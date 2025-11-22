Nemzeti Sportrádió

ETO: az NB II-ben bizonyíthat a kanadai csatár

2025.11.22. 14:35
Lawrenzo Nathaniel Mascoe a folytatásban Szentlőrincen szerepelhet (fotó: ETO FC)
Az ETO FC bejelentette, hogy kooperatív kölcsön keretében az NB II-es Szentlőrincnél folytatja az idényt az ETO II 20 éves kanadai csatára, Lawrenzo Nathaniel Mascoe.

 

Lawrenzo Nathaniel Mascoe két évvel ezelőtt Kanadából érkezett Győrbe. Az ETO-nál előbb a korosztályos, majd az NB III-as csapatban szerepelt, az előző idényben, tavasszal pedig Tatabányán játszott kölcsönben négy NB II-es bajnokin. Most ismét másodosztályú csapatnak adják kölcsön.

„Lawrenzo Mascoe a korábban megkötött kooperációnak köszönhetően Décsy Ádámhoz és Tollár Imréhez hasonlóan az NB II-es Szentlőrinc gárdájában folytatja” – jelentette be az ETO FC a Facebookon. 

 

 

