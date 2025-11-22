Nemzeti Sportrádió

Nuno Campos: Zalaegerszegen építünk valami fontosat

• S. ZS.
2025.11.22. 08:22
A ZTE egyik brazilja, Joao Victor ha tehette, picit megtáncoltatta a labdát és Csinger Márkot is (Fotó: Dömötör Csaba)
ZTE NB I Nuno Campos
A labdarúgó NB I 14. fordulójának első meccsén a ZTE 1–0-ra nyert Győrben. Lássuk, hogyan értékelt a két vezetőedző a lefújást követően!

 

BORBÉLY Balázs, az ETO FC vezetőedzője

– Váratlanul érte a vereség?   
– Hogy is mondjam... Nem ez volt a szezon legjobb teljesítménye, de elég helyzetet alakítottunk ki a győzelemhez, viszont ki is hagytuk őket. Lassan járattuk a labdát, a második labdákra lassan reagáltunk, de még egyszer mondom, volt annyi lehetőségünk, hogy győzzünk, mégis a ZTE szerzett gólt kontrából.

– Húzott váratlant a ZTE?     
A Zetének van stílusa, jó focit játszik, látszik a dél-amerikai vonal, gyors játékosok alkotják a támadósort. Tudtam, hogy nem lesz könnyű meccs, azt kaptam, amire számítottam.

– Mikor várható Miljan Krpics visszatérése?     
Nos, Miljan nagy erőssége lehetne a csapatnak, magas, gyors belső védő, a labdavezetéseivel zónákat tör át, segít a játék felépítésében, viszont sérült volt három hónapig, még nincs olyan állapotban, hogy visszatérjen.

Nuno CAMPOS , a ZTE FC vezetőedzője

– Mit szól a nagyszerű sikerhez?     
Nagyon nehéz meccset játszottunk, de remekül futballozott minden játékosom, megérdemeltük a sikert, rengeteget dolgoztak a srácok a héten. Építünk valami fontosat: láthatták, csak egy futballistám volt idősebb huszonöt évnél, nagyon fiatal csapat a ZTE, nem könnyű a dolga a tapasztaltabb játékosokkal kiálló ellenfelekkel szemben.

–  Látja a fejlődést a védekezés terén?     
Ez a második meccsünk kapott gól nélkül, legutóbb hét hónappal ezelőtt történt meg, jó ezt látni. A munka, amit végzünk, egyre jobb. Az ETO-nak természetesen voltak helyzetei, de ez a mostani szórakoztató meccs volt, a két együttes stílusa jó példa arra, hogy érdemes lendületes, technikásabb futballra törekedni.

– Hatalmas ünnep volt az öltözőben – ilyen sokat jelent a siker?     
A játékosok a pályára viszik, amit tanulnak a héten, ezért ünnepeltek olyan hangosan. A ZTE tizenöt éve nem nyert Győrben.

LABDARÚGÓ NB I 
14. FORDULÓ
ETO FC–Zalaegerszegi TE FC 0–1 (0–0)
Győr, ETO Stadion, 1906 néző. Vezette: Csonka
Gólszerző: Bakti (82.)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K  

Gk

P

  1. Paksi FC

13

6

6

1

31–20

+11

24

  2. Ferencvárosi TC

12

6

4

2

27–13

+14

22

  3. Debreceni VSC

13

6

4

3

20–18

+2

22

  4. MTK Budapest

13

6

2

5

28–22

+6

20

  5. Kisvárda

12

6

2

4

15–20

–5

20

  6. ETO FC

13

5

5

3

24–15

+9

20

  7. Puskás Akadémia

13

5

4

4

18–18

0

19

  8. Zalaegerszegi TE

14

4

4

6

22–22

0

16

  9. Újpest FC

13

3

4

6

18–22

–4

13

10. Diósgyőri VTK

13

2

5

6

16–26

–10

11

11. Nyíregyháza Spartacus

13

2

5

6

15–25

–10

11

12. Kazincbarcika

12

3

1

8

12–25

–13

10

Az 5. fordulóból elhalasztott Kazincbarcika–ETO FC mérkőzést december 3-án 18 órakor, a Kisvárda–FTC meccset december 4-én 18 órakor pótolják be.

 

 

ZTE NB I Nuno Campos
