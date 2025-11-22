ETO: az NB II-ben bizonyíthat a kanadai csatár
Az ETO FC bejelentette, hogy kooperatív kölcsön keretében az NB II-es Szentlőrincnél folytatja az idényt az ETO II 20 éves kanadai csatára, Lawrenzo Nathaniel Mascoe.
Lawrenzo Nathaniel Mascoe két évvel ezelőtt Kanadából érkezett Győrbe. Az ETO-nál előbb a korosztályos, majd az NB III-as csapatban szerepelt, az előző idényben, tavasszal pedig Tatabányán játszott kölcsönben négy NB II-es bajnokin. Most ismét másodosztályú csapatnak adják kölcsön.
„Lawrenzo Mascoe a korábban megkötött kooperációnak köszönhetően Décsy Ádámhoz és Tollár Imréhez hasonlóan az NB II-es Szentlőrinc gárdájában folytatja” – jelentette be az ETO FC a Facebookon.
