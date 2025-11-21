Varga Barnabás Ádám Martin nagy gólsorozatát üldözi



ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK A LABDARÚGÓ NB I 14. FORDULÓJA ELÉ

PÉNTEK

ETO FC–ZALAEGERSZEGI TE FC



♦ Ez lesz a 80. nyugat-dunántúli rangadó az élvonalban, az örökmérleget tekintve a házigazda győriek állnak jobban: 32 ETO-győzelem, 19 döntetlen, 28 zalai siker, a gólkülönbség azonban csak 116–115 a Rába-parti zöld-fehérek javára.



♦ Az előző bő 20 évben hatalmas az ETO fölénye, hiszen 19 NB I-es meccsükből csak egyen született ZTE-siker: 2010 szeptemberében, éppen Győrben (0–1). Azóta 10 ETO-győzelem mellett 8-szor ikszeltek, köztük a legutóbbi két, egyaránt Zalában megrendezett találkozójukon (0–0 és 1–1).



♦ Az ETO házigazdaként 39-ből 22-szer megverte a ZTE-t, amely 10-szer ért el döntetlent a Rába partján, és mindössze 7-szer távozott győztesen onnan. Az előző 11 győri találkozójukon 9 hazai diadal született, legutóbb, idén februárban Medgyes Sinan öngóljával, majd Nadir Benbuali találatával úgy győztek 2–0-ra a zöld-fehérek, hogy Várkonyi Bence kiállítása miatt a zalaiak a 44. perctől emberhátrányban játszottak.



♦ A legutóbbi 5 bajnokijából csak egyet vesztett el az ETO: 3 körrel ezelőtt kétgólos vezetésről Kisvárdán (2–3), az előző 2 fordulóban viszont a mezőnyből egyedüliként még gólt sem kapott (0–0 otthon a Pakssal, majd 3–0 Újpesten).



♦ Jó formába lendült a ZTE az előző egy hónapban, hiszen a pontjainak majdnem a felét – 13-ból 6-ot – a legutóbbi 3 fordulóban gyűjtötte be, ezalatt 2 győzelemre rajta kívül csak az FTC és a DVSC volt képes.



♦ Az ETO eddig mindössze 5-ször játszott hazai pályán, a mérlege úgy 2–2–1, hogy a mezőnyben a legkevesebb gólt szerezte (5), illetve szedte be (4).



♦ Idegenben mindig kapott gólt a Zalaegerszeg, amely az előző 4 házon kívüli bajnokijából 3-at elbukott, viszont közben nyerni tudott az FTC otthonában (2–1).



SZOMBAT

PUSKÁS AKADÉMIA FC–KISVÁRDA MASTER GOOD



♦ A 20. összecsapásuk következik a legfelső osztályban, az örökmérleg enyhén billen a felcsútiak felé: 7 Puskás Akadémia-diadal, 7 iksz, 5 várdai siker. Ez egy gólokban szegény párharc, hiszen a gólátlag mindössze 2.1/mérkőzés.



♦ A szabolcsiak az előző 9 találkozójukon csak 2-szer tudták megverni az akadémistákat, 2022 novemberében a Pancho Arénában Mario Ilievszki 92. percben szerzett góljával 1–0-ra, majd legutóbb idén augusztusban hazai pályán 2–1-re, amikor a felcsútiak egyenlítő gólja előtt néhány másodperccel Artem Favorov tizenegyest hibázott. A Várda ezzel a sikerrel törte meg a Puskás Akadémia elleni 3-as vereségsorozatát.



♦ A Pancho Arénában abszolút kiegyenlített a párharc: mindkét együttes 3-szor nyert, 3 meccsük döntetlen lett. A legutóbbi két felcsúti találkozón – még a 2023–2024-es idényben – hazai győzelem született (1–0 és 4–2), előtte azonban Hornyák Zsolt csapata sorozatban 4 meccsen képtelen volt betalálni a piros-fehérek kapujába.



♦ Az előző 5 forduló alapján készített formatabellán ez a két csapat az áll az élen: vezet a Kisvárda 10 ponttal, mögötte a legutóbbi 5 találkozóján veretlen Puskás Akadémia a második 9-cel (2 diadal, 3 iksz).



♦ A felcsúti gárda hazai pályán eddig közepesen teljesített, hiszen mindhárom eredménytípus – győzelem, döntetlen, vereség – 2-szer fordult elő eddig a meccsein. Nyerni pályaválasztóként legutóbb augusztus 3-án, a Nyíregyháza ellen tudott (3–2), azóta 2-szer kikapott, majd 2-szer ikszelt.



♦ A Várda pontjainak éppen a felét zsebelte be vendégként, 20-ból 10-et. Az előző 4 idegenbeli talállkozóján felváltva nyert, illetve vesztett, legutóbb 5–3-ra maradt alul Pakson. Az NB I-ben másodszor fordult elő, hogy 5 gólt szedett be: előzőleg 2022 áprilisában, Fehérváron kapott ki ugyanilyen különbséggel.



DEBRECENI VSC–KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC



♦ Mindössze egyszer meccseltek az NB I-ben, az augusztusi mezőkövesdi találkozón Dzsudzsák Balázs tizenegyesből szerzett góljával 2–1-re a vendég Debrecen győzött.



♦ Az NB II-ben 1977 és 2021 között 14-szer csaptak össze, és a meccseik felét, 7-et a debreceniek nyerték meg. A döntetlenek száma 3, a kazincbarcikai sikereké 4.



♦ Tétmérkőzésen legutóbb 1984-ben ikszeltek (0–0), azóta 3-szor nyertek a kék-sárgák, és 6-szor a Loki – közte a legutóbbi 4 alkalommal. A DVSC a 2020–2021-es NB II-es idényében, idegenben több mint egy félidőt emberelőnyben játszva 3–0-ra, otthon 3–1-re diadalmaskodott. A mai kerettagok közül az első meccsen Bárány Donát, a visszavágón Szécsi Márk, Dzsudzsák és a hosszú sérüléséből most felépült Kinyik Ákos is betalált. Az augusztusi élvonalbeli összecsapásukon is az előbbi két játékos nevéhez fűződött a DVSC két találata.



♦ Amikor a másodosztályban a debreceniek voltak a pályaválasztók, 1 döntetlen mellett 4-szer győztek a hazaiak és csak 2 alkalommal a vendég barcikaiak, mind a kétszer 1992-ben (1–2 és 0–1). Utóbbi mérkőzésen a borsodiak győztes gólját tizenegyesből a Loki későbbi sikeredzője, Kondás Elemér rúgta. A Barcikának tétmeccsen máig ez az utolsó sikere a Lokival szemben.



♦ A DVSC-nek legutóbb az az MTK otthonában (0–3) megszakadt a hatmeccses veretlenségi sorozata (3 diadal, 3 iksz), egyben Sergio Navarro csapata először maradt alul idegenben. Ennek következtében lecsúszott az élről és a fordulót a harmadik helyről kezdte meg.



♦ Az abszolút újonc Kazincbarcika az előző két körben egyaránt 3–1-re kapott ki Mezőkövesden a legutóbbi bajnokság második, majd első helyezettjétől, a Puskás Akadémiától és az FTC-től, és továbbra is az utolsó helyen áll.



♦ A Loki 3–1–2-es mérlegével ott van a hazai tabella élmezőnyében, a legutóbbi 2 otthoni találkozóját – 5–2 az Újpest, majd 2–1 a ZTE ellen – úgy nyerte meg, hogy Bárány Donát és Kocsis Dominik is betalált.



♦ A Barcika 3 fordulóval ezelőtt, Nyíregyházán (1–0) aratta a klub történetének első idegenbeli NB I-es győzelmét, az 1–1–4-es mérlegével és a –11-es gólkülönbségével azonban így is utolsó a vendégtabellán.



FERENCVÁROSI TC–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC



♦ Huszonhat élvonalbeli mérkőzés után hatalmas a zöld-fehérek fölénye, az örökmérleg ugyanis 19 ferencvárosi győzelem, 4 döntetlen és mindössze 3 nyíregyházi diadal, 53–18-as gólkülönbség.



♦ Először 1980-ban találkoztak, de a Szpari első sikere csak a 14. próbálkozásra, 2000-ben jött össze, a másik kettő pedig 2005-ben és 2009-ben, mindannyiszor a szabolcsi városban. A tavasszal véget ért bajnokságban két egygólos diadal után az FTC harmadszorra 7–0-ra kiütötte a szabolcsiakat a Groupama Arénában. Ez a Nyíregyháza NB I-es történetének legsúlyosabb veresége.



♦ Amikor az FTC volt a házigazda, még sosem tudott győzni a Nyíregyháza, sőt, 13-ból is csak egyszer, 2010 márciusában tudott elvinni egy pontot (0–0). A Groupama Arénában háromszor meccseltek: 2014 augusztusában 3–1-es, tavaly szeptemberben 2–1-es, majd idén áprilisban hétgólos hazai siker született. A 2014-es volt a zöld-fehérek első bajnokija a bő egy évtizede átadott stadionjukban.



♦ Amióta a Szpari tavaly nyáron visszajutott az első osztályba, a góllövőlistát 10 góllal vezető Varga Barnabás mind a 4 alkalommal betalált a piros-kékek kapujába. A ferencvárosi csatár ebben a bajnokságban legutóbb a 7. fordulóban, a DVTK ellen nem szerzett gólt, azóta mind a 6 NB I-es meccsen egyszer-egyszer eredményes tudott lenni. Ilyen sorozata most először van az élvonalban. A 2021–2022-es bajnokság gólkirálya, Ádám Martin négy éve még ennél is hosszabb szériára volt képes, ő akkor paksi színekben a 13. fordulótól kezdve zsinórban 8 bajnokin talált be az ellenfeleknek, ráadásul közben négyszer duplázott.



♦ Amióta a Ferencváros a bajnokságban kikapott a ZTE-től (1–2), mind a 4 tétmeccsét (2 NB I, 1 Magyar Kupa és 1 Európa-liga) úgy nyerte meg, hogy mindig legalább 3 gólt ért el.



♦ Bódog Tamás vezetőedzői kinevezése óta a 2. bajnokiját is döntetlenre hozta a Nyíregyháza, amely ezúttal nagyon közel állt a győzelemhez, hiszen vendége, a Puskás Akadémia 91. percben Nemanja Antonov öngóljával egyenlített (1–1). A Szpari így már zsinórban a 4. bajnokiján maradt nyeretlen (2 iksz, 2 vereség) – az övé a leghosszabb ilyen negatív sorozat most az NB I-ben.



♦ A Ferencváros pontjainak alig több mint egyharmadát szerezte meg otthon, 22-ből 8-at. A hazai mérlege 2–2–2, ráadásul a második győzelmét csupán legutóbb, az MTK ellen szerezte meg (4–1).



♦ A Nyíregyháza 1–2–3-as mutatójával csak a vendégtabella alsó harmadában foglal helyet, az előző 4 idegenbeli meccsén felváltva kikapott, illetve ikszelt. Ha a sorminta folytatódik, most vereségnek kellene jönnie.

VASÁRNAP

PAKSI FC–ÚJPEST FC

♦ 2006 óta kereken az 50. bajnoki meccsük jön az élvonalban. Az utóbbi években domináló tolnaiak 2022-ben fordították a maguk javára az örökmérleget, amely most 19 paksi győzelmet, 16 döntetlent és 14 újpesti sikert mutat. A gólátlag 3.0/mérkőzés, az előző 14 egymás elleni bajnokijukból pedig csak 1 olyan volt, amikor ennél kevesebb találat esett, amikor tavaly novemberben 0–0-ra végeztek a Szusza-stadionban.



♦ Hullámzó ez a párharc, hiszen a 2009 és 2013 nyara között 10 egymás elleni bajnokijukból csak egyet tudtak megnyerni az újpestiek, 2016-tól 2021 tavaszáig viszont 16 találkozón keresztül a tolnaiak voltak képtelenek legyőzni a lila-fehéreket. Azóta 13 mérkőzésből 8-at nyertek meg a paksiak, és csak 4-et az újpestiek. Legutóbb, augusztusban Lenzsér Bence fejes góljával a Szusza-stadionban 2–1-re győztek a tolnaiak.



♦ Az atomvárosban 25 bajnokit játszottak, a mérleg 11 tolnai győzelem, 7 döntetlen, 7 újpesti siker. Pakson legutóbb 2018 augusztusában ikszeltek (1–1), az előző 7 bajnokijukból csak kettőt tudtak megnyerni a vendég lila-fehérek, míg ötször a hazaiak kerekedtek felül. A 2024–2025-ös bajnokságban előbb Windecker József 92. percben szerzett góljával 2–1-es, majd márciusban Tóth Barna négy találatával 6–1-es, kiütéses győzelmet arattak a zöld-fehérek. Mégsem ez a párosítás legnagyobb különbségű diadala, hiszen a paksiak 2013 márciusában 6–0-ra tudtak nyerni a Megyeri úton.



♦ Bognár György csapata legutóbb gólzáporos meccsen úgy verte meg 5–3-ra az előtte 4 bajnokiján 10 pontot bezsebelő Kisvárdát, hogy 1–1-es állásnál a második félidő elején 7 perc alatt 3-szor is betalált. Sikerével visszavette a vezetést a tabellán – bár a vesztett pontokat tekintve az FTC jobban áll.



Pakson az ideiglenesen kinevezett Bodor Boldizsár irányítja az Újpestet



♦ Miután az Újpest az előző körben otthon sima hármast kapott az ETO-tól (0–3), menesztették horvát vezetőedzőjét, Damir Krznart. A helyére ideiglenesen a 43 éves, magyar-belga kettős állampolgár Bodor Boldizsárt nevezték ki, aki az előző idényben Bartosz Grzelak asszisztensedzője volt, majd nyártól az NB III-as Újpest II-t irányította, amellyel az Északnyugati csoportban 15 forduló után az utolsó előtti helyen állt. Az új szakvezető szülővárosa csapatában, a Pécsi MFC-ben kezdte játékos-pályafutását, ahonnan fiatalon külföldre szerződött: előbb a belga, majd a holland és a görög élvonalban szerepelt. A magyar válogatottban 2003 és 2010 között 24-szer kapott szerepet.



♦ A tolnai együttes hazai pályán – egyedüliként a mezőnyben – még veretlen, eddig 3-szor győzött és 3-szor ikszelt és mindegyik meccsén betalált az ellenfelének.



♦ Az Újpest eddig abszolút közepes teljesítményt nyújtott vendégként, a mérlege 2–2–2, a gólkülönbsége pedig 10–10. Legutóbb győztesen tért haza Diósgyőrből (3–1), pedig Bese Barnabás piros lapja miatt a második játékrészt emberhátrányban tudta le.



DIÓSGYŐRI VTK–MTK BUDAPEST



♦ Már 101 mérkőzésen vannak túl az NB I-ben, és eddig a fővárosiak lényegesen eredményesebbek, hiszen az örökmérleg 22 DVTK-siker, 26 döntetlen, 53 MTK-győzelem. A gólkülönbség 199–103 a kék-fehérek javára, tehát ha most Miskolcon betalálnak, az lesz a 200. jubileumi góljuk ebben a párharcban.



♦ A legutóbbi 10 NB I-es összecsapásukból 5-öt nyertek meg a fővárosiak és 4 döntetlen mellett mindössze 1-et a diósgyőriek. Augusztusban az MTK 5–0-ra lelépte a DVTK-t. A kék-fehéreknek ez az eddigi legnagyobb győzelmük, a piros-fehéreknek pedig a legsúlyosabb vereségük ebben a bajnokságban.



♦ A DVTK pályaválasztása mellett ez lesz az 50. NB I-es találkozójuk, a párharcban minimális különbséggel a hazaiak állnak jobban: 18 diósgyőri diadal, 14 iksz, 17 MTK-siker. Májusban hátrányból felállva 2–1-re diadalmaskodtak a miskolciak, megtörve ezzel az NB I-ben közel hétéves otthoni nyeretlenségi szériájukat (3 iksz, 1 vereség).



♦ A Diósgyőr az előző 5 bajnokijából 4-et elvesztett – ráadásul ezekből a legutóbbi kettőt alsóházi riválisaival, az Újpesttel és a ZTE-vel szemben –, és közben csupán a Paks ellenit nyerte meg, ezzel utolsó a formatáblázaton.



♦ Továbbra is hullámzóan szerepel az MTK, amely 2 nyeretlen bajnokija után a hozzá listavezetőként érkező Debrecent verte meg legutóbb, ráadásul fölényesen 3–0-ra. Ez már a negyedik legalább háromgólos diadala volt ebben az idényben Horváth Dávid együttesének.



♦ Házigazdaként a DVTK játszotta eddig a legtöbb döntetlent, 4-et. Mellette 1-szer nyert, 1-szer vesztett, és ezzel a hazai tabella alsó harmadában foglal helyet.



♦ Még csak 5-ször lépett idegenben pályára az MTK, és minden páratlan meccsét elbukta, közte viszont Újpesten nyerni tudott, illetve Felcsúton ikszelt, így egyike a házon kívül legkevesebb, 4 pontot gyűjtött együtteseknek.



A 14. FORDULÓ PROGRAMJA

November 21., péntek

20.00: ETO FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport). Vezeti: Csonka Bence

November 22., szombat

14.30: Puskás Akadémia FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport)

17.00: Debreceni VSC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport)

19.30: Ferencvárosi TC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)

November 23., vasárnap

16.00: Paksi FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

18.30: Diósgyőri VTK–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)