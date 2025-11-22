Vasárnapi sportműsor: Arsenal–Tottenham és Inter–Milan városi rangadó

NOVEMBER 23., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

NB I

14. FORDULÓ

16.00: Paksi FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

18.30: Diósgyőri VTK–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

NB II

14. FORDULÓ

13.00: BVSC-Zugló–Budafoki MTE – élőben az NSO-n!

13.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Kecskeméti TE – élőben az NSO-n!

13.00: HR-Rent Kozármisleny–Békéscsaba 1912 Előre – élőben az NSO-n!

14.00: Videoton FC Fehérvár–Szentlőrinc – élőben az NSO-n!

15.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–FC Ajka – élőben az NSO-n!

17.00: Soroksár SC–Aqvital FC Csákvár – élőben az NSO-n!

17.00: Tiszakécskei LC–Karcagi SC – élőben az NSO-n!

NB III

17. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

11.00: Diósgyőri VTK II F4R–Eger SE

11.00: Debreceni VSC II–Debreceni EAC

13.00: Sényő FC-ZMB Building–Kisvárda Master Good II

13.00: Tiszafüredi VSE–Nyíregyháza Spartacus FC II

13.00: Ózd-Sajóvölgye–Füzesabony SC

13.00: Gödöllői SK–Tarpa SC

13.00: Termálfürdő FC Tiszaújváros–Putnok FC

13.00: Bacsó Beton-Cigánd SE–FC Hatvan

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

11.00: ETO Akadémia–Budaörs

13.00: VSC 2015 Veszprém–Ikoba Beton Zsámbék

13.00: Bicskei TC–Szombathelyi Haladás

13.00: Dorogi FC–Újpest FC II

13.00: Opus Tigáz Tatabánya–FC Sopron

13.00: Balatonfüredi FC–Komárom VSE

13.00: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Credobus Mosonmagyaróvár

DÉLKELETI CSOPORT

11.00: Budapest Honvéd FC II–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II

13.00: Szegedi VSE–Dunaharaszti MTK

13.00: Gyulai Termál FC–Vasas FC II

13.00: BKV Előre–Meton-FC Dabas SE

13.00: ESMTK–Csepel SC

13.00: Hódmezővásárhelyi FC–Monor SE

13.00: III. kerületi TVE–Tiszaföldvár SE

13.00: Martfűi LSE–Békéscsaba 1912 Előre II

DÉLNYUGATI CSOPORT

11.00: Ferencvárosi TC II–Pénzügyőr SE

13.00: BFC Siófok–FC Nagykanizsa

13.00: Kaposvári Rákóczi FC–Iváncsa KSE

13.00: Majosi SE–PTE-PEAC

13.00: Szekszárdi UFC–Dombóvári FC

13.00: Pécsi MFC–Érdi VSE

13.00: Greenplan Balatonlelle SE–MTK Budapest II

ANGOL PREMIER LEAGUE

12. FORDULÓ

15.00: Leeds United–Aston Villa (Tv: Spíler1)

17.30: Arsenal–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

ANGOL CHAMPIONSHIP

13.00: Sheffield Wednesday–Sheffield United (Tv: Match4)

FRANCIA LIGUE 1

13. FORDULÓ

15.00: Auxerre–Lyon

17.15: Brest–Metz

17.15: Nantes–Lorient

17.15: Toulouse–Angers

20.45: Lille–Paris FC

NÉMET BUNDESLIGA

11. FORDULÓ

15.30: RB Leipzig–Werder Bremen (Tv: Arena4)

17.30: St. Pauli–Union Berlin

NÉMET 2. BUNDESLIGA

13.30: Karlsruhe–Elversberg (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

12. FORDULÓ

12.30: Hellas Verona–Parma

15.00: Cremonese–Roma (Tv: Match4)

18.00: Lazio–Lecce (Tv: Match4)

20.45: Internazionale–Milan (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!

SPANYOL LA LIGA

13. FORDULÓ

14.00: Oviedo–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

16.15: Betis–Girona (Tv: Spíler2)

18.30: Getafe–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

21.00: Elche–Real Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

HORVÁT 1. HNL

14. FORDULÓ

16.00: NK Osijek–Lokomotiva Zagreb

SZERB SZUPER LIGA

16. FORDULÓ

14.00: Radnicski Nis–Topolyai SC – élőben az NSO-n!

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

15. FORDULÓ

18.00: DAC–Eperjes – élőben az NSO-n!

TÖRÖK SÜPERLIG

18.00: Rizespor–Fenerbahce (Tv: Sport1)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

12. FORDULÓ

19.00: Baltimore Ravens–New York Jets

19.00: Chicago Bears–Pittsburgh Steelers

19.00: Cincinnati Bengals–New England Patriots

19.00: Detroit Lions–New York Giants

19.00: Green Bay Packers–Minnesota Vikings

19.00: Kansas City Chiefs–Indianapolis Colts (Tv: Arena4)

19.00: Tennessee Titans–Seattle Seahawks

22.05: Arizona Cadinals–Jacksonville Jaguars

22.25: Las Vegas Raiders–Cleveland Browns

22.25: New Orleans Saints–Atlanta Falcons (Tv: Arena4)

Hétfő, 2.20: Los Angeles Rams–Tampa Bay Buccaneers (Tv: Arena4)

CURLING

Európa-bajnokság, B-divízió, Lahti

Férfiak

11.00: Izrael–Magyarország

Nők

7.00: Hollandia–Magyarország

19.00: Magyarország–Szlovénia

DARTS

PDC Players Championship Finals, Minehead

13.45: negyeddöntő (Tv: Sport1)

20.00: elődöntő, döntő és U23-as vb, döntő (Tv: Sport1)

FORMULA–1

LAS VEGAS-I NAGYDÍJ, LAS VEGAS

5.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

GOLF

PGA TOUR

19.00: RSM Classic, Sea Island, 4. nap (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

ERSTE LIGA, ALAPSZAKASZ

17.00: Dunaújvárosi Acélbikák–Corona Brasov (romániai)

17.40: Budapest Jégkorong Akadémia HC–SC Csíkszereda (romániai)

18.00: DVTK Jegesmedvék–Gyergyói HK (romániai)

OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ

16.00: Hydro Fehérvár AV19–Villach (osztrák)

KERÉKPÁR

Terepkerékpár-világkupa, Tábor

12.50: nők (Tv: Eurosport2)

14.20: férfiak (Tv: Eurosport2, M4 Sport)

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-KUPA

3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

18.00: Balatonfüredi KSE–HC Fivers WAT Margareten (osztrák) (Tv: Sport2)

FÉRFI NB I

18.00: Budai Farkasok-Rév–PLER-Budapest

18.00: OTP Bank-Pick Szeged–ETO University HT

POSTEN-KUPA, NŐI FELKÉSZÜLÉSI TORNA

3. FORDULÓ

14.00: Magyarország–Spanyolország – élőben az NSO-n!

NÉMET FÉRFI BUNDESLIGA

14.45: RN Löwen–Füchse Berlin (Tv: Sport2)

KOSÁRLABDA

NŐI NB I

18.00: NKA Universitas Pécs–Vasas Akadémia

NBA, ALAPSZAKASZ

Hétfő, 0.00: Cleveland Cavaliers–Los Angeles Clippers (Tv: Sport2)

LOVASSPORT

15.50: Global Champions League, díjugratás, döntő, Prága (Tv: Eurosport2)

ÖKÖLVÍVÁS

U23-as Európa-bajnokság, Budapest, BOK-csarnok, 1. nap

11.00 és 15.00: selejtezők

RÖPLABDA

NŐI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ

19.00: Újpesti TE–TFSE

RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA

14.05: olimpiai kvalifikációs világkupa, Gdansk (Tv: M4 Sport+, 20.35-től)

STRANDRÖPLABDA

Világbajnokság, férfi és női döntő, Adelaide

SÚLYEMELÉS

ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, NYÍREGYHÁZA

10.00: női 63 kg

12.00: férfi 94 kg

14.00: női 69, 77, 86, +86 kg

16.00: férfi 110, +110 kg

TÉLI SPORTOK

Alpesi sí

10.15: világkupa, nők, műlesiklás, 1. futam, Gurgl (Tóth Zita) (Tv: Eurosport1)

13.30: világkupa, nők, műlesiklás, 2. futam, Gurgl (Tv: Eurosport1)

Síugrás

12.00: világkupa, nők, HS 140, Lillehammer (Tv: Eurosport1)

14.30: világkupa, férfiak, HS 140, selejtező, Lillehammer (Tv: Eurosport1)

15.30: világkupa, férfiak, HS 140, Lillehammer (Tv: Eurosport1)

TENISZ

DAVIS-KUPA, SZUPERDÖNTŐ, BOLOGNA

Döntő

15.00: Olaszország–Spanyolország (Tv: M4 Sport+)

VÍZILABDA

FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ 8. FORDULÓ

18.00: VasasPlaket–Szolnoki Dózsa

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel. Műsorvezető: Szabó Szilvia, Erdei Márk, Kovács Erika, Gyurta Gergely. Szerkesztő: Erdei Márk

6.00: A szombati és vasárnapi sporteseményekről és érdekességekről beszélgetünk. Nemzeti sportkrónika

7.00: Csak a remény maradt a rövid pályás gyorskorcsolyázóinknak. A jövő héten kezdődik a női kézilabda-világbajnokság

7.30: A Formula–1-es Las Vegas-i Nagydíjról beszélgetünk Ujvári Mátéval

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Nemzeti sportkrónika

8.40: Móré Bendegúzt, a soccaszövetség elnökét hívjuk a jövő héten rajtoló mexikói világbajnokság apropóján

9.00: Zacher Gábor érkezik a stúdióba, a sporttal való kapcsolata lesz a téma

10.00: Sportdélelőtt

12.00: Sporthely Bera Emesével

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás. Műsorvezető: Edvi László. Szerkesztő: Cserjés Bendegúz

15.00: Beszámoló a Videoton–Szentlőrinc NB II-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről, kommentátor: Szabó Bence

16.00: Közvetítés a Paks–Újpest NB I-es bajnoki találkozóról, kommentátor: Tóth Béla, szakértő: Bene Ferenc

18.30: Közvetítés a Diósgyőr–MTK NB I-es bajnoki mérkőzésről, kommentátor: Regős László és Marosréti Ervin, szakértő: Wukovics László

20.35: Beszámoló a budapesti U23-as ökölvívó Európa-bajnokságról

21.00: Az NB I 14. fordulójának összefoglalója

22.30: Sportvilág Nyáguly Gergellyel