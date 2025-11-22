Nuno Campos: Zalaegerszegen építünk valami fontosat

BORBÉLY Balázs, az ETO FC vezetőedzője
– Váratlanul érte a vereség?
– Hogy is mondjam... Nem ez volt a szezon legjobb teljesítménye, de elég helyzetet alakítottunk ki a győzelemhez, viszont ki is hagytuk őket. Lassan járattuk a labdát, a második labdákra lassan reagáltunk, de még egyszer mondom, volt annyi lehetőségünk, hogy győzzünk, mégis a ZTE szerzett gólt kontrából.
– Húzott váratlant a ZTE?
– A Zetének van stílusa, jó focit játszik, látszik a dél-amerikai vonal, gyors játékosok alkotják a támadósort. Tudtam, hogy nem lesz könnyű meccs, azt kaptam, amire számítottam.
– Mikor várható Miljan Krpics visszatérése?
– Nos, Miljan nagy erőssége lehetne a csapatnak, magas, gyors belső védő, a labdavezetéseivel zónákat tör át, segít a játék felépítésében, viszont sérült volt három hónapig, még nincs olyan állapotban, hogy visszatérjen.
Nuno CAMPOS , a ZTE FC vezetőedzője
– Mit szól a nagyszerű sikerhez?
– Nagyon nehéz meccset játszottunk, de remekül futballozott minden játékosom, megérdemeltük a sikert, rengeteget dolgoztak a srácok a héten. Építünk valami fontosat: láthatták, csak egy futballistám volt idősebb huszonöt évnél, nagyon fiatal csapat a ZTE, nem könnyű a dolga a tapasztaltabb játékosokkal kiálló ellenfelekkel szemben.
– Látja a fejlődést a védekezés terén?
– Ez a második meccsünk kapott gól nélkül, legutóbb hét hónappal ezelőtt történt meg, jó ezt látni. A munka, amit végzünk, egyre jobb. Az ETO-nak természetesen voltak helyzetei, de ez a mostani szórakoztató meccs volt, a két együttes stílusa jó példa arra, hogy érdemes lendületes, technikásabb futballra törekedni.
– Hatalmas ünnep volt az öltözőben – ilyen sokat jelent a siker?
– A játékosok a pályára viszik, amit tanulnak a héten, ezért ünnepeltek olyan hangosan. A ZTE tizenöt éve nem nyert Győrben.
LABDARÚGÓ NB I
14. FORDULÓ
ETO FC–Zalaegerszegi TE FC 0–1 (0–0)
Győr, ETO Stadion, 1906 néző. Vezette: Csonka
Gólszerző: Bakti (82.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Paksi FC
13
6
6
1
31–20
+11
24
|2. Ferencvárosi TC
12
6
4
2
27–13
+14
22
|3. Debreceni VSC
13
6
4
3
20–18
+2
22
|4. MTK Budapest
13
6
2
5
28–22
+6
20
|5. Kisvárda
12
6
2
4
15–20
–5
20
|6. ETO FC
13
5
5
3
24–15
+9
20
|7. Puskás Akadémia
13
5
4
4
18–18
0
19
|8. Zalaegerszegi TE
14
4
4
6
22–22
0
16
|9. Újpest FC
13
3
4
6
18–22
–4
13
|10. Diósgyőri VTK
13
2
5
6
16–26
–10
11
|11. Nyíregyháza Spartacus
13
2
5
6
15–25
–10
11
|12. Kazincbarcika
12
3
1
8
12–25
–13
10
|Az 5. fordulóból elhalasztott Kazincbarcika–ETO FC mérkőzést december 3-án 18 órakor, a Kisvárda–FTC meccset december 4-én 18 órakor pótolják be.