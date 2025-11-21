Futsal MK: Budaörsre látogat a bajnok Veszprém, Gyálra a címvédő Berettyó
A legjobb 16 csapat közé 11 élvonalbeli és öt NB II-es csapat jutott be, az NB I-es klubok közül egyedüliként az utolsó helyen álló Haladás VSE nem vette sikerrel a 2. fordulót, miután 4–2-re kikapott a másodosztályú Airnergy otthonában.
A bajnoki címvédő és az új idény alapszakaszában százszázalékos mérleggel élen álló Veszprém az Aramishoz látogat Budaörsre, a második helyezett Újpest az NB II-ben érdekelt Dunaújvároshoz látogat, míg a Magyar Kupa előző győztese, az MVFC Berettyóújfalu az élvonalban újonc H.O.P.E. Futsal vendége lesz Gyálon.
A továbbjutás egy mérkőzésen dől el. Azonos osztályú csapatok esetén ha a rendes játékidőben nem születik döntés kétszer 5 perc hosszabbítás következik, ha ezután sem jutnak dűlőre a felek, szétlövéssel dől el a továbbjutó kiléte, míg különböző osztályú csapatok esetében ha a rendes játékidő döntetlennel zárul, az alacsonyabb osztályú csapat jut tovább.
A forduló hivatalos játéknapja: 2025. december 8., hétfő.
FUTSAL MAGYAR KUPA
3. FORDULÓ
Aramis–Veszprém
Airnergy (NB II)–Magyar Futsal Akadémia
Dunaújváros (NB II)–Újpest FC
Nagykanizsa (NB II)–PTE-PEAC
Dunakeszi (NB II)–Nyíregyháza
H.O.P.E.–Berettyóújfalu
PFF-Szántó (NB II)–Kecskemét
DEAC–Nyírbátor