐRI VTK 5–0 (4–0)

Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 2200 néző. Vezette: Káprály

Gólszerző: Molnár R. (7., 32., 43. – az elsőt és a harmadikat 11-esből), Kata (28.), Átrok (79.)

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

Jól felforgatta kezdőcsapatát az MTK Budapest elleni mérkőzésre Vladimir Radenkovics, a diósgyőriek vezetőedzője: a ZTE elleni 2–2-höz képest kikerült a kezdőcsapatból a múlt héten megsérült Anderson Esiti, valamint Jurek Gábor, Komlósi Bence, Gera Dániel és Bényei Ágoston. Magyarok és fiatalok nélkül így sem maradt a csapat, Tamás Márk a visszatérése után először lehetett kezdő, Szakos Bence és a legutóbb gólt szerző Demeter Milán személyében pedig két húszéves is szerepet kapott. No, de ki hibáztatná a szerb szakembert? Az első két forduló játéka messze volt a meggyőzőtől, s bár az MTK ugyanannyi pontot szerzett, mint a DVTK (egyet), támadójátéka sokat ígért. A következő 50 perc remekül rávilágított, teljesen mindegy, milyen kezdővel állnak fel a diósgyőriek, pedig a hazaiak esetében is két vezéráldozattal járt a hét, ugyanis nem volt ott a keretben Ilja Beriasvili és Jakub Plsek sem.

Már a negyedik percben félre lehetett dobni a diósgyőri meccstervet: Demeter Milán ügyetlen mozdulattal beleütött a labdába a tizenhatoson belül, Molnár Rajmund pedig büntetőből megszerezte a vezetést. Mi mást tehetett Vladimir Radenkovics, mint teátrális mozdulatokkal igyekezte felrázni a bajnokságot rossz passzban kezdő játékosait. Elsőre nem jött össze, Carlo Sentic a 11. percben már Molnár Ádin lövésénél ütötte ki a labdát, a 12. percben pedig bravúrt mutatott be Molnár Rajmund közeli pörgetése után. Kijött a szorításból a Diósgyőr, előbb kirúgásból, lapos passzokkal felépített támadással, majd Demeter Milán jobb kapufa mellé szálló labdájával jelezte, lehetett volna még keresnivalója.

A 28. percre – egy-egy hazai és vendégpróbálkozás ellenére – elkönyvelhettük, hogy leült a mérkőzés, de egy szöglet, illetve Németh Hunor passza után Bognár István okosan nem beívelte középre a labdát, hanem a tizenhatos jobb sarkán álló Kata Mihályt játszotta meg, ő pedig váratlanul, de precízen lőtt a jobb alsó sarokba. Ez a gól már tényleg megfogta a DVTK-t, védői Molnár Ádin elfutását, centerezését és Molnár Rajmund második gólját is ütemkéséssel nézték végig. Ahogyan a 40. perc eseményeit is, csak Molnár Rajmundot ekkor buktatta az öt és felesen belül Carlo Sentic, így újabb büntető és újabb Molnár Rajmund-gól következett, már a harmadik a meccsen. A mindeddig rendkívül lelkes vendégszurkolók is feltették a kérdést: „Mi a fene van?!” – de lehet, hogy a fene helyett valami más szó hangzott el.

Nagy meglepetés senkit sem ért, amikor négy diósgyőri cserét jelentett be a stadion hangosbemondója a szünet után, négy magyar játékos váltott három légióst, valamint Mucsányi Márkot. Bárdos Bence negyedórát bírt, sérülés miatt hamar le kellett cserélni, Jurek Gábor beküldése viszont jól sült el, a saját nevelésű szélső a mezőny legaktívabb tagja volt a második félidőben, többször is helyzetbe került, igaz, hatékonysága tükrözte csapata napját. Az edzőmeccsszerű második félidőre is maradt azért szép mozdulat: a csereként pályára lépő Átrok Zalán távoli lövéssel beállította az 5–0-s végeredményt, így az MTK lehengerlő játékkal megszerezte idénybeli első győzelmét.

A DVTK futballjáról pedig nehéz bármi pozitívat írni – és nemcsak e mérkőzés, hanem az eddigi három fordulót illetően is...

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!