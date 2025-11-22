Nemzeti Sportrádió

A bajnoki mérkőzéseken feledtetné pályafutása egyik legrosszabb élményét Nagy Zsolt

2025.11.22. 09:38
Nagy Zsolt azért küzd, hogy a Puskás Akadémia ismét az élmezőny tagja legyen (Fotó: Czinege Melinda)
NB I Puskás Akadémia FC labdarúgó NB I Nagy Zsolt Kisvárda
A Puskás Akadémia válogatott futballistája, Nagy Zsolt az Írországtól elszenvedett vereséget nehezen emészti meg, de szombaton győzelemre vezetné klubját.

A válogatottban átélt kudarc után Nagy Zsolt lelkivilágának is jót tenne, ha szombaton győzni tudna a Pancho Arénában augusztus óta nyeretlen Puskás Akadémia a Kisvárda vendéglátójaként. Finoman szólva sem a legjobb hangulatban érkezett vissza a vb-selejtezőről a felcsúti csapat NB I-es szereplési rekordere, aki az írek ellen 3–2-re elvesztett mérkőzést a cserepadról nézte végig.

„Életem legrosszabb élménye válogatott futballistaként… – mondta lapunknak a 32 éves játékos. – Beszéltem a csapattársaimmal, mindenki nagyon csalódott, és átérezte, mit éltünk át a Puskás Arénában. Amikor kimentem az első edzésre, még nagyon letört voltam, de az, hogy a többiekkel lehettem, enyhítette a fájdalmat. Nehéz ezt megemészteni, de nincs mese, most már a Kisvárda elleni meccsre kell koncentrálni.”

A Puskás Akadémia legutóbb idegenben játszott az egyéves szünet után az NB I-be visszatérő várdaiakkal – a 2–1-re elveszített meccset Nagy Zsolt sérülés miatt kénytelen volt kihagyni.

„Sajnos augusztusban nem tudtam Kisvárdán pályára lépni, amit nagyon sajnáltam, mert nekem általában jól megy ellenük. A mi szempontunkból fontos mérkőzés lesz a szombati, nagyon várom a találkozót, és hogy elkezdjük a felzárkózást az élbolyhoz. Hetedikek vagyunk, de rendkívül sűrű a mezőny, öt ponttal vagyunk lemaradva csak az éllovas Pakstól, úgyhogy egyrészt ezért is fontos, hogy begyűjtsük a három pontot, másrészt pedig azért, hogy önbizalommal telve fogadhassuk a Ferencvárost” – emelte ki a mérkőzés jelentőségét a 199. NB I-es bajnokijára készülő labdarúgó.

A tavalyi ezüstérmes Puskás Akadémia idénybeli harmadik hazai győzelmére készül – a Hornyák Zsolt irányította csapat legutóbb augusztus 3-án a Nyíregyháza ellen nyert a Pancho Arénában.

„Eddig majdnem minden mérkőzésen más összeállításban léptünk pályára, és ez meglátszik a teljesítményünkön is, amely eddig meglehetősen hullámzott – folytatta Nagy Zsolt. – A téli szünetig még van öt mérkőzésünk, ezekből igyekszünk a legjobban kijönni, és csatlakozni az élbolyhoz. Az elmúlt néhány idény sikerei után elvárás magunkkal szemben, hogy odaérjünk a dobogóra. Úgy érzem, a gólokkal és a jó játékkal is adós vagyok. És persze ha betalálnék, kapnék egy kis boldogsághormont a válogatottban történtek után…”

LABDARÚGÓ NB I 
14. FORDULÓ
ETO FC–Zalaegerszegi TE FC 0–1
November 22., szombat
14.30: Puskás Akadémia FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
17.00: Debreceni VSC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
19.30: Ferencvárosi TC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
November 23., vasárnap
16.00: Paksi FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
18.30: Diósgyőri VTK–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

   
A LABDARÚGÓ NB I ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

  1. Paksi FC

13

6

6

1

31–20

+11

24

  2. Ferencvárosi TC

12

6

4

2

27–13

+14

22

  3. Debreceni VSC

13

6

4

3

20–18

+2

22

  4. MTK Budapest

13

6

2

5

28–22

+6

20

  5. Kisvárda

12

6

2

4

15–20

–5

20

  6. ETO FC 

13

5

5

3

24–15

+9

20

  7. Puskás Akadémia

13

5

4

4

18–18

0

19

  8. Zalaegerszegi TE

14

4

4

6

22–22

0

16

  9. Újpest FC

13

3

4

6

18–22

–4

13

10. Diósgyőri VTK

13

2

5

6

16–26

–10

11

11. Nyíregyháza 

13

2

5

6

15–25

–10

11

12. Kazincbarcika

12

3

1

8

12–25

–13

10

Az 5. fordulóból elhalasztott Kazincbarcika–ETO FC mérkőzést december 3-án 18 órakor, a Kisvárda–FTC meccset december 4-én 18 órakor pótolják be.

 

