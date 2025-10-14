Nemzeti Sportrádió

Az Újpest az NS-nek bejelentette: stratégiai partnerségre lépett a Red Bull-lal

PÓR KÁROLYPÓR KÁROLY
Vágólapra másolva!
2025.10.14. 13:21
null
Az Újpest FC elnökre, Ratatics Péter a napokban New Yorkban találkozott a Red Bull csoport képviselőivel. Balról jobbra: Lőw Zsolt, Ratatics Péter, Jürgen Klopp, Mario Gómez (Fotó: Újpest FC/Facebook)
Címkék
Újpest NB I Red Bull
Mint beszámoltunk róla, az Újpest FC szakmai együttműködésre törekszik a Red Bull-csoporttal – megkerestük ezzel kapcsolatban a fővárosi klubot, amire közleménnyel reagált.

 

Az Újpest FC-t az információink szerint a Red Bull-lal folyamatban lévő szakmai együttműködés kialakítása kapcsán kerestük meg kérdéseinkkel. Arra voltunk kíváncsiak, hol tartanak az ezzel kapcsolatos egyeztetések, lehet-e a partneri együttműködésnek pénzügyi vonatkozása is vagy csak szakmai együttműködésről lesz szó, mennyiben érintheti ez az első csapat, illetve az utánpótlás napi működését, jelentheti-e azt például, hogy a Red Bull-csoporttól játékosok is érkeznek majd Újpestre. 

A klub kérdéseinkre az alábbi közleménnyel reagált:

„Büszkén jelentjük be, hogy az Újpest FC és a Red Bull stratégiai partnerségre lépett. Az Újpest FC tulajdonosa, a MOL Retail és a Red Bull között már hosszú ideje fennáll egy kölcsönösen előnyös együttműködés. Az új megállapodással ez a kapcsolat a futballszakmai tudásmegosztás területére is kiterjed, új lehetőségeket teremtve a pályán és azon kívül egyaránt.”

Labdarúgó NB I
4 órája

Közös képen az Újpest FC elnöke és Jürgen Klopp – nem véletlenül

Ratatics Péter New Yorkban találkozott a Red Bull futballprogramjának szakembereivel, köztük Lőw Zsolttal és Mario Gómezzel is.

 

A Red Bull-csoport jelenleg hat futballklubnak a kizárólagos tulajdonosa a világon: az osztrák Red Bull Salzburgnak és FC Lieferingnek, a német RB Leipzignek, az amerikai New York Red Bullsnak, a brazil Red Bull Bragantinónak és a japán RB Omija Ardijának. Emmellett résztulajdonos az angol Leed Unitednél és a francia Paris FC-nél.   

 

 

 

Újpest NB I Red Bull
Legfrissebb hírek

Már télen távozhat a Ferencváros nyári szerzeménye

Labdarúgó NB I
4 órája

Közös képen az Újpest FC elnöke és Jürgen Klopp – nem véletlenül

Labdarúgó NB I
4 órája

Papp Kristóf: Tőlünk máris lefújhatnák a bajnokságot…

Labdarúgó NB I
Tegnap, 12:51

Átlagosan csaknem hét magyar lép pályára az NB I-es csapatokban

Labdarúgó NB I
2025.10.10. 16:00

Révész Attila marad a Kisvárda vezetőedzője – hivatalos

Labdarúgó NB I
2025.10.10. 15:56

Révész Attila marad a Kisvárda kispadján – sajtóhír

Labdarúgó NB I
2025.10.10. 12:40

Varga Kevin: A légiósévek erősebbé tettek, most boldog vagyok

Labdarúgó NB I
2025.10.10. 12:13

Kiemelt beruházású ügy lehet az Újpest FC új stadionja – itt a kormányrendelet!

Labdarúgó NB I
2025.10.10. 09:34
Ezek is érdekelhetik