ETO: az NB II-ben bizonyíthat a kanadai csatár

Lawrenzo Nathaniel Mascoe két évvel ezelőtt Kanadából érkezett Győrbe. Az ETO-nál előbb a korosztályos, majd az NB III-as csapatban szerepelt, az előző idényben, tavasszal pedig Tatabányán játszott kölcsönben négy NB II-es bajnokin. Most ismét másodosztályú csapatnak adják kölcsön.

„Lawrenzo Mascoe a korábban megkötött kooperációnak köszönhetően Décsy Ádámhoz és Tollár Imréhez hasonlóan az NB II-es Szentlőrinc gárdájában folytatja” – jelentette be az ETO FC a Facebookon.