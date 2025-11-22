David Neres vezérletével a Napoli könnyedén megverte az Atalantát
A címvédő Napoli egy félidő alatt lerendezte az Atalantát. A három mérkőzés óta nyeretlen nápolyiak részéről David Neres duplázott, majd a 45. percben Noa Lang fejjel talált be. A szünetben kettőt is cseréltek a vendégek, a Napoli pedig a biztos előny birtokában lazábban védekezett. A fordulás után a csereként beálló Gianluca Scamacca hamar szépített, de az izgalmak elmaradtak. A hazaiak végig kontrollálták a mérkőzést, és megérdemelten nyertek 3–1-re.
OLASZ SERIE A
12. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Napoli–Atalanta 3–1 (David Neres 17., 38., Lang 45., ill. Scamacca 52.)
Cagliari–Genoa 3–3 (Borrelli 33., 60., S. Esposito 43., ill. Vitinha 18., Östigard 41., Martín 83.)
Udinese–Bologna 0–3 (Pobega 54., 60., Bernardeschi 90+4.)
Fiorentina–Juventus 1–1 (Mandragora 48., ill. Kosztics 45+6.)
A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
Vasárnap
12.30: Hellas Verona–Parma
15.00: Cremonese–Roma (Tv: Match4)
18.00: Lazio–Lecce (Tv: Match4)
20.45: Internazionale–Milan (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!
Hétfő
18.30: Torino–Como
20.45: Sassuolo–Pisa
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Napoli
12
8
1
3
19–11
+8
25
|2. Internazionale
11
8
–
3
26–12
+14
24
|3. Bologna
12
7
3
2
21–8
+13
24
|4. Roma
11
8
–
3
12–5
+7
24
|5. Milan
11
6
4
1
17–9
+8
22
|6. Juventus
12
5
5
2
15–11
+4
20
|7. Como
11
4
6
1
12–6
+6
18
|8. Sassuolo
11
5
1
5
14–12
+2
16
|9. Lazio
11
4
3
4
13–9
+4
15
|10. Udinese
12
4
3
5
12–20
–8
15
|11. Cremonese
11
3
5
3
12–13
–1
14
|12. Torino
11
3
5
3
10–16
–6
14
|13. Atalanta
12
2
7
3
14–14
0
13
|14. Cagliari
12
2
5
5
12–17
–5
11
|15. Lecce
11
2
4
5
8–14
–6
10
|16. Pisa
11
1
6
4
8–14
–6
9
|17. Parma
11
1
5
5
7–14
–7
8
|18. Genoa
12
1
5
6
11–19
–8
8
|19. Fiorentina
12
–
6
6
10–19
–9
6
|20. Verona
11
–
6
5
6–16
–10
6