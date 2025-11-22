Nemzeti Sportrádió

Bevezették a klubigazgatói státuszt az NB II-es Mezőkövesdnél

F. B.F. B.
2025.11.22. 21:28
A fehér mezes Mezőkövesdnél új klubigazgató irányít (Fotó: Dömötör Csaba)
Mezőkövesd-Zsóry NB II Tállai András Mezőkövesd
Szervezeti és személyzeti változások történtek a labdarúgó NB II-ben szereplő Mezőkövesd Zsórynál; az előbbi területen bevezetésre került a klubigazgatói státusz, amelyet ifj. Tállai András lát el – számolt be róla a klub honlapja.

A mezőkövesdi klubban új pozíció került bevezetésre: a klubigazgatói státusz. Ezt a szerepkört 2025. november 1-től ifj. Tállai András tölti be határozatlan időre, tovább erősítve a klub szakmai és szervezeti stabilitását. Ifj. Tállai András egyébként id. Tállai Andrásnak, a klub elnökének fia.

Emellett 2025. augusztus 26-tól ügyvezető igazgatói megbízást kapott Mádi-Nagy Ildikó, aki ezentúl a klub ügyvezetői és pénzügyi feladatait látja el kiemelt felelősséggel. 

A borsodi együttes jelenleg a 4. helyen áll az NB II-ben, s vasárnap, 13 órától a bajnokság 14. fordulójában a Kecskemétet fogadja.

 

Ezek is érdekelhetik