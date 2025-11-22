Norris a pole-ban Verstappen és Sainz előtt; Piastri ötödik az esős Las Vegas-i időmérőn

A mezőny sötétben tapogatózott a Las Vegas-i időmérő előtt, hiszen egyik szabadedzésen sem voltak ideálisak a körülmények ahhoz, hogy a csapatok felmérhessék, pontosan hol is állnak egymáshoz képest. Az ugyanakkor megmutatkozott, hogy az egy évvel ezelőtt az első négy helyet kibérlő Mercedes és Ferrari is jó formában van, míg a Red Bullnál Max Verstappen gyorsasága mellett Cunoda Juki egy-egy villanása is jelezte, hogy van tempó az autóban.

Ezt tetézte, hogy az előzetes várakozásokkal ellentétben remekül kezdő McLaren az utolsó gyakorláson a mezőny végén zárt felemás pályaviszonyok mellett, de arra lehetett készülni, hogy a wokingiak visszatalálnak az elejébe. Ilyen előzmények után meglehetősen izgalmas csatára volt kilátás az év 22. kvalifikációján, de az időjárás úgy gondolta, még tovább csavarja a dolgokat: nagy esőzés érte el a térséget nem sokkal a kezdés előtt.

Az első szakaszban négy versenyző, Fernando Alonso, Lance Stroll, Gabriel Bortoleto és az utolsóként kihajtó Oscar Piastri kezdett teljes esőgumin, ami remek döntésnek bizonyult, hiszen valamennyi interen kezdő egyetlen kivezető kör után kénytelen volt újra meglátogatni a bokszot kerékcserére. Rendkívül rosszak voltak a tapadási viszonyok, és szinte folyamatosan fel-felvillant a sárga zászló, hiszen sokan megjárták a pályát övező bukótereket.

Verstappen és Leclerc sokáig mért kör nélkül is állt a pályaelhagyások miatt törölt körei nyomán, de végül mind a ketten megmenekültek, nem úgy, mint Andrea Kimi Antonelli, a hétvége korábbi részében remekül teljesítő Cunoda vagy éppen Lewis Hamilton. Ők már a Q1-ben búcsúzni kényszerültek, utóbbi ráadásul az utolsó helyen zárta az időmérőt. Meglepő kieső volt Alexander Albon is, aki abszolút legjobb első és egyéni legjobb második szektor után csapta falnak a Williamst, és noha vissza tudott evickélni a bokszba, számára ezzel véget ért a kvalifikáció.

Nem a thaiföldi volt az egyetlen, aki találkozott a fallal: Oliver Bearman a bukótérben nem tudta megállítani a vízen felcsúszó Haast, és megkoccolta falat, de ő amellett, hogy vissza tudott térni a garázsba, még tovább is jutott, így részt tudott venni a második szakaszban.

A leggyorsabbnak Russell bizonyult, mögötte Verstappen, a remekül taktikázó és végig erős tempót mutató Aston Martin kettőse, valamint Gasly érkezett az első ötösben, majd Piastri, Hülkenberg, Ocon, Leclerc és Lawson zárta a top 10-et. Továbbmenetelt még Colapinto, Sainz, Norris, Hadjar és a falazó Bearman.

Kiesett: Albon, Antonelli, Bortoleto, Cunoda és Hamilton.

A második szakasz kisebb késéssel indult, hiszen fel kellett takarítani a pályán hátrahagyott törmelékeket, aminek a leginkább a Haas örült, hiszen így rendbe tudta tenni Bearman első felfüggesztését. A pilóták kitartottak a teljes esőgumi mellett, de időközben elállt az eső, és elég gyors ütemben kezdett javulni a pálya.

Bő öt perccel a vége előtt Stroll volt az első, aki köztes esőgumin merészkedett ki, de ez nem bizonyult annyira jó döntésnek, hiszen eleinte sokat csúszkált, és már nem maradt elég ideje hozzá, hogy igazán elkezdjenek működni a zöld jelölésű Pirellik. Az élen ezúttal is Russell zárt, a britet Hadjar és Sainz követte, míg a tob 5-öt a vb-éllovas Norris és címvédő Verstappen egészítette ki. A hatodik Lawson lett, majd Gasly, Alonso, Leclerc és a végén megmenekülő Piastri zárta az első tízest.

Kiesett: Hülkenberg, Stroll, Ocon, Bearman és Colapinto.

Az utolsó szakasznak már mind a tíz továbbjutott pilóta köztes esőgumin vágott neki. Az első próbálkozásokat követően a Williamssel remeklő Sainz vezetett csaknem fél másodperccel mindenki előtt, de rövidesen a McLaren kettőse vette át a vezetést. Ezzel ugyanakkor nem volt vége, hiszen a versenyzők folyamatosan köröztek és találtak még több köridőt a pályán, így nemegyszer átalakult a sorrend.

Az utolsó pillanatokban nagy volt a tűzijáték: először Sainz, majd Verstappen tört az élre, de a végén Norris örülhetett, aki 323 ezred előnnyel szerezte meg szezonbeli hetedik pole pozícióját, míg pályafutása során 16. alkalommal várhatja az élről a piros lámpák kialvását. Mellőle az egyéni összetettben 49 pont hátránnyal a harmadik helyet elfoglaló Verstappen rajtolhat, míg a második soron Sainz és Russell osztozhat. Piastri több mint egy másodperccel maradt el a csapattársától, és lett ötödik, majd Lawson, Alonso, Hadjar, Leclerc és Gasly tette teljessé a top 10-et.

Folytatás vasárnap 5 órakor a versennyel.



LAS VEGAS-I NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE 1. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:47.934 2. Max Verstappen holland Red Bull-Honda 1:48.257 3. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1:48.296 4. George Russell brit Mercedes 1:48.803 5. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:48.961 6. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Honda 1:49.062 7. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 1:49.466 8. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda 1:49.554 9. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:49.872 10. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 1:51.540 11. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 1:52.781 12. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 1:52.850 13. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:52.987 14. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:53.094 15. Franco Colapinto argentin Alpine-Renault 1:53.683 16. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:56.220 17. Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 1:56.314 18. Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari 1:56.674 19. Cunoda Juki japán Red Bull-Honda 1:56.798 20. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:57.115