Nuno Campos: Zalaegerszegen építünk valami fontosat

BORBÉLY Balázs, az ETO FC vezetőedzője

– Váratlanul érte a vereség?

– Hogy is mondjam... Nem ez volt a szezon legjobb teljesítménye, de elég helyzetet alakítottunk ki a győzelemhez, viszont ki is hagytuk őket. Lassan járattuk a labdát, a második labdákra lassan reagáltunk, de még egyszer mondom, volt annyi lehetőségünk, hogy győzzünk, mégis a ZTE szerzett gólt kontrából.

– Húzott váratlant a ZTE?

– A Zetének van stílusa, jó focit játszik, látszik a dél-amerikai vonal, gyors játékosok alkotják a támadósort. Tudtam, hogy nem lesz könnyű meccs, azt kaptam, amire számítottam.

– Mikor várható Miljan Krpics visszatérése?

– Nos, Miljan nagy erőssége lehetne a csapatnak, magas, gyors belső védő, a labdavezetéseivel zónákat tör át, segít a játék felépítésében, viszont sérült volt három hónapig, még nincs olyan állapotban, hogy visszatérjen.

Nuno CAMPOS , a ZTE FC vezetőedzője

– Mit szól a nagyszerű sikerhez?

– Nagyon nehéz meccset játszottunk, de remekül futballozott minden játékosom, megérdemeltük a sikert, rengeteget dolgoztak a srácok a héten. Építünk valami fontosat: láthatták, csak egy futballistám volt idősebb huszonöt évnél, nagyon fiatal csapat a ZTE, nem könnyű a dolga a tapasztaltabb játékosokkal kiálló ellenfelekkel szemben.

– Látja a fejlődést a védekezés terén?

– Ez a második meccsünk kapott gól nélkül, legutóbb hét hónappal ezelőtt történt meg, jó ezt látni. A munka, amit végzünk, egyre jobb. Az ETO-nak természetesen voltak helyzetei, de ez a mostani szórakoztató meccs volt, a két együttes stílusa jó példa arra, hogy érdemes lendületes, technikásabb futballra törekedni.

– Hatalmas ünnep volt az öltözőben – ilyen sokat jelent a siker?

– A játékosok a pályára viszik, amit tanulnak a héten, ezért ünnepeltek olyan hangosan. A ZTE tizenöt éve nem nyert Győrben.

LABDARÚGÓ NB I

14. FORDULÓ

ETO FC–Zalaegerszegi TE FC 0–1 (0–0)

Győr, ETO Stadion, 1906 néző. Vezette: Csonka

Gólszerző: Bakti (82.)

