Molnár Rajmund triplázott, az MTK kiütötte a Diósgyőrt

2025.08.09. 19:40
Az MTK esélyt sem adott a Diósgyőrnek (Fotó: Árvai Károly)
DVTK MTK NB I MTK Budapest labdarúgó NB I Diósgyőr magyar foci Diósgyőri VTK magyar labdarúgás
A labdarúgó NB I 3. fordulójában az MTK Budapest hazai pályán 5–0-ra legyőzte a Diósgyőrt. A hazaiak már a hetedik percben előnybe kerültek, és a mesterhármast szerző Molnár Rajmund vezérletével a szünetben már négy góllal vezettek. A végeredmény a második félidőben csereként beálló Átrok Zalán gólja után alakult ki.

 

LABDARÚGÓ NB I
3. FORDULÓ
MTK BUDAPEST–DIÓSGYŐRI VTK 5–0 (4–0)
Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 2200 néző. Vezette: Káprály
Gólszerző: Molnár R. (7., 32., 43. – az elsőt és a harmadikat 11-esből), Kata (28.), Átrok (79.)

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

Jól felforgatta kezdőcsapatát az MTK Budapest elleni mérkőzésre Vladimir Radenkovics, a diósgyőriek vezetőedzője: a ZTE elleni 2–2-höz képest kikerült a kezdőcsapatból a múlt héten megsérült Anderson Esiti, valamint Jurek Gábor, Komlósi Bence, Gera Dániel és Bényei Ágoston. Magyarok és fiatalok nélkül így sem maradt a csapat, Tamás Márk a visszatérése után először lehetett kezdő, Szakos Bence és a legutóbb gólt szerző Demeter Milán személyében pedig két húszéves is szerepet kapott. No, de ki hibáztatná a szerb szakembert? Az első két forduló játéka messze volt a meggyőzőtől, s bár az MTK ugyanannyi pontot szerzett, mint a DVTK (egyet), támadójátéka sokat ígért. A következő 50 perc remekül rávilágított, teljesen mindegy, milyen kezdővel állnak fel a diósgyőriek, pedig a hazaiak esetében is két vezéráldozattal járt a hét, ugyanis nem volt ott a keretben Ilja Beriasvili és Jakub Plsek sem.

Már a negyedik percben félre lehetett dobni a diósgyőri meccstervet: Demeter Milán ügyetlen mozdulattal beleütött a labdába a tizenhatoson belül, Molnár Rajmund pedig büntetőből megszerezte a vezetést. Mi mást tehetett Vladimir Radenkovics, mint teátrális mozdulatokkal igyekezte felrázni a bajnokságot rossz passzban kezdő játékosait. Elsőre nem jött össze, Carlo Sentic a 11. percben már Molnár Ádin lövésénél ütötte ki a labdát, a 12. percben pedig bravúrt mutatott be Molnár Rajmund közeli pörgetése után. Kijött a szorításból a Diósgyőr, előbb kirúgásból, lapos passzokkal felépített támadással, majd Demeter Milán jobb kapufa mellé szálló labdájával jelezte, lehetett volna még keresnivalója.

A 28. percre – egy-egy hazai és vendégpróbálkozás ellenére – elkönyvelhettük, hogy leült a mérkőzés, de egy szöglet, illetve Németh Hunor passza után Bognár István okosan nem beívelte középre a labdát, hanem a tizenhatos jobb sarkán álló Kata Mihályt játszotta meg, ő pedig váratlanul, de precízen lőtt a jobb alsó sarokba. Ez a gól már tényleg megfogta a DVTK-t, védői Molnár Ádin elfutását, centerezését és Molnár Rajmund második gólját is ütemkéséssel nézték végig. Ahogyan a 40. perc eseményeit is, csak Molnár Rajmundot ekkor buktatta az öt és felesen belül Carlo Sentic, így újabb büntető és újabb Molnár Rajmund-gól következett, már a harmadik a meccsen. A mindeddig rendkívül lelkes vendégszurkolók is feltették a kérdést: „Mi a fene van?!” – de lehet, hogy a fene helyett valami más szó hangzott el.

Nagy meglepetés senkit sem ért, amikor négy diósgyőri cserét jelentett be a stadion hangosbemondója a szünet után, négy magyar játékos váltott három légióst, valamint Mucsányi Márkot. Bárdos Bence negyedórát bírt, sérülés miatt hamar le kellett cserélni, Jurek Gábor beküldése viszont jól sült el, a saját nevelésű szélső a mezőny legaktívabb tagja volt a második félidőben, többször is helyzetbe került, igaz, hatékonysága tükrözte csapata napját. Az edzőmeccsszerű második félidőre is maradt azért szép mozdulat: a csereként pályára lépő Átrok Zalán távoli lövéssel beállította az 5–0-s végeredményt, így az MTK lehengerlő játékkal megszerezte idénybeli első győzelmét.

A DVTK futballjáról pedig nehéz bármi pozitívat írni – és nemcsak e mérkőzés, hanem az eddigi három fordulót illetően is...

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
1. Puskás Akadémia225–3+26
2. Paksi FC2118–4+44
3. MTK Budapest31116–2+44
4. Ferencvárosi TC2114–1+34
5. Újpest FC2114–2+24
6. Debreceni VSC2114–3+14
7. Zalaegerszegi TE225–502
8. ETO FC Győr224–402
9. Nyíregyháza Spartacus2113–4–11
10. Kisvárda2112–6–41
11. Diósgyőri VTK3123–10–71
12. Kazincbarcika221–5–40

 

 

