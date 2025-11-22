Vasárnapi sportműsor: Arsenal–Tottenham és Inter–Milan városi rangadó
NOVEMBER 23., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
NB I
14. FORDULÓ
16.00: Paksi FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
18.30: Diósgyőri VTK–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
NB II
14. FORDULÓ
13.00: BVSC-Zugló–Budafoki MTE – élőben az NSO-n!
13.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Kecskeméti TE – élőben az NSO-n!
13.00: HR-Rent Kozármisleny–Békéscsaba 1912 Előre – élőben az NSO-n!
14.00: Videoton FC Fehérvár–Szentlőrinc – élőben az NSO-n!
15.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–FC Ajka – élőben az NSO-n!
17.00: Soroksár SC–Aqvital FC Csákvár – élőben az NSO-n!
17.00: Tiszakécskei LC–Karcagi SC – élőben az NSO-n!
NB III
17. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
11.00: Diósgyőri VTK II F4R–Eger SE
11.00: Debreceni VSC II–Debreceni EAC
13.00: Sényő FC-ZMB Building–Kisvárda Master Good II
13.00: Tiszafüredi VSE–Nyíregyháza Spartacus FC II
13.00: Ózd-Sajóvölgye–Füzesabony SC
13.00: Gödöllői SK–Tarpa SC
13.00: Termálfürdő FC Tiszaújváros–Putnok FC
13.00: Bacsó Beton-Cigánd SE–FC Hatvan
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
11.00: ETO Akadémia–Budaörs
13.00: VSC 2015 Veszprém–Ikoba Beton Zsámbék
13.00: Bicskei TC–Szombathelyi Haladás
13.00: Dorogi FC–Újpest FC II
13.00: Opus Tigáz Tatabánya–FC Sopron
13.00: Balatonfüredi FC–Komárom VSE
13.00: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Credobus Mosonmagyaróvár
DÉLKELETI CSOPORT
11.00: Budapest Honvéd FC II–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II
13.00: Szegedi VSE–Dunaharaszti MTK
13.00: Gyulai Termál FC–Vasas FC II
13.00: BKV Előre–Meton-FC Dabas SE
13.00: ESMTK–Csepel SC
13.00: Hódmezővásárhelyi FC–Monor SE
13.00: III. kerületi TVE–Tiszaföldvár SE
13.00: Martfűi LSE–Békéscsaba 1912 Előre II
DÉLNYUGATI CSOPORT
11.00: Ferencvárosi TC II–Pénzügyőr SE
13.00: BFC Siófok–FC Nagykanizsa
13.00: Kaposvári Rákóczi FC–Iváncsa KSE
13.00: Majosi SE–PTE-PEAC
13.00: Szekszárdi UFC–Dombóvári FC
13.00: Pécsi MFC–Érdi VSE
13.00: Greenplan Balatonlelle SE–MTK Budapest II
ANGOL PREMIER LEAGUE
12. FORDULÓ
15.00: Leeds United–Aston Villa (Tv: Spíler1)
17.30: Arsenal–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
ANGOL CHAMPIONSHIP
13.00: Sheffield Wednesday–Sheffield United (Tv: Match4)
FRANCIA LIGUE 1
13. FORDULÓ
15.00: Auxerre–Lyon
17.15: Brest–Metz
17.15: Nantes–Lorient
17.15: Toulouse–Angers
20.45: Lille–Paris FC
NÉMET BUNDESLIGA
11. FORDULÓ
15.30: RB Leipzig–Werder Bremen (Tv: Arena4)
17.30: St. Pauli–Union Berlin
NÉMET 2. BUNDESLIGA
13.30: Karlsruhe–Elversberg (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
12. FORDULÓ
12.30: Hellas Verona–Parma
15.00: Cremonese–Roma (Tv: Match4)
18.00: Lazio–Lecce (Tv: Match4)
20.45: Internazionale–Milan (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!
SPANYOL LA LIGA
13. FORDULÓ
14.00: Oviedo–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
16.15: Betis–Girona (Tv: Spíler2)
18.30: Getafe–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
21.00: Elche–Real Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
HORVÁT 1. HNL
14. FORDULÓ
16.00: NK Osijek–Lokomotiva Zagreb
SZERB SZUPER LIGA
16. FORDULÓ
14.00: Radnicski Nis–Topolyai SC – élőben az NSO-n!
SZLOVÁK NIKÉ LIGA
15. FORDULÓ
18.00: DAC–Eperjes – élőben az NSO-n!
TÖRÖK SÜPERLIG
18.00: Rizespor–Fenerbahce (Tv: Sport1)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
12. FORDULÓ
19.00: Baltimore Ravens–New York Jets
19.00: Chicago Bears–Pittsburgh Steelers
19.00: Cincinnati Bengals–New England Patriots
19.00: Detroit Lions–New York Giants
19.00: Green Bay Packers–Minnesota Vikings
19.00: Kansas City Chiefs–Indianapolis Colts (Tv: Arena4)
19.00: Tennessee Titans–Seattle Seahawks
22.05: Arizona Cadinals–Jacksonville Jaguars
22.25: Las Vegas Raiders–Cleveland Browns
22.25: New Orleans Saints–Atlanta Falcons (Tv: Arena4)
Hétfő, 2.20: Los Angeles Rams–Tampa Bay Buccaneers (Tv: Arena4)
CURLING
Európa-bajnokság, B-divízió, Lahti
Férfiak
11.00: Izrael–Magyarország
Nők
7.00: Hollandia–Magyarország
19.00: Magyarország–Szlovénia
DARTS
PDC Players Championship Finals, Minehead
13.45: negyeddöntő (Tv: Sport1)
20.00: elődöntő, döntő és U23-as vb, döntő (Tv: Sport1)
FORMULA–1
LAS VEGAS-I NAGYDÍJ, LAS VEGAS
5.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
GOLF
PGA TOUR
19.00: RSM Classic, Sea Island, 4. nap (Tv: Eurosport2)
JÉGKORONG
ERSTE LIGA, ALAPSZAKASZ
17.00: Dunaújvárosi Acélbikák–Corona Brasov (romániai)
17.40: Budapest Jégkorong Akadémia HC–SC Csíkszereda (romániai)
18.00: DVTK Jegesmedvék–Gyergyói HK (romániai)
OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ
16.00: Hydro Fehérvár AV19–Villach (osztrák)
KERÉKPÁR
Terepkerékpár-világkupa, Tábor
12.50: nők (Tv: Eurosport2)
14.20: férfiak (Tv: Eurosport2, M4 Sport)
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-KUPA
3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
18.00: Balatonfüredi KSE–HC Fivers WAT Margareten (osztrák) (Tv: Sport2)
FÉRFI NB I
18.00: Budai Farkasok-Rév–PLER-Budapest
18.00: OTP Bank-Pick Szeged–ETO University HT
POSTEN-KUPA, NŐI FELKÉSZÜLÉSI TORNA
3. FORDULÓ
14.00: Magyarország–Spanyolország – élőben az NSO-n!
NÉMET FÉRFI BUNDESLIGA
14.45: RN Löwen–Füchse Berlin (Tv: Sport2)
KOSÁRLABDA
NŐI NB I
18.00: NKA Universitas Pécs–Vasas Akadémia
NBA, ALAPSZAKASZ
Hétfő, 0.00: Cleveland Cavaliers–Los Angeles Clippers (Tv: Sport2)
LOVASSPORT
15.50: Global Champions League, díjugratás, döntő, Prága (Tv: Eurosport2)
ÖKÖLVÍVÁS
U23-as Európa-bajnokság, Budapest, BOK-csarnok, 1. nap
11.00 és 15.00: selejtezők
RÖPLABDA
NŐI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ
19.00: Újpesti TE–TFSE
RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
14.05: olimpiai kvalifikációs világkupa, Gdansk (Tv: M4 Sport+, 20.35-től)
STRANDRÖPLABDA
Világbajnokság, férfi és női döntő, Adelaide
SÚLYEMELÉS
ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, NYÍREGYHÁZA
10.00: női 63 kg
12.00: férfi 94 kg
14.00: női 69, 77, 86, +86 kg
16.00: férfi 110, +110 kg
TÉLI SPORTOK
Alpesi sí
10.15: világkupa, nők, műlesiklás, 1. futam, Gurgl (Tóth Zita) (Tv: Eurosport1)
13.30: világkupa, nők, műlesiklás, 2. futam, Gurgl (Tv: Eurosport1)
Síugrás
12.00: világkupa, nők, HS 140, Lillehammer (Tv: Eurosport1)
14.30: világkupa, férfiak, HS 140, selejtező, Lillehammer (Tv: Eurosport1)
15.30: világkupa, férfiak, HS 140, Lillehammer (Tv: Eurosport1)
TENISZ
DAVIS-KUPA, SZUPERDÖNTŐ, BOLOGNA
Döntő
15.00: Olaszország–Spanyolország (Tv: M4 Sport+)
VÍZILABDA
FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ 8. FORDULÓ
18.00: VasasPlaket–Szolnoki Dózsa
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel. Műsorvezető: Szabó Szilvia, Erdei Márk, Kovács Erika, Gyurta Gergely. Szerkesztő: Erdei Márk
6.00: A szombati és vasárnapi sporteseményekről és érdekességekről beszélgetünk. Nemzeti sportkrónika
7.00: Csak a remény maradt a rövid pályás gyorskorcsolyázóinknak. A jövő héten kezdődik a női kézilabda-világbajnokság
7.30: A Formula–1-es Las Vegas-i Nagydíjról beszélgetünk Ujvári Mátéval
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Nemzeti sportkrónika
8.40: Móré Bendegúzt, a soccaszövetség elnökét hívjuk a jövő héten rajtoló mexikói világbajnokság apropóján
9.00: Zacher Gábor érkezik a stúdióba, a sporttal való kapcsolata lesz a téma
10.00: Sportdélelőtt
12.00: Sporthely Bera Emesével
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal
Körkapcsolás. Műsorvezető: Edvi László. Szerkesztő: Cserjés Bendegúz
15.00: Beszámoló a Videoton–Szentlőrinc NB II-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről, kommentátor: Szabó Bence
16.00: Közvetítés a Paks–Újpest NB I-es bajnoki találkozóról, kommentátor: Tóth Béla, szakértő: Bene Ferenc
18.30: Közvetítés a Diósgyőr–MTK NB I-es bajnoki mérkőzésről, kommentátor: Regős László és Marosréti Ervin, szakértő: Wukovics László
20.35: Beszámoló a budapesti U23-as ökölvívó Európa-bajnokságról
21.00: Az NB I 14. fordulójának összefoglalója
22.30: Sportvilág Nyáguly Gergellyel