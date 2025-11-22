Bevezették a klubigazgatói státuszt az NB II-es Mezőkövesdnél

A mezőkövesdi klubban új pozíció került bevezetésre: a klubigazgatói státusz. Ezt a szerepkört 2025. november 1-től ifj. Tállai András tölti be határozatlan időre, tovább erősítve a klub szakmai és szervezeti stabilitását. Ifj. Tállai András egyébként id. Tállai Andrásnak, a klub elnökének fia.

Emellett 2025. augusztus 26-tól ügyvezető igazgatói megbízást kapott Mádi-Nagy Ildikó, aki ezentúl a klub ügyvezetői és pénzügyi feladatait látja el kiemelt felelősséggel.

A borsodi együttes jelenleg a 4. helyen áll az NB II-ben, s vasárnap, 13 órától a bajnokság 14. fordulójában a Kecskemétet fogadja.