Nemzeti Sportrádió

Hererákot diagnosztizáltak az NB II-es Soroksár védőjénél

F. B.F. B.
Vágólapra másolva!
2025.11.22. 23:05
null
Kékesi Alexandernél hererákot diagnosztizáltak október 10-én (Fotó: Soroksár SC, archív)
Címkék
NB II Kékesi Alexander Soroksár rák
A labdarúgó NB II-ben szereplő Soroksár SC játékosánál, Kékesi Alexandernél október 10-én hererákot diagnosztizáltak, majd a további orvosi vizsgálatok után három nappal később meg is műtötték, eltávolították az egyik heréjét. A védő – a pályán kívül is példát mutatva – bátorsággal állt ki a nyilvánosság elé, hogy felhívja a figyelmet a férfiak egészségének megőrzésére, a szűrések és a korai felismerés fontosságára.

Október 10-én diagnosztizáltak nálam hererákot – mondta a videóban Kékesi Alexander. – Az egyik edzésen egy rossz mozdulat után feszülést éreztem a bal combomban, az orvosok pedig először azt hitték, hogy izomszakadást szenvedtem, ezután azonban az MRI-vizsgálat megállapította, hogy az izomsérülés mellett más probléma is van – mégpedig egy elváltozás a bal oldali herémben. Miután alaposabban kivizsgáltak, elküldtek urológushoz, majd tumor gyanújával újabb ultrahang vizsgálat következett. Október 13-án, szinte azonnal meg is műtöttek és eltávolították az egyik herémet. A rehabilitációm már jól halad, elkezdtem együtt dolgozni a csapattal, a pályán már labdás edzéseket is végzek. Minden férfitársamnak ajánlom, hogy évente, vagy kétévente menjen el urológiai vizsgálatra, mivel évente több mint ötszáz, 20 és 40 év közötti férfit diagnosztizálnak rosszindulatú heredaganattal, a prosztatarák pedig még ennél is gyakoribb.

A 31 esztendős hátvéd ebben az idényben hét NB II-es bajnokin és egy Magyar Kupa-meccsen lépett pályára Lipcsei Péter együttesében; utolsó mérkőzését szeptember 21-én játszotta a Szeged ellen. Kékesi Alexander története a Movember-kampány idején került nyilvánosságra, amely Magyarországon is a rendszeres urológiai szűrések, köztük a PSA-vizsgálat, a tapintásos ellenőrzés és az ultrahang fontosságára hívja fel a figyelmet.

 


 

 

NB II Kékesi Alexander Soroksár rák
Legfrissebb hírek

Bevezették a klubigazgatói státuszt az NB II-es Mezőkövesdnél

Labdarúgó NB II
11 órája

Kétgólos hátrányból felállva szerzett pontot hazai pályán a Budafok

Labdarúgó NB II
2025.11.15. 14:54

Nikházi Márk: Szenvedélyt és bátor játékot várok

Labdarúgó NB II
2025.11.15. 07:30

NB II: a vereség után előre hozzák az értékelést a Videotonnál, edzőváltás is lehet

Labdarúgó NB II
2025.11.10. 09:35

NB II: három góllal nyert a Vasas; hazai pályán botlott a Honvéd, a Vidi otthon kapott ki a BVSC-től

Labdarúgó NB II
2025.11.09. 19:00

Megtalálta a kiutat a gödörből az Ajka, amely másfél hónap után a Soroksár ellen örülhetett újra

Labdarúgó NB II
2025.11.09. 18:53

Háromgólos, sima győzelmet aratott a Tiszakécske Békéscsabán

Labdarúgó NB II
2025.11.09. 18:47

NB II: ráadásban lőtt góllal nyert a Honvéd; először kapott ki Tímárral a KTE; gálázott a Szeged

Labdarúgó NB II
2025.11.02. 19:00
Ezek is érdekelhetik