Az Újpest az NS-nek bejelentette: stratégiai partnerségre lépett a Red Bull-lal

Az Újpest FC-t az információink szerint a Red Bull-lal folyamatban lévő szakmai együttműködés kialakítása kapcsán kerestük meg kérdéseinkkel. Arra voltunk kíváncsiak, hol tartanak az ezzel kapcsolatos egyeztetések, lehet-e a partneri együttműködésnek pénzügyi vonatkozása is vagy csak szakmai együttműködésről lesz szó, mennyiben érintheti ez az első csapat, illetve az utánpótlás napi működését, jelentheti-e azt például, hogy a Red Bull-csoporttól játékosok is érkeznek majd Újpestre.

A klub kérdéseinkre az alábbi közleménnyel reagált:

„Büszkén jelentjük be, hogy az Újpest FC és a Red Bull stratégiai partnerségre lépett. Az Újpest FC tulajdonosa, a MOL Retail és a Red Bull között már hosszú ideje fennáll egy kölcsönösen előnyös együttműködés. Az új megállapodással ez a kapcsolat a futballszakmai tudásmegosztás területére is kiterjed, új lehetőségeket teremtve a pályán és azon kívül egyaránt.”