David Neres vezérletével a Napoli könnyedén megverte az Atalantát

A címvédő Napoli egy félidő alatt lerendezte az Atalantát. A három mérkőzés óta nyeretlen nápolyiak részéről David Neres duplázott, majd a 45. percben Noa Lang fejjel talált be. A szünetben kettőt is cseréltek a vendégek, a Napoli pedig a biztos előny birtokában lazábban védekezett. A fordulás után a csereként beálló Gianluca Scamacca hamar szépített, de az izgalmak elmaradtak. A hazaiak végig kontrollálták a mérkőzést, és megérdemelten nyertek 3–1-re.

OLASZ SERIE A

12. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Napoli–Atalanta 3–1 (David Neres 17., 38., Lang 45., ill. Scamacca 52.)

Cagliari–Genoa 3–3 (Borrelli 33., 60., S. Esposito 43., ill. Vitinha 18., Östigard 41., Martín 83.)

Udinese–Bologna 0–3 (Pobega 54., 60., Bernardeschi 90+4.)

Fiorentina–Juventus 1–1 (Mandragora 48., ill. Kosztics 45+6.)

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA

Vasárnap

12.30: Hellas Verona–Parma

15.00: Cremonese–Roma (Tv: Match4)

18.00: Lazio–Lecce (Tv: Match4)

20.45: Internazionale–Milan (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!

Hétfő

18.30: Torino–Como

20.45: Sassuolo–Pisa