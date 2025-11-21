A „kapufaversenyt” az ETO nyerte, a három pontot viszont a ZTE szerezte meg Győrben

LABDARÚGÓ NB I

14. FORDULÓ

ETO FC–Zalaegerszegi TE FC 0–1 (0–0)

Győr, ETO Stadion, 1906 néző. Vezette: Csonka

Gólszerző: Bakti (82.)

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Visszacsöppentünk a magyar valóságba – pénteken folytatódott az élvonalbeli futballbajnokság. A mezőny nagy részét a keleti országrészben szereplő csapatok adják, péntek este mégis két, a nyugati határszélhez közeli város együttese, az ETO FC és a Zalaegerszeg találkozott. A válogatott szünet után mindig kérdőjeles, ki milyen formában folytatja a bajnokságot, és nem irigyeltük a játékosokat: keresztben zuhogott az eső a kezdés pillanataiban, a november közepének megfelelő didergős időjárásban kezdődött az összecsapás.

Az első húsz percet követően azt rögzítettük, hogy bár az esélyes zöld-fehérek próbálták magukhoz ragadni a kezdeményezést, a ZTE védősora szervezetten, fegyelmezetten zárta le a kapu felé vezető utakat – úgy tűnt, mintha a szünetet kihasználva a kiesés ellen harcoló egerszegiek nagyon sokat foglalkoztak volna ezzel. A vártnál lassabb, körülményesebb volt a győriek futballja, míg a vendégek bátran megindultak a megszerzett labdával. Más kérdés, hogy miként a korábbi fordulókban, ezúttal is a tizenhatosig tartott a kék-fehérek játéka, odáig időnként ötletes, kreatív passzjátékkal eljutottak – de csak odáig. Huszonöt perc elteltével az ETO megpróbálta fokozni a tempót, igyekezett nagyobb nyomás alá helyezni az ellenfelet, és a labda egyre többször került a zalai tizenhatos környékére.

Schön Szabolcs lőhetett kecsegtető helyzetből, ám a visszagurított labdát magasan a kapu fölé küldte – ez volt az első említésre méltó hazai lehetőség. Aztán megint a Zalaegerszeg következett, a szépen végigvitt kontratámadás után Maxsuell Alegria megcélozta a győri kaput, pedig ha a bal oldalon egyedül érkező Skribek Alen elé passzol, sokkal nagyobb gondot okozhattak volna a vendégek – ezt elönzőzte a légiós… Néhány pillanattal később szöglet után alakult ki kavarodás az ETO kapuja előtt, Samuel Petrás megszerezte a labdát, majd a szünethez közeledve Daniel Stefulj ballal a bal felső sarkot célozta meg – az év gólja lehetett volna, ám a horvát néhány centit tévedett: a labda a lécről pattant a kapu fölé. Néhány pillanattal az első félidő vége előtt bal oldali győri támadás végén a jobbról érkező Schön Szabolcs éles szögből fejelt, a kapufa ismét mentett, igaz, Gundel-Takács Bence is zárta a szöget. A helyezéséhez képest jól futballozott a ZTE, az ETO csak a játékrész második felében mutatott valamit.

Nem volt jó idő Győrben, talán ezért is kapcsoltak magasabb sebességfokozatba a csapatok a szünet után (Fotó: Dömötör Csaba)

A második félidőben nem lett jobb az időjárás, de a mérkőzés igen, és ennek is lehetett örülni. Egy fokot mutatott a hőmérő higanyszála, és sokkal intenzívebb, kapura veszélyesebb lett mindkét csapat. A legnagyobb lehetőség Nadir Benbuali előtt adódott, Schön Szabolcs fejelte elé a labdát, a center közelről próbált gólt szerezni, ám Gundel-Takács Bence nagy bravúrral védeni tudott. Nem sokkal később Maxsuell Alegria életerős lövését a kapufa hárította – egyre több helyzet alakult ki mindkét kapu előtt. Ami azt jelenti, hogy nemcsak az ETO próbálkozott (a legtöbb kísérlet célt tévesztett), hanem az egerszegi kontrák is többször is ígéretesnek tűntek, csak hát a befejezések…

Ezzel együtt élvezetes volt ez a játékrész, és a 75. percben a szurkolók is úgy érezték: bármelyik csapat megszerezheti a három pontot. Az legalábbis biztos, hogy mind a két fél sokat tett érte. És aztán jött Bakti Balázs – várható volt, hogy a mérkőzés utolsó szakaszában a kispadról érkező játékosok hozhatnak változást –, a ZTE futballistája nagyszerű lövést küldött a jobb alsó sarokba. Erre aligha számítottak a győriek, de el kell ismerni, időnként kimondottan szellemesen, élvezetesen futballozott a vendégcsapat, és a sokadik kontralehetősége végén szerezte meg a vezetést, egyáltalán nem érdemtelen tehát, hogy a kék-fehérek kerültek előnybe. Az ETO persze mindent megpróbált, és egy egerszegi kihagyás miatt Schön Szabolcs került szembe a kapuval, ám Gundel-Takács Bence másodszor is nagyot védett, így meglepetéssel folytatódik a bajnokság: a ZTE FC bravúros győzelmet aratott az ETO FC otthonában. 0–1

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!