A bajnoki mérkőzéseken feledtetné pályafutása egyik legrosszabb élményét Nagy Zsolt

A válogatottban átélt kudarc után Nagy Zsolt lelkivilágának is jót tenne, ha szombaton győzni tudna a Pancho Arénában augusztus óta nyeretlen Puskás Akadémia a Kisvárda vendéglátójaként. Finoman szólva sem a legjobb hangulatban érkezett vissza a vb-selejtezőről a felcsúti csapat NB I-es szereplési rekordere, aki az írek ellen 3–2-re elvesztett mérkőzést a cserepadról nézte végig.

„Életem legrosszabb élménye válogatott futballistaként… – mondta lapunknak a 32 éves játékos. – Beszéltem a csapattársaimmal, mindenki nagyon csalódott, és átérezte, mit éltünk át a Puskás Arénában. Amikor kimentem az első edzésre, még nagyon letört voltam, de az, hogy a többiekkel lehettem, enyhítette a fájdalmat. Nehéz ezt megemészteni, de nincs mese, most már a Kisvárda elleni meccsre kell koncentrálni.”

A Puskás Akadémia legutóbb idegenben játszott az egyéves szünet után az NB I-be visszatérő várdaiakkal – a 2–1-re elveszített meccset Nagy Zsolt sérülés miatt kénytelen volt kihagyni.

„Sajnos augusztusban nem tudtam Kisvárdán pályára lépni, amit nagyon sajnáltam, mert nekem általában jól megy ellenük. A mi szempontunkból fontos mérkőzés lesz a szombati, nagyon várom a találkozót, és hogy elkezdjük a felzárkózást az élbolyhoz. Hetedikek vagyunk, de rendkívül sűrű a mezőny, öt ponttal vagyunk lemaradva csak az éllovas Pakstól, úgyhogy egyrészt ezért is fontos, hogy begyűjtsük a három pontot, másrészt pedig azért, hogy önbizalommal telve fogadhassuk a Ferencvárost” – emelte ki a mérkőzés jelentőségét a 199. NB I-es bajnokijára készülő labdarúgó.

A tavalyi ezüstérmes Puskás Akadémia idénybeli harmadik hazai győzelmére készül – a Hornyák Zsolt irányította csapat legutóbb augusztus 3-án a Nyíregyháza ellen nyert a Pancho Arénában.

„Eddig majdnem minden mérkőzésen más összeállításban léptünk pályára, és ez meglátszik a teljesítményünkön is, amely eddig meglehetősen hullámzott – folytatta Nagy Zsolt. – A téli szünetig még van öt mérkőzésünk, ezekből igyekszünk a legjobban kijönni, és csatlakozni az élbolyhoz. Az elmúlt néhány idény sikerei után elvárás magunkkal szemben, hogy odaérjünk a dobogóra. Úgy érzem, a gólokkal és a jó játékkal is adós vagyok. És persze ha betalálnék, kapnék egy kis boldogsághormont a válogatottban történtek után…”

LABDARÚGÓ NB I

14. FORDULÓ

ETO FC–Zalaegerszegi TE FC 0–1

November 22., szombat

14.30: Puskás Akadémia FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

17.00: Debreceni VSC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

19.30: Ferencvárosi TC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

November 23., vasárnap

16.00: Paksi FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

18.30: Diósgyőri VTK–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

A LABDARÚGÓ NB I ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Paksi FC 13 6 6 1 31–20 +11 24 2. Ferencvárosi TC 12 6 4 2 27–13 +14 22 3. Debreceni VSC 13 6 4 3 20–18 +2 22 4. MTK Budapest 13 6 2 5 28–22 +6 20 5. Kisvárda 12 6 2 4 15–20 –5 20 6. ETO FC 13 5 5 3 24–15 +9 20 7. Puskás Akadémia 13 5 4 4 18–18 0 19 8. Zalaegerszegi TE 14 4 4 6 22–22 0 16 9. Újpest FC 13 3 4 6 18–22 –4 13 10. Diósgyőri VTK 13 2 5 6 16–26 –10 11 11. Nyíregyháza 13 2 5 6 15–25 –10 11 12. Kazincbarcika 12 3 1 8 12–25 –13 10

Az 5. fordulóból elhalasztott Kazincbarcika–ETO FC mérkőzést december 3-án 18 órakor, a Kisvárda–FTC meccset december 4-én 18 órakor pótolják be.