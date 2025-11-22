Nemzeti Sportrádió

David Neres vezérletével a Napoli könnyedén megverte az Atalantát

B. A. P.B. A. P.
Vágólapra másolva!
2025.11.22. 22:39
null
David Neres kétszer is betalált az Atalanta kapujába (Fotó: Getty Images)
Címkék
olasz labdarúgás Serie A Napoli olasz bajnokság Atalanta
A labdarúgó Serie A 12. fordulójának utolsó szombati mérkőzésén a Napoli 3–1-re legyőzte az Atalantát.

A címvédő Napoli egy félidő alatt lerendezte az Atalantát. A három mérkőzés óta nyeretlen nápolyiak részéről David Neres duplázott, majd a 45. percben Noa Lang fejjel talált be. A szünetben kettőt is cseréltek a vendégek, a Napoli pedig a biztos előny birtokában lazábban védekezett. A fordulás után a csereként beálló Gianluca Scamacca hamar szépített, de az izgalmak elmaradtak. A hazaiak végig kontrollálták a mérkőzést, és megérdemelten nyertek 3–1-re.

OLASZ SERIE A
12. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Napoli–Atalanta 3–1 (David Neres 17., 38., Lang 45., ill. Scamacca 52.)
Cagliari–Genoa 3–3 (Borrelli 33., 60., S. Esposito 43., ill. Vitinha 18., Östigard 41., Martín 83.)
Udinese–Bologna 0–3 (Pobega 54., 60., Bernardeschi 90+4.)
Fiorentina–Juventus 1–1 (Mandragora 48., ill. Kosztics 45+6.)

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
Vasárnap
12.30: Hellas Verona–Parma
15.00: Cremonese–Roma (Tv: Match4)
18.00: Lazio–Lecce (Tv: Match4)
20.45: Internazionale–Milan (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!
Hétfő
18.30: Torino–Como
20.45: Sassuolo–Pisa

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

1. Napoli

12

8

1

3

19–11

+8

25

2. Internazionale

11

8

3

26–12

+14

24

3. Bologna

12

7

3

2

21–8

+13

24

4. Roma

11

8

3

12–5

+7

24

5. Milan

11

6

4

1

17–9

+8

22

6. Juventus

12

5

5

2

15–11

+4

20

7. Como

11

4

6

1

12–6

+6

18

8. Sassuolo

11

5

1

5

14–12

+2

16

9. Lazio

11

4

3

4

13–9

+4

15

10. Udinese

12

4

3

5

12–20

–8

15

11. Cremonese

11

3

5

3

12–13

–1

14

12. Torino

11

3

5

3

10–16

–6

14

13. Atalanta

12

2

7

3

14–14

0

13

14. Cagliari

12

2

5

5

12–17

–5

11

15. Lecce

11

2

4

5

8–14

–6

10

16. Pisa

11

1

6

4

8–14

–6

9

17. Parma

11

1

5

5

7–14

–7

8

18. Genoa

12

1

5

6

11–19

–8

8

19. Fiorentina

12

6

6

10–19

–9

6

20. Verona

11

6

5

6–16

–10

6

 

 

olasz labdarúgás Serie A Napoli olasz bajnokság Atalanta
Legfrissebb hírek

Serie A: őrült meccs Szardínián, Udinében nyert a Bologna, ikszelt Firenzében a Juve

Olasz labdarúgás
15 órája

Újratervezés a Napolinál: Conte hosszú hibaleltárral várta vissza játékosait a bajnoki szünetről

Olasz labdarúgás
2025.11.21. 12:40

Gattuso szeretné, ha leállna az olasz bajnokság a vb-pótselejtező előtt

Foci vb 2026
2025.11.21. 10:54

Újabb veterán szupersztárt csábíthat el a Milan – sajtóhír

Olasz labdarúgás
2025.11.18. 15:31

A Lazio elnöke papot hívott a sok sérülés miatt

Olasz labdarúgás
2025.11.16. 18:08

Véget ért az évtizedes bürokratikus rémálom, megépülhet a Cagliari új stadionja

Olasz labdarúgás
2025.11.13. 08:54

Serie A: elégedetlenek Conte edzéseivel a Napoli játékosai

Olasz labdarúgás
2025.11.12. 14:47

A „magyar Platinit”, Détári Lajost kérdezték a Bologna meneteléséről

Olasz labdarúgás
2025.11.12. 11:09
Ezek is érdekelhetik