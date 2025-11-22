Arne Slot negatív rekordot állított be a Liverpoolnál

Rettenetes mutató: a Liverpoollal a 2014–2015-ös idény után ismét megtörtént, hogy a Premier League első 12 fordulójában hatszor is vesztesen hagyta el a pályát – a Nottingham, a Manchester City, a Brentford, a Manchester United, a Chelsea és a Crystal Palace ellen is alulmaradt. Negyedszer fordul elő az aktuális PL-bajnokkal, hogy címvédőként így kezdi az évadot, azaz az első tizenkét fordulóban legalább hatszor pont nélkül marad: a Blackburn Rovers (1995–1996), a Chelsea (2015–2016), valamint a Leicester City (2016–2017) rajtolt hasonlóan pocsékul. A „vörösök” 1965 áprilisa óta először veszítettek el egymás után két bajnokit legalább háromgólos különbséggel – Arne Slot menedzser e tekintetben Bill Shankly örökébe lépett. A játéknapot az alsóházban záró liverpooliak szerdán a PSV-t fogadják a Bajnokok Ligájában, majd egy héten belül a West Ham, a Sunderland és a Leeds vár rájuk a bajnokságban.

„Ez a meccs újabb nagy csalódás nekünk. Hogy jól vagy rosszul megy a csapatnak, az az én felelősségem. Nem tudtunk elég helyzetet kialakítani, úgyhogy megpróbáltam néhány részleten módosítani, mégsem sikerült gólt szerezni. Szerdán már a Bajnokok Ligájában lépünk pályára, majd három Premier League-meccs vár ránk rövid időn belül, úgyhogy fel kell emelnünk a fejünket, és hihetetlenül keményen kell dolgoznunk” – nyilatkozta Arne Slot a BBC-nek.

SKY SPORTS

Szörnyű nap a „vörösök” számára – írja a meccs utáni összefoglalójában a Sky. Noha a Liverpool ígéretesen kezdett, a Forest egyre inkább játékba lendült, már a szünetig hárommal vezethetett volna, a fordulás után pedig két gólt szerezve esélyt sem adott

a házigazdának. A Nottingham kiváló volt – na de HOL AZ ELŐZŐ ÉVAD LIVERPOOLJA? BBC SPORT

A Liverpool siralmas idénye folytatódott azzal, hogy MEGALÁZÓ VERESÉGET SZENVEDETT a lenyűgöző Nottingham Foresttől. Megemlítik, hogy Arne Slot menedzser a brit rekordot jelentő 125 millió fontért szerződtetett Alexander Isakot a kezdő tizenegybe jelölte, ám a svéd csatár ismét láthatatlannak bizonyult, ráadásul csak 68 percet töltött a pályán… LIVERPOOL ECHO

A portál szokásához híven 1–10-es skálán osztályozta a Liverpool játékosait. A 6-OSRA ÉRTÉKELT SZOBOSZLAI DOMINIKNAK volt néhány ügyes összjátéka Mohamed Szalahhal, jó volt jobbhátvédként, de középre húzódva sokkal hatékonyabbnak tűnt. Kerkez Milos 5-öst kapott vegyes teljesítménye miatt – néhány jó támadás és kevésbé meggyőző védőmunka jellemezte. LAPSZEMLE

A mérkőzést követően Murillo, a Nottingham hátvédje a Spíler TV-nek értékelt.

– Gólt szerzett, és a Forest – csakúgy, mint tavaly – nyert az Anfieldben: hogyan értékeli a mérkőzést?

– Mindenekelőtt hálát kell adnom Istennek, hogy megmutatta a győzelemhez vezető utat. Köszönettel tartozom a csapattársaimnak is, mert mindenki végtelen odaadással játszott, kiváló teljesítményt nyújtottunk, és hálás vagyok a szurkolóinknak, akik az első perctől az utolsóig buzdítottak minket. Végtelenül boldog vagyok, és nagyon bízom benne, hogy elérünk arra a szintre, ahol az előző idényben abbahagytuk, sőt, reménykedem benne, hogy túlszárnyaljuk azt az évadot.

– Ez volt az idénybeli legjobb teljesítménye?

– Egyelőre ez, és nem csak a gólom miatt mondom. Úgy érzem, a támadásépítésekből, a védekezésből és az egy az egy elleni párharcokból is jól vettem ki a részem. Tudtuk, hogy nehéz kilencven perc vár ránk, de tökéletesen felkészültünk, én is, és ezért tudtam ilyen kiváló játékkal kirukkolni.

– Beleszámítva az Európa-liga-szereplést is: a Sean Dyche edzősködésével újjáépülő Nottingham mire lehet képes az idényben?

– Idén kettős terhelésnek vagyunk kitéve, és a nemzetközi porondon szintén kőkemény próbatételek várnak ránk. Annak örülök leginkább, hogy ezen a meccsen a csapat akkor is nyugodtan tudott játszani, amikor a Liverpool mindent egy lapra feltéve kezdett rohamozni, és ez a hozzáállás segíthet az Európa-liga-mérkőzéseken is. Külön öröm számomra, hogy a cserék után is ütőképesek maradtunk, ezzel korábban gondjaink voltak, de most egyre erősebb egységet érzek a csapaton belül. Alig várom a folytatást a Premier League-ben és az Európa-ligában.

Murillo gólöröme (Fotó: AFP)

ANGOL PREMIER LEAGUE

12. FORDULÓ

Liverpool FC–Nottingham Forest 0–3 (0–1)

Liverpool, Anfield, 60 419 néző. Vezette: Madley

Liverpool: Alisson –Szoboszlai, Konaté (Ekitiké, 55.), Van Dijk, Kerkez (Robertson, 68.) – Gravenberch, Mac Allister, C. Jones (Ngumoha, 78.) – Szalah, Isak (Chiesa, 68.), Gakpo. Vezetőedző: Arne Slot

Nottingham: Sels – Savona, Milenkovics, Murillo, Ne. Williams – Sangaré, E. Anderson – Ndoye (Hudson-Odoi, 86.), Gibbs-White, Domínguez (Hutchinson, 61.) – I. Jesus (Yates, 86.). Vezetőedző: Sean Dyche

Gólszerző: Murillo (33.), Savona (46.), Gibbs-White (78.)