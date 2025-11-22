A bajnoki mérkőzéseken feledtetné pályafutása egyik legrosszabb élményét Nagy Zsolt
A válogatottban átélt kudarc után Nagy Zsolt lelkivilágának is jót tenne, ha szombaton győzni tudna a Pancho Arénában augusztus óta nyeretlen Puskás Akadémia a Kisvárda vendéglátójaként. Finoman szólva sem a legjobb hangulatban érkezett vissza a vb-selejtezőről a felcsúti csapat NB I-es szereplési rekordere, aki az írek ellen 3–2-re elvesztett mérkőzést a cserepadról nézte végig.
„Életem legrosszabb élménye válogatott futballistaként… – mondta lapunknak a 32 éves játékos. – Beszéltem a csapattársaimmal, mindenki nagyon csalódott, és átérezte, mit éltünk át a Puskás Arénában. Amikor kimentem az első edzésre, még nagyon letört voltam, de az, hogy a többiekkel lehettem, enyhítette a fájdalmat. Nehéz ezt megemészteni, de nincs mese, most már a Kisvárda elleni meccsre kell koncentrálni.”
A Puskás Akadémia legutóbb idegenben játszott az egyéves szünet után az NB I-be visszatérő várdaiakkal – a 2–1-re elveszített meccset Nagy Zsolt sérülés miatt kénytelen volt kihagyni.
„Sajnos augusztusban nem tudtam Kisvárdán pályára lépni, amit nagyon sajnáltam, mert nekem általában jól megy ellenük. A mi szempontunkból fontos mérkőzés lesz a szombati, nagyon várom a találkozót, és hogy elkezdjük a felzárkózást az élbolyhoz. Hetedikek vagyunk, de rendkívül sűrű a mezőny, öt ponttal vagyunk lemaradva csak az éllovas Pakstól, úgyhogy egyrészt ezért is fontos, hogy begyűjtsük a három pontot, másrészt pedig azért, hogy önbizalommal telve fogadhassuk a Ferencvárost” – emelte ki a mérkőzés jelentőségét a 199. NB I-es bajnokijára készülő labdarúgó.
A tavalyi ezüstérmes Puskás Akadémia idénybeli harmadik hazai győzelmére készül – a Hornyák Zsolt irányította csapat legutóbb augusztus 3-án a Nyíregyháza ellen nyert a Pancho Arénában.
„Eddig majdnem minden mérkőzésen más összeállításban léptünk pályára, és ez meglátszik a teljesítményünkön is, amely eddig meglehetősen hullámzott – folytatta Nagy Zsolt. – A téli szünetig még van öt mérkőzésünk, ezekből igyekszünk a legjobban kijönni, és csatlakozni az élbolyhoz. Az elmúlt néhány idény sikerei után elvárás magunkkal szemben, hogy odaérjünk a dobogóra. Úgy érzem, a gólokkal és a jó játékkal is adós vagyok. És persze ha betalálnék, kapnék egy kis boldogsághormont a válogatottban történtek után…”
LABDARÚGÓ NB I
14. FORDULÓ
ETO FC–Zalaegerszegi TE FC 0–1
November 22., szombat
14.30: Puskás Akadémia FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
17.00: Debreceni VSC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
19.30: Ferencvárosi TC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
November 23., vasárnap
16.00: Paksi FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
18.30: Diósgyőri VTK–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
|A LABDARÚGÓ NB I ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Paksi FC
13
6
6
1
31–20
+11
24
|2. Ferencvárosi TC
12
6
4
2
27–13
+14
22
|3. Debreceni VSC
13
6
4
3
20–18
+2
22
|4. MTK Budapest
13
6
2
5
28–22
+6
20
|5. Kisvárda
12
6
2
4
15–20
–5
20
|6. ETO FC
13
5
5
3
24–15
+9
20
|7. Puskás Akadémia
13
5
4
4
18–18
0
19
|8. Zalaegerszegi TE
14
4
4
6
22–22
0
16
|9. Újpest FC
13
3
4
6
18–22
–4
13
|10. Diósgyőri VTK
13
2
5
6
16–26
–10
11
|11. Nyíregyháza
13
2
5
6
15–25
–10
11
|12. Kazincbarcika
12
3
1
8
12–25
–13
10
Az 5. fordulóból elhalasztott Kazincbarcika–ETO FC mérkőzést december 3-án 18 órakor, a Kisvárda–FTC meccset december 4-én 18 órakor pótolják be.