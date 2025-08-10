Meglepetés Kisvárdán: az újonc hazaiak legyőzték az eddig hibátlan Puskás Akadémiát!

LABDARÚGÓ NB I
3. FORDULÓ
Kisvárda Master Good–Puskás Akadémia 2–1 (2–1)
Kisvárda, Várkerti Stadion, 1950 néző. Vezette: Kovács I.
Gólszerző: Chlumecky (20.), Molnár G. (45+4.), ill. Favorov (26.)
Egy csapatot, az MTK Budapesttől súlyos vereséget (0–5) szenvedő Diósgyőrt megelőzte, egyet, a Ferencvárostól hazai pályán veszítő (1–4) Nyíregyházát pedig utolérte szombaton a Kisvárda úgy, hogy aznap pályára sem lépett… A pozíció megtartásához minimum pontot kellett szereznie a Várdának a két forduló után a mezőny egyetlen százszázalékos csapata, a Puskás Akadémia ellen, és a teniszből tudjuk, olykor a saját adogatást sem egyszerű hozni.
Főként, hogy a vendégek bevetették újonnan szerződtetett kapusukat, Szappanos Pétert, aki oly’ sok csapatnak, így a Kisvárdának is okozott kellemetlen perceket, amikor legutóbb paksi színekben, az ország északkeleti csücskében járt: 2024. február 25-én tizenegyest hárított, és 1–0-s győzelemre vezette csapatát. Bekerült még a csapatba Kern Martin is, az osztrák Sturm Graztól visszatérő 19 éves futballista harmadik élvonalbeli bevetésére készült, az első kettőt még 17 éves kora előtt játszotta. A vendégek legnagyobb hiányzója pedig a válogatott Nagy Zsolt volt, aki kisebb sérülés miatt maradt otthon. Kisvárdai oldalon a cseh Martin Chlumecky mutatkozott be a magyar élvonalban, a kapuban pedig újból lehetőséget kapott Popovics Ilija, akinek az egy héttel korábbi, Paks elleni mérkőzése (1–5) nem a legjobban sikerült.
Aztán a meccs első negyedében éppen ez a két játékos került főszerepbe. Előbb az újonc cseh védő fejelt a kapuba, miután Bohdan Melnik remekül centerezett – a Kisvárda ebben a bajnokságban a harmadik gólját is fejesből szerezte. Az ifjú kapus, Popovics Ilja pedig tizenegyest hárított: Soltész Dominik kezére pattant a labda, a játékvezető a VAR-ozás után büntetőt ítélt, Popovics pedig kivédte Artem Favorov tizenegyesét. A kipattanót Lukács Dániel mellé lőtte, Kovács Imre szögletét ítélt, holott nehéz volt egyértelműen eldönteni, hogy érte-e a labda a bevetődő Chlumecky lábát (a meccs után az érintett bevallotta, hogy igen). A sarokrúgást követően felcserélődtek a szerepek: a labda alá futó kapus szomorkodhatott, Favorov pedig feledtetve a korábban történteket, a kapuba fejelt, és egyenlített. Mégsem döntetlennel vonultak a forró katlanból a hűvös öltözőbe a csapatok, mert a ráadás legvégén Molnár Gábor addig forgolódott, míg be nem vette Szappanos kapuját.
A szünetről visszatérő játékosok örömmel konstatálhatták, hogy a pálya szinte teljesen árnyékba borult, már csak a kispaddal szemben ülők „élvezhették” a perzselő napot. Novothny Soma a dicsőségben fürödhetett volna, de az üres kapu torkából bevetődve fölé lőtt, a másik oldalon pedig Popovics kapus ütötte bravúrral oldalra a labdát Joel Fameyeh fejese után a labdát.
Mindkét csapat számára a Nyíregyháza elleni meccséről lehetett ismerős a kialakult szituáció, hiszen a kisvárdaiak az első fordulóban a megyei rangadón őrizték az egygólos vezetést, a Puskás pedig egy hete hátrányból próbált fordítani a Szpari ellen. Kettejük közül csak a felcsútiak jártak sikerrel, mert fordítani tudtak, és most is megvolt az esélyük az egyenlítésre, de Mose Szemel középről, 14 méterről centikkel a jobb sarok mellé lőtt.
A kisvárdai szakmai stáb csatárposzton frissített, talán azt remélve a Pintér Filip, Toniszlav Jordanov párostól, hogy a letámadásban lehetnek csapatuk segítségére. De nem, mert Pintér Filip végleg eldönthette volna a meccset, ám Szappanosba lőtte a ziccert. Utána viszont társaival együtt hősiesen őrizte az eredményt, és bár a Puskásnak akadt esélye az egyenlítésre, ezúttal a Kisvárda törekvései váltak valóra.
A rétköziek ebben a bajnokságban először nyertek, a felcsútiak elveszítették százszázalékos mérlegüket, miközben a Kisvárda 2018 decembere és nyolc nyeretlenül megvívott meccs után győzte le ismét a Puskás Akadémiát. 2–1
