Hornyák Zsolt: Túl szép lett volna, ha megint a végén fordítunk

HORNYÁK Zsolt, a Puskás Akadémia vezetőedzője

– Az első félidei teljesítményben kell keresni a vereség okát?

– Egyértelműen. A közvéleményt talán elaltatta, hogy a Kisvárda öt-egyre kikapott a Pakstól, de engem nem, mert láttam, hogy kiegyenlített csata volt, a hazaiak számára sok balszerencsés szituációval. Ezzel együtt nem ez volt az első találkozó, amikor belealudtunk az első félidőbe, a Konferencialiga-fellépésekkel együtt már négy meccsen kerültünk hátrányba, és nem törvényszerű, hogy mindig le tudjuk dolgozni. Az első fél­időben nem is küzdöttünk meg a szerencséért, így el kell ismerni a Kisvárda győzelmének jogosságát.

– Nagy Zsolt nagyon hiányzott?

– Nemcsak ő, hanem Lamin Colley is, valamint Laros Duarte és Mikael Soisalo sem volt százszázalékos állapotban. Ez négy játékos, de nem mentség, ráadásul a második félidőben, amikor jöttek a friss erők, már jobb teljesítményt nyújtottunk, közel álltunk az egyenlítéshez. Túl szép lett volna azonban, ha megint a végén fordítunk.

– Párhuzamosan halad a karrierje a Kisvárdáéval, ahogyan önnek, az ellenfélnek klubszinten ez volt a kétszázegyedik élvonalbeli mérkőzése. Most először veszített ebben a stadionban…

– Ezt nem tudtam, ettől függetlenül mondom, nagyon nehéz Várdán játszani és pontot szerezni. Akkor is így vélekedtem, amikor nyertünk itt vagy döntetlent játszottunk. Örülök, hogy újra futballozhatunk itt, ellenfelünk azokat az erényeket csillogtatta, amire számítottunk, mégis kikaptunk.

Kisvárda Master Good–Puskás Akadémia FC 2–1 (2–1)

Kisvárda, Várkerti Stadion, 1950 néző. Vezette: Kovács I.

Gólszerző: Chlumecky (20.), Molnár G. (45+4.), ill. Favorov (26.)

ZTE–ETO FC 1–1

Nem bírtak egymással a csapatok Zalaegerszegen (Fotó: Unger Tamás)

Nuno CAMPOS, a ZTE FC vezetőedzője

– Győzelmet várt a csapatától, hogyan értékeli a döntetlent?

– Jól kezdtünk és az első félidőben elég sokat tartózkodtunk az ellenfél kapuja előtt, helyzeteket alakítottunk ki. Az utolsó passzok viszont sajnos nem sikerültek a legjobban. Úgy gondolom, szép focit játszunk, és ez tetszik a közönségnek. Összességében nekünk is, de az út elején tartunk.

– Mi változott a második félidőben?

– A térfélcserét követően ajtó-ablak ziccerbe került az egyik csatárunk, közelről azonban az üres kaput sem sikerült eltalálnia. Sajnos ez benne van a játékban. Ennek ellenére továbbra is tartom, hogy ez a látvány és az eredményesség mutatja az irányt. Három mérkőzést játszottunk, három döntetlent értünk el. Ezzel nem lehet ugyan világot megváltani, de tovább kell menni ezen az úton.

– Hogy látja, a szurkolók elégedettek?

– Azt hiszem igen. Nagyon sokat köszönhetünk nekik, hiszen átsegítenek bennünket a nehéz pillanatokon. Láthattuk, hogy a végén a Győr beszorított bennünket, akkor sem pártoltak el mellőlünk. Azt el kell ismerni, hogy a védekezésünk sokat javult, de a meccs utolsó pillanataiban nem mindig a tudatosság jellemezte a munkánkat. Ennek ellenére elégedettek vagyunk és szeretnénk végre nyerni, ezért dolgozunk.