Nemzeti Sportrádió

A „kapufaversenyt” az ETO nyerte, a három pontot viszont a ZTE szerezte meg Győrben

Vágólapra másolva!
2025.11.21. 21:53
null
Joao Victor és Csinger Márk versenyfutása, végül előbbi örülhetett, mivel a ZTE nyert Győrben (Fotó: Dömötör Csaba)
Címkék
ZTE NB I Győr ETO ETO FC labdarúgó NB I élő közvetítés Zalaegerszeg
A labdarúgó NB I 14. fordulójának pénteki, nyitó mérkőzésén a Zalaegerszeg Bakti Balázs góljával 1–0-ra nyert az ETO FC vendégeként.

LABDARÚGÓ NB I 
14. FORDULÓ
ETO FC–Zalaegerszegi TE FC 0–1 (0–0)
Győr, ETO Stadion, 1906 néző. Vezette: Csonka
Gólszerző: Bakti (82.)

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Visszacsöppentünk a magyar valóságba – pénteken folytatódott az élvonalbeli futballbajnokság. A mezőny nagy részét a keleti országrészben szereplő csapatok adják, péntek este mégis két, a nyugati határszélhez közeli város együttese, az ETO FC és a Zalaegerszeg találkozott. A válogatott szünet után mindig kérdőjeles, ki milyen formában folytatja a bajnokságot, és nem irigyeltük a játékosokat: keresztben zuhogott az eső a kezdés pillanataiban, a november közepének megfelelő didergős időjárásban kezdődött az összecsapás.

Az első húsz percet követően azt rögzítettük, hogy bár az esélyes zöld-fehérek próbálták magukhoz ragadni a kezdeményezést, a ZTE védősora szervezetten, fegyelmezetten zárta le a kapu felé vezető utakat – úgy tűnt, mintha a szünetet kihasználva a kiesés ellen harcoló egerszegiek nagyon sokat foglalkoztak volna ezzel. A vártnál lassabb, körülményesebb volt a győriek futballja, míg a vendégek bátran megindultak a megszerzett labdával. Más kérdés, hogy miként a korábbi fordulókban, ezúttal is a tizenhatosig tartott a kék-fehérek játéka, odáig időnként ötletes, kreatív passzjátékkal eljutottak – de csak odáig. Huszonöt perc elteltével az ETO megpróbálta fokozni a tempót, igyekezett nagyobb nyomás alá helyezni az ellenfelet, és a labda egyre többször került a zalai tizenhatos környékére.

Schön Szabolcs lőhetett kecsegtető helyzetből, ám a visszagurított labdát magasan a kapu fölé küldte – ez volt az első említésre méltó hazai lehetőség. Aztán megint a Zalaegerszeg következett, a szépen végigvitt kontratámadás után Maxsuell Alegria megcélozta a győri kaput, pedig ha a bal oldalon egyedül érkező Skribek Alen elé passzol, sokkal nagyobb gondot okozhattak volna a vendégek – ezt elönzőzte a légiós… Néhány pillanattal később szöglet után alakult ki kavarodás az ETO kapuja előtt, Samuel Petrás megszerezte a labdát, majd a szünethez közeledve Daniel Stefulj ballal a bal felső sarkot célozta meg – az év gólja lehetett volna, ám a horvát néhány centit tévedett: a labda a lécről pattant a kapu fölé. Néhány pillanattal az első félidő vége előtt bal oldali győri támadás végén a jobbról érkező Schön Szabolcs éles szögből fejelt, a kapufa ismét mentett, igaz, Gundel-Takács Bence is zárta a szöget. A helyezéséhez képest jól futballozott a ZTE, az ETO csak a játékrész második felében mutatott valamit.

Nem volt jó idő Győrben, talán ezért is kapcsoltak magasabb sebességfokozatba a csapatok a szünet után (Fotó: Dömötör Csaba)

A második félidőben nem lett jobb az időjárás, de a mérkőzés igen, és ennek is lehetett örülni. Egy fokot mutatott a hőmérő higanyszála, és sokkal intenzívebb, kapura veszélyesebb lett mindkét csapat. A legnagyobb lehetőség Nadir Benbuali előtt adódott, Schön Szabolcs fejelte elé a labdát, a center közelről próbált gólt szerezni, ám Gundel-Takács Bence nagy bravúrral védeni tudott. Nem sokkal később Maxsuell Alegria életerős lövését a kapufa hárította – egyre több helyzet alakult ki mindkét kapu előtt. Ami azt jelenti, hogy nemcsak az ETO próbálkozott (a legtöbb kísérlet célt tévesztett), hanem az egerszegi kontrák is többször is ígéretesnek tűntek, csak hát a befejezések…

Ezzel együtt élvezetes volt ez a játékrész, és a 75. percben a szurkolók is úgy érezték: bármelyik csapat megszerezheti a három pontot. Az legalábbis biztos, hogy mind a két fél sokat tett érte. És aztán jött Bakti Balázs – várható volt, hogy a mérkőzés utolsó szakaszában a kispadról érkező játékosok hozhatnak változást –, a ZTE futballistája nagyszerű lövést küldött a jobb alsó sarokba. Erre aligha számítottak a győriek, de el kell ismerni, időnként kimondottan szellemesen, élvezetesen futballozott a vendégcsapat, és a sokadik kontralehetősége végén szerezte meg a vezetést, egyáltalán nem érdemtelen tehát, hogy a kék-fehérek kerültek előnybe. Az ETO persze mindent megpróbált, és egy egerszegi kihagyás miatt Schön Szabolcs került szembe a kapuval, ám Gundel-Takács Bence másodszor is nagyot védett, így meglepetéssel folytatódik a bajnokság: a ZTE FC bravúros győzelmet aratott az ETO FC otthonában. 0–1

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Paksi FC1366131–20+1124
  2. Ferencvárosi TC1264227–13+1422
  3. Debreceni VSC1364320–18+222
  4. MTK Budapest1362528–22+620
  5. Kisvárda1262415–20–520
  6. ETO FC1355324–15+920
  7. Puskás Akadémia1354418–18019
  8. Zalaegerszegi TE1444622–22016
  9. Újpest FC1334618–22–413
10. Diósgyőri VTK1325616–26–1011
11. Nyíregyháza Spartacus1325615–25–1011
12. Kazincbarcika1231812–25–1310
Az 5. fordulóból elhalasztott Kazincbarcika–ETO FC mérkőzést december 3-án 18 órakor, a Kisvárda–FTC meccset december 4-én 18 órakor pótolják be.

 

 

ZTE NB I Győr ETO ETO FC labdarúgó NB I élő közvetítés Zalaegerszeg
Legfrissebb hírek

Kovács Dániel: Kemény védekezés és jó helyzetkihasználás kell

Labdarúgó NB I
41 perce

Kuttor Attila: Meglepetésre készülünk a Loki ellen!

Labdarúgó NB I
2 órája

A bajnoki mérkőzéseken feledtetné pályafutása egyik legrosszabb élményét Nagy Zsolt

Labdarúgó NB I
3 órája

Nuno Campos: Zalaegerszegen építünk valami fontosat

Labdarúgó NB I
4 órája

Varga Barnabás Ádám Martin nagy gólsorozatát üldözi

Labdarúgó NB I
21 órája

Futsal MK: Budaörsre látogat a bajnok Veszprém, Gyálra a címvédő Berettyó

Labdarúgó NB I
22 órája

Hosszabbított csapatkapitányával az MTK

Labdarúgó NB I
22 órája

Bundesliga-csapatok, Juventus: nagy az érdeklődés Tóth Alex iránt – sajtóhír

Labdarúgó NB I
Tegnap, 11:26
Ezek is érdekelhetik