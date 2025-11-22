Hererákot diagnosztizáltak az NB II-es Soroksár védőjénél

„Október 10-én diagnosztizáltak nálam hererákot – mondta a videóban Kékesi Alexander. – Az egyik edzésen egy rossz mozdulat után feszülést éreztem a bal combomban, az orvosok pedig először azt hitték, hogy izomszakadást szenvedtem, ezután azonban az MRI-vizsgálat megállapította, hogy az izomsérülés mellett más probléma is van – mégpedig egy elváltozás a bal oldali herémben. Miután alaposabban kivizsgáltak, elküldtek urológushoz, majd tumor gyanújával újabb ultrahang vizsgálat következett. Október 13-án, szinte azonnal meg is műtöttek és eltávolították az egyik herémet. A rehabilitációm már jól halad, elkezdtem együtt dolgozni a csapattal, a pályán már labdás edzéseket is végzek. Minden férfitársamnak ajánlom, hogy évente, vagy kétévente menjen el urológiai vizsgálatra, mivel évente több mint ötszáz, 20 és 40 év közötti férfit diagnosztizálnak rosszindulatú heredaganattal, a prosztatarák pedig még ennél is gyakoribb.”

A 31 esztendős hátvéd ebben az idényben hét NB II-es bajnokin és egy Magyar Kupa-meccsen lépett pályára Lipcsei Péter együttesében; utolsó mérkőzését szeptember 21-én játszotta a Szeged ellen. Kékesi Alexander története a Movember-kampány idején került nyilvánosságra, amely Magyarországon is a rendszeres urológiai szűrések, köztük a PSA-vizsgálat, a tapintásos ellenőrzés és az ultrahang fontosságára hívja fel a figyelmet.



